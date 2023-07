«Moreno es el paradigma de un modelo retrógrado y nefasto, el de la precarización laboral y el clientelismo»

MOYANO APUNTÓ A MARIEL Y AL MOVIMIENTO EVITA –

Porta un apellido de peso pero tiene identidad propia. Facundo Moyano estuvo ayer por la tarde en el Plenario de Contreras Intendente 2023. Encuentro de viernes, análisis de la campaña y evaluación. En un marco multitudinario, el dirigente sindical, figura del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), emitió un discurso muy firme, concreto, confrontativo, revelador de lo que está vigente y sin debate. Consideró que Moreno, con la gestión del Movimiento Evita y Mariel Fernández «es un paradigma de la precarización laboral y el clientelismo».

Ni bien arranca su ponencia peronista y militante marca la cancha y el juego: «Creo que es momento de salir del letargo, creo que es momento que Moreno se ponga de pie porque acá y también a nivel nacional se está discutiendo un modelo dentro del mismo espacio político que durante estos años estuvo inundado de diferencias y peleas, disputas internas que terminaron lastimando a un frente que era de todos y terminó siendo de exclusión para compañeros del peronismo. Moreno no escapa a esa lógica porque impuso un gobierno sectario y excluyente, lo contrario a lo que es el peronismo, un movimiento que integra, que llama a los compañeros para que crezcan y se desarrollen, que va para adelante con consignas claras, una de ellas es la que repite el compañero Sergio Massa: la movilidad social ascendente».

Planteado el modelo peronista y el de Massa, el segundo párrafo de Facundo Moyano, junto a Damián Contreras y Marcelo Cosme (SITRAM); comienza a tomar carrera y fuerza: «El peronismo es la cultura de trabajar, el peronismo es desarrollo, crecimiento, vacaciones pagas, es la asignación por hijo /a pero trabajando. El peronismo no es clientelismo y en esta instancia electoral en nuestro espacio se debaten esos dos modelos: el del trabajo, desarrollo, movilidad social ascendente contra el clientelismo, que ha dañado al peronismo y que lo ha convertido en un modelo de sub desarrollo social. Damián Contreras será el Intendente del Trabajo. NO es casualidad que los trabajadores municipales estén acá, que Marcelo Cosme esté acá. Hoy se persigue a los trabajadores que se afilian al sindicato por parte de aquellos que deberían honrar el trabajo y no la precarización. Pero saben por qué bancan la precarización porque es mucho más fácil de controlar, un laburante sin horizonte, sin derecho, que creen que eso es lo que le tienen que dar, que no merece tener vacaciones, un salario digno, que no merece tener una obra social y una ART. Eso no es peronismo, es una reforma laboral por izquierda que muchos no quieren aceptar y lo único que dicen es que la derecha es peor. No hay debate interno. Moreno es el paradigma de ese modelo retrógrado y nefasto. Es el momento de salir del letargo y dar el debate, sin dar nombres porque todos sabemos a quienes nos referimos».

Un Moreno de trabajo, productivo, atractivo, que sea noticia no por los narcos o la inseguridad. Fino en comprender la aplicación de lo que queda en las redes y sigue viralizándose, Facundo Moyano habló del peronismo, de los negros, de Damián El Negro que levantó el grito de El Negro Intendente, y al pasar calificó sin mencionar a Mariel Fernández como responsable de una expresión racista y clasista.