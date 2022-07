«Moreno es un ejemplo de unidad, de caminar codo a codo para resolver los problemas de nuestro pueblo»

GRAN ACTO EN HOMENAJE A LA ABANDERADA DE LOS HUMILDES –

El acto central por Evita, a 70 años de su paso a la inmortalidad, tuvo el sello y la identidad de quien conduce los destinos de Moreno: Mariel Fernández, intendenta de Moreno, líder del Movimiento Evita en el distrito y Vicepresidenta 2ª del PJ bonaerense.

Los preparativos tenían una relevancia de proporciones: desde las 8 de la mañana de ayer la calle Libertador estuvo cerrada, un indicio no menor para ser leído como trascendente. ¿Se esperaba la presencia de las grandes figuras, ¿el Presidente de la Nación? ¿El gobernador de la Provincia? ¿Máximo Kirchner y toda la estructura peronista?

Más allá de este aspecto POLÍTICO, el homenaje a la abandera de los humildes resultó de una puesta en escena notable. La Misa en la Catedral de Moreno.

Luego la marcha de las antorchas con las 100 Evita, iluminaron el trayecto hasta el boulevard que presentaba una bandera del Movimiento como telón de gran presencia.

Organizaciones sociales, comedores, merenderos, clubes de barrio, estructuras comunitarias, fueron reconocidas en la locución oficial. Las referencias políticas con sus banderas al costado y en la primera línea frente al escenario: la Hugo del Carril que conduce Alberto «Chico» Fraiz, la 125 de Gastón Fraga, Somos Barrios de Pie Lucas Franco, La Juan Domingo, Frente Transversal, Los Indios Ni un Paso Atrás, Agrupación 1945, entre otras.

Mariel estuvo acompañada por Mayra Mendoza (Intendenta de Quilmes), Karina Menéndez (Intendenta de Merlo), Cristina Álvarez Rodríguez, Teresa García, Estela Díaz, Florencia Saintout, Araceli Bellota, Federico Achával, Leonardo Grosso.

La emoción alcanzó a todas /os los presentes cuando las mujeres vestidas de negro leyeron y recitaron pasajes, discursos y enseñanzas que dejó para siempre Eva.

La lluvia que comenzó a caer no apagó el fuego del acto y conmemoración.

Mariel, La Capitana, única oradora, dejó su claro mensaje, su impronta: «Les agradezco por este acto hermoso, construido con tanto compromiso, con tanto generosidad de los compañeros /as que me acompañan en el escenario. Es emocionante ver a las cientos de Evita que trabaja incansablemente en cada barrio. La compañera Evita decía que «mientras el General construía la gran casa para cobijarnos a todos, ella se encargaba de aquellos /as que aún no podían entrar». Estas 100 Evita, que son más, son las que atienden las necesidades en salud, en educación, en alimentación, llevando la voz de este Municipio a cada rincón, para poder acompañar y resolver los problemas, para poder estar en diálogo y buscar soluciones a las cosas que aún no podemos resolver».

El tramo más político de Mariel tuvo como eje el señalamiento a los formadores de precios, los especuladores seriales que atentan contra el alimento del pueblo argentino, quienes a buen entender de la Intendenta, son los verdaderos enemigos: «Estamos viviendo momentos difíciles en nuestro país, siempre digo que Moreno es un ejemplo de unidad, de caminar codo a codo para resolver los problemas, y nuestro pueblo que está cansado de tantos problemas, cansado de lamerse las heridas, necesita lo mejor de cada uno de nosotros. Nuestro pueblo necesita lo mejor de nuestra dirigencia, por eso es importante recordar a Eva porque tenía los valores más altruistas. Eva dio su vida por todos nosotros, como lo pudo hacer Jesús, que era un compañero, como lo pudo hacer Néstor Kirchner, entregaron su vida incansablemente, su salud, cuerpo y alma, para que el pueblo argentino pueda vivir con más felicidad y dignidad. Cuando los gobiernos antipopulares no nos cuidan, no nos protegen para que podamos crecer con dignidad, con alimentación, los enemigos del pueblo que siempre especulan con el alimento en un país tan rico como la Argentina, las multinacionales que venden el alimento a cualquier precio y se llevan la plata del país afuera, ellos son culpables de toda la especulación porque el alimento está en manos privadas, y porque también está en manos privadas la comercialización de los alimentos. Por eso reivindico a estas Evita, porque ese compañerito, El Chule, que murió jovencito por un problema de salud, le pudimos dar con organización, militancia y amor, miles de momentos felices, pero no quiero algunos momentos felices para nuestro pueblo, quiero un pueblo que viva con dignidad porque tenemos una Argentina rica en minerales, porque tenemos La Pampa húmeda, porque tenemos una de las tierras más fértiles del mundo, por eso no puede ser que en este país haya personas con hambre, no puede haber una infancia que no tenga buena alimentación. Necesitamos que todas las personas, todos los compañeros /as, que tenemos en nuestras manos los destinos de nuestra Nación nos pongamos a trabajar en unidad para desafiar al enemigo principal que no está del lado de la vereda del pueblo, no está en el Frente de Todos, son las multinacionales, son los que se llevan nuestros alimentos, es la soja, los silobolsas, no renunciemos a la unidad, que hay 2023 para nosotros porque estamos obligados por la dignidad de nuestro pueblo, por la Santa Evita, por la memoria de El General Perón, ha llevar dignidad para siempre al pueblo argentino«.