«Moreno está siendo punta de lanza con una política preventiva»

Alcoholemia CERO para el gobierno local es un instrumento que posee dos ejes explícitos de la gestión: concientización social – cultural y sanción económica. Sobre la implementación de la ordenanza, que rige desde el mes de marzo, existe una pregunta en lo tributario porque una norma local no puede estar por encima de la reglamentación provincial y nacional. Allí tiene asiento las presentaciones que hace el gobierno en relación a que «Moreno es un primer municipio que implementa la tolerancia CERO de alcohol para quienes conducen cualquier tipo de vehículo».

La Secretaria de Protección Civil Daiana Anadón (politóloga) siente que la ordenanza cubre no solo las expectativas del sentido común comprendido en el «cuidado de la vida» sino que ubica a Moreno como un Municipio que marca el camino del deber hacer:

¿Cuáles son las estadísticas que tuvieron en cuenta para armar, sancionar y promulgar la ordenanza de ALCOHOLEMIA CERO?

En realidad las estadísticas en las cuales nos basamos primero fueron las nacionales y provinciales que marcaban que más del 50% de accidentes se debían al uso de alcohol al volante.

¿Nacionales y provinciales?

Sí porque nosotros armamos el Observatorio de Seguridad Vial recién en octubre del año pasado, esto es así porque en la gestión anterior solamente constaba de la Dirección de Licencias y la Dirección de Ordenamiento, creo que anteriormente el área de Tránsito y Transporte era solamente vista como un área de recaudación.

Era un poco más que eso

Dejame ser sutil, era vista como un área de recaudación

Lo que ustedes registran, como nueva gestión, era Tránsito como fuente de recaudación, con todo lo que eso entraña

Lo que hicimos fue empezar un proceso desde la perspectiva de Protección Civil, la Secretaria que conduzco es nueva, se creo en el marco de la pandemia y lo que hicimos fue crear una nueva dirección que es la de Seguridad Vial donde tenemos el área de Educación Vial, el área de Estacionamiento Medido y el área de Planeamiento. Desde ese lugar es que se constituyó el Observatorio pero es muy nuevo y en realidad lo que tenemos conformado hasta ahora son estadísticas de cantidades de accidentes y mortalidad, todavía el sistema no es tan sofisticado para hablarnos de los motivos por diferentes cuestiones técnicas que, ahora no quiero profundizar, pero sí entendiendo este panorama provincial y nacional y más allá de eso, entendiendo también como dice siempre Mariel, que nosotros trabajamos Estado y comunidad en conjunto teníamos una demanda muy fuerte de las agrupaciones familiares por atender éste problema y bueno, emitir nuestro parecer y en función de eso generar una política pública.

Creo que tiene un carácter preventivo, porque si el fundamento tiene que ver con lo estadístico y todavía Moreno no lo tiene, es atendible que se diga nacional y provincial, pero ésta es nuestra patria chica. Como no está esa estadística, yo puedo leer que la ordenanza y la práctica de alcoholemia cero es para evitar lo que como base existe, que es un mal manejo que se acentúa con el alcohol, ¿es correcto?

Sí y además que hay estadísticas en diferentes provincias como Córdoba, Salta que sí lo tienen implementado hace tiempo y que han reducido digamos los accidentes en un 50%, entonces ya tenemos esas pautas, lo que tiene de interesante me parece a mí esta situación es que Moreno a través de Mariel Fernández, y la concejala Zulma Gil como nombraste vos y obviamente el trabajo de familiares de víctimas, es el primer municipio que lo plantea y esto es importante porque si no, es como que siempre charlamos acerca de los medios, llegan desde otros temas más negativos y acá Moreno está siendo punta de lanza con una política preventiva que tiene como función lo siguiente, no empieces a tomar, tenés que tener un conductor designado, no empieces a tomar, no especules. El 0,5 por ciento de alcohol todavía deja margen a la especulación, puede ser un vaso, medio vaso, un vaso y medio, te deja empezar a tomar. Ésta normativa implica un cambio cultural en ese sentido, el que maneja, no podés empezar a tomar y eso es lo preventivo.

Es preservar la vida, promover un cambio en las conductas y al mismo tiempo la sanción económica, que produce un efecto tributario, mayor recaudación

Con respecto a lo tributarista que nombrás por supuesto que las multas son acordes a la situación que se está teniendo en cuenta, estamos hablando de situaciones de alto riesgo que pueden generar muertes, no es lo mismo eso que un mal estacionamiento. Entonces las multas que obviamente están a cargo del Juzgado de Faltaa, son altas. Pero más allá de eso lo que tiene de particular la sanción y la multa en este caso es que tiene un paso a lo penal, tiene otro tipo de sanciones no es solamente al bolsillo, sino que vos quedás inhabilitado con la licencia, esto queda como antecedente, entonces la persona tiene otras situaciones, otro tipo de límites diferentes a otras infracciones

¿Cuándo se vuelve penal el asunto?

Cuando hay accidente desde ya, lo otro probablemente quede en el Juzgado Correccional como contravención, pero implica estos límites, inhabilitación para manejar, y te queda un registro, por ejemplo, te puede traer consecuencias en el ámbito laboral. Chofer de algo no podés ser.

Por eso te preguntaba, el aspecto penal es cuando se produce un accidente, cuando hay una lesión, cuando hay dolo o culpa, manejando un vehículo, moto, camión. Ahora, lo administrativo claro que tiene que ver con el Juzgado de Faltas y puede ir a otro nivel que es el que estás explicando, eso queda como antecedente que pueda impedir conservar el empleo o conseguir un trabajo. Es decir, van a tener prioridad aquellos que no han bebido y no tengan una multa que aquel que sí fue infraccionado

Sí es así y en general la inhabilitación por la licencia, igual eso lo define el Juzgado Correccional, es de un año, entonces la situación es dura, pero bueno, es una situación con la que hay que ser duros. De hecho, así lo expresa la ley provincial que sugiere 0,5 pero dejaba a consideración de cada municipio poder ser más rigurosos, no más flexibles.

Habría que indagar porque otros municipios no van a Alcohol CERO, probablemente porque apuesten a campañas de concientización. Te consulté por los operativos, ¿Cómo diagraman eso?

Nosotros en realidad hacemos dos cosas, por un lado, la campaña de prevención y en paralelo los operativos, hay que prevenir y hay que controlar. Los controles básicamente como vos decís, más que al azar tenemos puntos de referencia donde sabemos que esta situación, puede suceder como con cualquier control lo vamos alternando, no ponemos puestos fijos porque no estamos hablando de un control en términos de documentación o de otras cuestiones con limites del municipio, sino que estamos hablando de otro tipo de controles que tienen que tener el factor sorpresa para que funcionen.

Esos controles los he visto en las rutas accesibles, no en los barrios

Sí estuvimos trabajando en diferentes partes, lo que pasa es que no quiero decir demasiado para no avivar, pero todo eso lo vamos congeniando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial que es la que acompaña estos operativos. A partir de ese trabajo en conjunto que es desde hace dos o tres meses que empezamos a pensarlo y después se accionó, es que creo que hemos sido un granito de arena que empezó a influir y terminó con la decisión del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de presentarlo como una campaña federal y de presentarlo finalmente desde el Frente de Todos como proyecto de ley. Así que me parece que es un orgullo para el Municipio de Moreno, y obviamente para Mariel, los familiares, Zulma Gil, poder ser parte de ese cambio. Ahora se viene eso, el cambio de la ley nacional, el cambio de la ley provincial y creo que ahí, vos me hablabas de los municipios, se van a sentir más seguros de avanzar en su normativa a partir de eso.

¿A partir de qué situación se secuestra el vehículo y quiénes lo hacen?

El vehículo nosotros lo podemos retirar, estamos acompañados por la policía, cuento con un personal de 50

Con un 33% del personal

Claro porque el resto tiene licencias que bueno, tienen derecho a tenerlas porque son población de riesgo por mayoría de edad, por diferentes cuestiones son licencias varias, derechos que bajo el decreto nacional se pueden ejercer, pero bueno, son 50 inspectores que nos tocan controlar esto y controlar todo lo demás. Controlamos todo lo que es el tránsito del centro, tenemos grandes problemas de obra pública que complican la circulación y de lo cual también el área se hace cargo como por ejemplo problemas de paso de la 23 y 25 que eso honestamente, hoy por hoy tenemos un proyecto presentado en Vialidad que esperamos que pronto se empiece a realizar que tiene que ver con el agregado de dos calles y una semaforización. Hoy yo tengo por vía más o menos 6 inspectores en cada lugar si no hay algún problema porque también surgen problemas, eso es lo que tengo para generar una circulación mejor, yo les digo hacemos de semáforos humanos hoy por hoy mientras esperamos esta obra pública lo vamos a seguir haciendo para mejorar la circulación de Moreno, está esto, pero también estamos controlando otras cuestiones y ateniéndonos a otras demandas que hay también del área.

¿De que multas estamos hablando? Porque vivimos en este país que en este contexto social, en una pandemia, donde el bolsillo se resiente, una multa, a alguien le sacaron el auto con un 0,1, 0,5 lo que sea, ¿cuánto tiene que pagar más o menos?

Es más para preguntarle al Juzgado de Faltas pero es más de $100.000, eso seguro

Si viene un hombre con la familia, y dice me tomé un vaso de vino recién, ¿cómo proceden?

Se procede igual que siempre, se secuestra el vehículo porque vos en el momento no podés dejar que la persona siga manejando y se retira licencia. Se abre el acta y después queda en el Juzgado de Faltas a consideración, obviamente como cualquier otra infracción la persona tiene derecho a presentarse, a hacer descargo y demás. Lo que sí puedo darte como dato que también lo comparto con la Agencia Nacional es esto de que la mayoría son varones, el comportamiento está instalado mayormente en los varones, no es muy común que haya mujeres que tomen y manejen realmente.