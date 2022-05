Moreno: gobierno de pocos, Trabajo para pocos, Balas para todos

La política argentina durante años ha generado en el inconciente de la población esa idea que esta permitido mentir para obtener votos. Las organizaciones sociales que cumplen un rol en el gobierno, y que en Moreno gobiernan, han llevado a delante una política de mentiras y despojos de derechos.

Repudiamos desde Libres del Sur, los hechos ocurridos el día de hoy en la feria “Las Flores”, no solamente con lo que tiene que ver con la represión a hombres y mujeres que quieren laburar, sino con la política sistemática que el gobierno local viene llevando en temas trascendentales y polémicos, ocultar información como practica común.

El gobierno de Mariel y el Evita durante su gestión han mostrado signos de ceguera y soberbia. El palacio municipal, que tiene que ser un lugar abierto a la comunidad en bastas oportunidades no tuvo esa condición. Es clara la decisión del gobierno local de no querer discutir. Son pocas las veces que la jefa comunal se abrió al dialogo para quienes no son parte del gobierno o quienes denuncian corrupción y mala gestión.

No es el primer caso la feria, ya que el gobierno de Mariel Fernández, durante estos 2 años llevo esa misma práctica, la NO discusión sobre temas como el complejo del barrio La Bibiana o la decisión política de instalar una alcaldía en el barrio El Vergel sin discutir con la comunidad son monedas corrientes. Quienes se adjudicaron el nombre del gobierno del pueblo, vienen tomando políticas publicas que poco tienen que ver con el pueblo. La reubicación de la feria no cuenta con la capacidad para sostener la cantidad de personas que allí trabajaban.

La generación de trabajo tiene que ser eje principal de un gobierno que se adjudica popular.

UN GOBIERNO QUE SE ADJUDICA POPULAR NO PUEDE REPRIMIR A SU POBLACION

UN GOBIERNO QUE SE ADJUDICA POPULAR NO PUEDE HACER OIDOS SORDOS A LA DISCUSION.

UN GOBIERNO QUE SE ADJUDICA POPULAR NO PUEDE CERRARSE SOLO EN LAS OPINIONES DE LOS APLAUDIDORES.