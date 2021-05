Moreno: las clases presenciales que cuidan la férrea virtualidad y la vida

ACOTADAS, LIMITADAS, DECIDE CADA ESCUELA –

Manda la Provincia de Buenos Aires, ejecuta la Dirección General de Cultura y Educación y abajo todo debe ser de aplicada enseñanza. Es el gobernador Kicillof, el que anunció el Tsunami de la Segunda Ola, el mismo que el 19 de abril levantó la bandera de la vida y calificó de «repugnante la decisión de la justicia porteña de habilitar la presencialidad». En esa oportunidad añadió una sentencia política para diferenciarse del Alcalde Rodríguez Larreta: «Preferimos ser antipáticos con algunos, que ser absolutamente irresponsables y hacer política con la vida y la muerte«.

Menos de un mes después el Tsunami sigue tierra adentro, tal lo indican los partes epidemiológicos. Consulta al gobernador, ¿no sigue el riesgo la vida en la Provincia? Pero Axel no bajará la bandera de diferenciación respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pero en silencio y acordado con los sindicatos, abre un «poquito» los servicios educativos en los municipios que siguen en rojo o Fase 2.

El 10 de mayo desembarca en los distritos un nuevo comunicado de la Subsecretaría de Educación que depende de la Dirección General de Cultura y Educación con Agustina Vila a la cabeza. En ese documento se resignifica la continuidad de las clases virtuales con presencialidad reducida. Como si se tratara de un aforismo implicado, para muestra no falta un botón

Barbijos y declaración jurada de salud, responsabilidad de padres, madres, alumnos /as.

Aún en grupos muy reducidos, ¿no hay riesgo de contagios? Si el aforo es más acotado, ¿el virus no circula? Los trabajadores y trabajadores docentes, siendo menos o rotando como mínimas dotaciones, ¿están fuera del alcance de las cepas? Pregunta final que da inicio, ¿cómo están las escuelas en infraestructura y los tres puntos super básicos?

La vuelta segura a la presencialidad reducida tiene fundamento en aspectos vitales. Expresa la resolución provincial que baja como orden a las escuelas bonaerenses:

Las escuelas de los distritos bonaerenses que se encuentran alcanzados por la medida de suspensión temporal y focalizada de las clases presenciales, permanecen abiertas para facilitar la continuidad pedagógica no presencial, enfatizando en el acompañamiento de las y los estudiantes cuyas trayectorias educativas presentan mayor vulnerabilidad ya sea porque, no cuentan con conectividad, se encuentran transitando alguna instancia de intensificación de saberes o se trate de estudiantes con alguna discapacidad comprendidos en proyectos de inclusión.

La NORMA fechada el 10 de mayo establece «planificar los tiempos laborales específicos de encuentros presenciales con las y los estudiantes sin conectividad o que continúan en instancias de seguir aprendiendo y fortaleciendo saberes pendientes (De acuerdo a lo establecido en el RITE / Registro Institucional de Trayectoria Educativa y la Intensificación de la Enseñanza).

El tiempo y duración de la PRESENCIALIDAD será definido por cada escuela, el equipo directivo e inspectores. Ellos /as son los responsables de mensurar «la vulnerabilidad de alumnos /as a partir de la pandemia» para sus efectos no dañen los vínculos y trayectorias educativas

Por el vínculo a preservar, los conocimientos que deben impartirse, sería de mucha utilidad que la Jefatura Distrital comunique cómo se implementa la PRESENCIALIDAD ACOTADA, cuántos alumnos /as, trabajadores /as docentes, trabajadores /as auxiliares participan del plan educativo de emergencia que por supuesto, está en las antípodas de Juntos por el Cambio y CABA, porque así lo definió Axel hace menos de un mes: «Preferimos ser antipáticos con algunos, que ser absolutamente irresponsables y hacer política con la vida y la muerte«.

Antes de la disputa mediática, de los fallos en CABA y la Corte Suprema de Justicia, en Moreno perdió la vida Mónica Arguello, trabajadora docente en la Escuela Especial N° 503.

No hubo marchas imponentes, ni comunicados impactantes, aunque los acompañamientos VIRTUALES no faltaron ni sobraron.

Escribió Alfredo Grande en su libro Aforismos Implicados: «El pueblo delibera y gobierna a pesar de sus representantes». Que así SEA.