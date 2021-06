Moreno necesita las PASO”

TOMA ESTADO PÚBLICO LA «ESPERANZA DE TODOS» –

Fecha del comunicado y nacimiento de otra estructura peronista – kirchnerista: 4 de junio, Día de la Revolución de los Coroneles o aparición del GOU (Grupo de Oficiales Unidos o Unificados) o nacimiento del peronismo o el día del golpe para una revolución.

A 78 años de ese momento cargado de historia, en Moreno (con apoyos externos) se imprime la foto y sale el comunicado, que no es parte de guerra, pero reafirma que hay un campo donde dar la batalla. José Barreiro, ex concejal, que participó con su lista en la interna del Frente de Todos (año 2019), es uno de los cuadros que a fuego lento formatea el escenario de interna más que internismo. En la foto OFICIAL de «Esperanza de Todos» levanta vuelo un hombre que estaba en Peronismo de Moreno, con aquel 24 de marzo en la retina, y que marca una táctica que tiene diferencia generacional: Ismael Castro no espera el 23 porque sin 21 no hay transporte que lo arrime a la elección ejecutiva.

FOTO LA ESPERANZA DE TODOS / 4 DE JUNIO DE 2021

COMUNICADO

Un colectivo conformado por más de 40 dirigentes generacionales en representación de diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales de Moreno, se pronuncian públicamente a favor de la apertura de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 12 de septiembre donde la ciudadanía pueda elegir democráticamente a los candidatos del Frente de Todos.

“Estamos convencidos que la herramienta electoral pensada y llevada a la práctica por Néstor Kirchner, es uno de los elementos que permite a las nuevas generaciones la participación, y que además les posibilita a nuestros vecinos elegir libremente a sus representantes”, expresaron.

“Nuestros dirigentes deben entender que en estos tiempos difíciles donde peleamos Todos juntos contra ese virus que afecta al mundo, en la Argentina y en nuestro querido Moreno hay que generar los mecanismos para ampliar la base electoral de Alberto, de Cristina y de Axel y de esa manera darle mayor apoyo popular a nuestro gobierno”, agregaron.

“Si alguna vez, se pensó que la única forma de derrotar al gobierno de Macri, Vidal y los grupos económicos era ´Con Todos´, y que cada uno de los que estamos acá acompañamos y militamos; es el momento de llevar a la práctica esa idea y permitir la participación de todos los sectores que quieran y están comprometidos en defender el Proyecto Nacional y Popular”, afirmaron.

Las dirigentes y los dirigentes con mucha inserción territorial, que día a día se comprometen con los vecinos, que militan en cada jornada las medidas tomadas por los gobiernos nacional y bonaerense, manifiestan que:

“Moreno necesita las PASO”