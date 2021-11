«Moreno necesita más policías capacitados, más recursos humanos en Seguridad»

Juan Manuel Ciuccio, Secretario de Seguridad en el Municipio de Moreno, comprende las generales de la ley. Repite como si fuese un mantra que la actual gestión heredó una estructura desarmada en el amplio sentido del término. A dos años de la asunción de Mariel Fernández la evidencia objetiva existe: la inversión provincial y nacional a partir de la gestión de La Capitana, se traduce en cobertura de las cuadrículas porque están los móviles, más de 1000 cámaras instaladas y funcionando; aumento del personal policial. Aún con las mejoras obtenidas, Ciuccio toma distancia del paraíso y también del infierno. Las inseguridades son multicausales, y la verdadera sensación de indefensión es tangible: «Cuando llegamos al gobierno teníamos ocho patrulleros, 200 cámaras, teníamos una policía bonaerense diezmada en la cantidad. Desorganizada en cuanto a ese recurso humano. Mal formada por cuestiones de mala formación. Esto es engorroso porque hay que ir planteándolo por partes, es un proceso. Ahora ya estamos en un umbral más arriba en esa pendiente…

¿La formación no es competencia de la Secretaria de Seguridad del municipio?

No, no la hacemos nosotros. Pero yo creo que no podemos hacer la vista gorda ni los oídos sordos. No en todos los distrito está la escuela de policía descentralizada de la Vucetich

Pero hace tiempo está descentralizada…

Sí, pero digo no todos los distritos en este año que estamos terminando le dieron entidad a eso, o la generaron o le dieron las condiciones de posibilidad para tenerla, nosotros sí.

Hubo un tiempo de capacitación fuerte de la policía, incluso con cursos casi introductorios a niveles académicos superiores, se hizo. Creo que después se discontinua.

Pero este año no todos los distritos tuvieron cadetes de policía, no todos los distritos generaron escuela de policía.

Vos me estás diciendo que acá pusiste los ojos en alerta sobre la capacitación de la policía…

Por supuesto, el Ministerio nos dio bolilla en eso de generarle territorialidad a esos cadetes de policía que van a ser la futura policía de Moreno. Por la ley de seguridad interior los primeros responsables o los responsables primarios de la seguridad son las provincias…

Durante muchos años se necesitaban patrulleros y hombres, hoy ¿qué es lo que se necesita?

Hombres y mujeres…

Correcto. ¿Hoy hay muchos patrulleros y falta personal?

En este momento estamos en el límite.

¿En el límite de qué?

En el límite de la capacidad operativa. Tenemos la cantidad pero estamos en ese límite.

¿Necesita Moreno más patrulleros y más personal? Hombres y mujeres…

Necesita más recursos humanos en seguridad, más personal de la policía de la provincia de Buenos Aires. Por eso te aclaro lo de la escuela de policías, vamos a tener una cantidad de cadetes que van a trabajar en Moreno.

¿Cuánto tiempo es la formación que han tenido?

Cadetes son un año.

Poco…

Es poco por supuesto. El otro día escuchaba un programa de radio con todo lo que pasó con la Policía de Ciudad, con los tres efectivos, el asesinato de Lucas y preguntaba mucho la gente ¿cómo es la formación de policía? No salen a la calle con seis meses de formación, un año para los suboficiales, y tres años por lo menos las fuerzas federales, tres años la carrera de oficiales. En la policía Bonaerense siempre era un año los suboficiales y dos años los que querían ser oficiales.

¿Cuál es el número de nuevos cadetes que va a tener Moreno en el año 2022?

Hay alrededor de 300 en la escuela de policía.

¿Qué plantel de policías tiene Moreno hoy en actividad?

En actividad hay casi 1.200 que por turnos se van separando.

¿1.200 plantel completo y van a ingresar 300?

Esto sería casi más del 10% de la fuerza efectiva que tenemos acá.

En la última nota me dijiste que se están cubriendo todas las cuadriculas…

Cuarenta cuadrículas.

¿Con dos patrulleros o con uno?

Con uno se cubre.

Estos detalles que diste, de la capacidad operativa y de infraestructura es el punto más alto

Yo creo que llegamos a un estadio en Moreno, nosotros lo que hicimos es un análisis de las condiciones estructurales o de infraestructura que teníamos en seguridad.

De infraestructura…

De infraestructura en seguridad. Cuando llegamos, no quiero quedar o llegar al hartazgo en lo que voy a decir…

Tenemos mil cámaras instaladas ¿no?

Un poquito más.

¡Estamos en el paraíso!

No

Hablemos del infierno entonces…

Nunca construyo paraíso yo. Te hago una comparativa, hablábamos recién de la policía de la Ciudad. Vamos a comparar porque también la provincia de Buenos Aires tiene muchos recursos que la generan las tres millones de personas del Conurbano que entran y salen todos los días. Entra casi la misma población que tiene la ciudad de Buenos Aires todos los días y sale.

¿Y cuál es el punto?

La policía de la Ciudad… ¿por qué digo que no estamos en el paraíso? La policía de la Ciudad tiene 25 mil efectivos casi, mide casi lo mismo que Moreno. 180 kilómetros cuadrados mide Moreno, alrededor y la ciudad de Buenos Aires mide lo mismo.

Ellos tienen 25 mil y nosotros tenemos 1.200

Pero este es el déficit de toda la Provincia de Buenos Aires. Moreno no es la excepción a la regla ni para mal ni para bien.

Es otra la estructura que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una provincia.

Y Moreno tiene 800 mil habitantes, o 750 mil debe tener.

Si vos me hacés la comparación de CABA con Moreno no es sustentable porque Moreno no necesita 25 mil policías, no necesita eso.

Para mí no los necesita, pero lo que digo para comparar del paraíso al infierno. Yo creo que hay factores que nos exceden en la seguridad porque ahora tengo patrulleros.

Hablame cuáles son los factores que exceden a la seguridad

Siempre hay cuestiones. Ahí justo tenía el informe del Observatorio del delito a las violencias que hemos generado acá. Hay violencias que nos exceden y que tienen que ver con la desigualdad. Yo tenía un profesor que decía ‘más demografía, más violencia’ y a mayor desigualdad más violencia también.

En un tiempo no muy lejano, hablar de desigualdad y delincuencia era estigmatizante. Si usamos las categorías, se usan siempre no por dogmáticos sino porque si hay desigualdad, hay necesidades. Las violencias crecen, lo cual siempre voy a entender que es peligroso que ante el crecimiento de la violencia se busque la estructura represiva para contenerla, no es esa la salida, de ninguna manera.

Por supuesto que no. Si ponemos un ejemplo el oficial de policía vive en los mismos márgenes de violencia que vive el vecino porque sale de los mismos barrios.

