Moreno: Radiografía histórica de las PASO. Solo una vez perdió el oficialismo gobernante

Los momentos electorales muestran un mapa de resultados partidarios – políticos. Si la Provincia de Buenos Aires, por cantidad de habitantes, es el terreno de la gran disputa, hay tres elecciones legislativas consecutivas que fueron derrotas del peronismo con sus marcas Frente para la Victoria – Unidad Ciudadana. En el año 2009, sin Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) un tal Francisco De Narváez con Unión – PRO vence a la propuesta de Néstor Kirchner. Abajo, en casa, aparece el número más alto de la oposición histórica en Moreno. Unión – PRO, con el asseffismo en ese espacio, logra un 36 por ciento solo a tres del oficialismo gobernante.

Hace doce años atrás estaban las palabras claves como límite o freno A.

Esa consigna se acentúa en 2013 cuando Sergio Massa con el Frente Renovador pone límite a lo que se creía crucial en aquel contexto: la reelección indefinida de Cristina Fernández que demandaba engrosar el número de bancas en el Congreso.

En la última elección legislativa, 2017, se produce un hecho cargado de curiosidad política porque era otro el oficialismo bonaerense: Juntos por el Cambio logra vencer con Esteban Bullrich a Cristina Fernández de Kirchner.

Si miramos las legislativas 2009, 2013 y 2017, solo en una sola ocasión el oficialismo en Moreno sufrió la derrota, tanto en las PASO como en la General. Sucedió en 2013 cuando Damián Contreras, primer candidato a concejal por el Frente Renovador doblega a la lista de Mariano West que encabezó Pedro Camps. Aquel Frente Renovador tenía tres patas, el peronismo de la Mesa Política y Gremial, el asseffismo y la expresión de movimiento social encarnada en Jorge Alagastino.

En aquel domingo 11 de agosto, estuvieron habilitadas a sufragar 306.211 personas. Hubo 18 boletas pero solo tres espacios dirimieron liderazgos en la interna: el Frente Progresista Cívico y Social, Compromiso Federal y Unión con Fe. Conocidos los resultados del escrutinio, solo dos de las ocho propuestas no cruzaron el 1,5 por ciento de los votos para llegar a la elección General de octubre. Otro gran dato de aquella jornada fue el porcentaje que obtuvo Francisco De Narváez que en lo local bendijo a Fabián Ferraro. Las urnas de la PASO 2013 colocó a Unidos por la Libertad y el Trabajo como tercera fuerza por encima del 10 por ciento de votos positivos. Meses después en la General no llegó al 8 por ciento.

En 2017, gobierno de Macri a nivel nacional y María Eugenia Vidal en Provincia, el oficialismo en Moreno conducido por Walter Alejandro Festa, vive las PASO el día 13 de agosto con 353.838 personas habilitadas para elegir a sus representantes. Al cuarto oscuro llegaron veintisiete boletas y solo dos fuerzas disputaron la interna. Una de ellas, Alianza Frente Justicialista con Randazzo y en lo local la lista de Mariel Fernández que resultó ganadora de esa disputa con 8.171 votos.

Unidad Ciudadana que colocó en la cima de la boleta a Nadia Olea superó el 40 por ciento de los sufragios emitidos. Muy lejos quedó la oposición con Asseff y Cóppola con CAMBIEMOS Buenos Aires y un 24,2 por ciento. En tercer lugar se situó la Alianza 1País, Frente Renovador, con el 16 por ciento. Sumando sus seis boletas, el Frente Justicialista llegaba al 10,24 por ciento pero en la elección General no llegó al 8,33 % para tener representación en el HCD morenense.

A cuatro años vista podemos registrar posicionamientos nuevos, liderazgos que desafían al tiempo y recambios generacionales que atraviesan a todas las ofertas electorales en este 2021.

Mariel Fernández, a cuatro años de una elección de 8.171 votos, es quien hoy gobierna el Municipio de Moreno.

Walter Festa que en 2017 aplastó a la oposición asseffista y al Frente Renovador, hoy acompaña una boleta corta con la primer aspiración de superar el 1,5 por ciento de los votos que se obliga para llegar a la instancia General.

Damián Contreras que no se movió un ápice del Frente Renovador, ocupa un cargo nacional de relevancia y ratificó que es el CONDUCTOR elegido por Sergio Massa. Por ese argumento, acuerdo con peso nacional, Andrés Destéfano es el 2 en la lista del Frente de Todos.

Randazzo vuelve al ruedo y en Moreno tejió vínculo con un ex hombre del vecinalismo – asseffismo. Roberto Terrile que encabeza la boleta de senadores provinciales (Primera Sección) pero delineó la oferta local con dirigentes del peronismo.

Claudia Asseff no está como candidata de la oposición histórica (la ley no permite tres mandatos consecutivos). Tampoco Aníbal Asseff que mucho tiempo atrás (año 2009) tomó la decisión de no pelear por un cargo que ya había desempeñado. Esa marca política sigue viva en una de las tres listas de Juntos pero con un gran detalle: la encabeza un joven peronista, Julián Cigna, en fórmula con Florencia Asseff. Hay un desagregado imprescindible: Juntos Dar el Paso enfrenta al PRO que tiene dos referentes en esa coalición que va hacia una interna histórica: Leonardo Cóppola y Demián Martínez Naya.

Luego de muchos años, tiempo, acuerdos electorales y enroques, ese gran espacio opositor definirá el próximo domingo mucho más que liderazgos.

PASO A PASO, VOTO A VOTO

De 2013 a 2021 el número de personas en condiciones de sufragar pasó de 306 mil a 383 mil.

Por último en el recorrido histórico, hay dos tópicos de fuerte actualidad e incertidumbre para el 12 de septiembre: abstención y rechazo.

El comportamiento de aquellos /as que concurren al acto democrático y emiten un voto en blanco ha tenido un porcentaje cercano al 10 por ciento

ELECCIONES LEGISLATIVAS VOTOS EN BLANCO % 2009 18.765 9,47 2013 23.646 9,65 2017 22.023 8,22