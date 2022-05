¿Moreno se ordena a los balazos?

Soy docente y periodista. Estudiar Comunicación Social me permite estar, vivir y sentir el Conurbano.

Hace unas semanas siento que las escuelas duelen: nuestros pibes están mal, las familias padecen la inflación, la violencia no es chamuyo, los que estamos en el territorio lo vemos, lo sufrimos y tenemos pocas herramientas para afrontarlo, de forma real, vamos tapando baches como podemos.

Sumado a eso, hago periodismo, salgo a la calle a escuchar, a preguntar, busco voces y miradas de personas comunes, que se animan a poner en palabras lo que ven, sienten y reflexionan. Hoy tuve la responsabilidad ética de estar ahí, en ese lugar que es parte de la identidad de Trujui. Conozco la zona, me crié en esos barrios.

La Feria de las Flores es resultado de nuestra historia reciente, casi dos décadas. Moreno no se caracteriza por la legalidad, es decir, el mismo poder crea sus propios negocios en los barrios con sus punteros. Los gobiernos pasaron y la feria continuó con promesas de todo tipo, Mariel Fernández no fue la excepción, estuvo ahí en campaña, se sacó fotos y prometió ser la voz de los humildes.

Hacer este recorrido me permite pensar: ¿Cómo resuelve el Gobierno de la primer Intendenta mujer los problemas de los más humildes? La pobreza no es mentira, 7 de cada 10 pibes son pobres en el conurbano, los datos de inflación oficiales son alarmantes. Me pregunto, en este contexto, ¿qué necesitamos para abordar los problemas estructurales de los barrios ¿Hay que ordenar Moreno? ¿Pero cómo? ¿A balazos?

Construir política desde una perspectiva de género no puede ser meramente un discurso vacío, tiene que tener acciones empáticas que muestren “amor por el pueblo”, eso no se proclama, se hace. Las imágenes de ayer no fueron de “AMOR”, son acciones de desprecio hacia un sector que en la marginalidad sobrevive.

En el desalojo del predio LA BIBIANA II, la Intendenta desplegó todo el aparato del Estado Municipal para controlar y apaciguar los resultados del operativo. En esta instancia NO, las balas fueron las protagonistas, la violencia institucional fue ejercida sin ningún cuidado. ¿Cómo se construye poder desde una perspectiva de género? ¿Cómo las mujeres en la gestión pueden marcar la diferencia? ¿Se construye con la misma lógica que los varones sumergidos en el patriarcado?

Claro que el balazo de goma dolió en la frente, no fue grave, por suerte. Pero yo no soy importante, las mujeres que estaban ahí con sus niñ@s son las protagonistas. Son ellas, las que sin miedos, se pusieron al frente, trataron de defender de forma desesperada lo poco que tienen. Ellas son las que vuelven a sus hogares con la incertidumbre del mañana. Ellas no saben cómo seguirán sosteniendo esas familias. La injusticia y la desigualdad es interseccional: mujeres, pobres, del conurbano.

Para algunos la realidad se mira desde lejos cuando los intereses son los que prevalecen.

Para los que somos de Trujui y sin intención de romantizar la pobreza, esa feria fue lugar de encuentro para muchos vecinos y vecinas de los barrios aledaños. Mariel conoce Cuartel V, pensemos si haría el mismo operativo en la plaza de Irigoin o Anderson.

La Feria de Las Flores fue expresión cultural porque albergó a quienes lo elegían para transitar por ahí los fines de semana, con el complejo entramado social expuesto a flor de piel. Y eso no se termina corriendo el problema del lugar.

Las ferias van a seguir surgiendo porque ya las vemos en Cuartel V, Trujui o Alvarez, no se puede tapar con un dedo una situación social que nos expone la pobreza que padecen las comunidades. ¿El mensaje cuál es? ¿Arrasará Mariel con todas las ferias que no controle?

No hay respuestas, hay más preguntas, porque la realidad nos duele y no vemos una salida colectiva posible.