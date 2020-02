0 shares







BERNI Y UN DIAGNÓSTICO UNIFORMADO

Extensión, territorio, cuadrículas, refuncionalización y propuestas. El Ministerio de Seguridad bonarense en manos de Sergio Berni, entrega un mapa interesantisimo de los recursos humanos, logísticos y económicos que en el nuevo proceso bonaerense deben tener más de lo que existe. Se encuentra en la radiografía de mala aplicación de lo existente en especial los formatos de información y comunicación entre áreas u organismos de seguridad y prevención.

El Ministro que visita el Partido de Moreno ha planificado una refuncionalización con base en lo local. El Proyecto de Organización Policial a Nivel Municipal.

Cuatro Piezas en línea que dejó la gestión Ritondo y la propuesta de estructuras que lidera Sergio Berni:

Con el plano de lo nuevo, las comunidades pueden saber quienes y como están en los centros de respuesta y que deben alcanzar un aceitado nivel de articulación:

Durante largos años fue materia de análisis y reclamo la falta de más policías y el insuficiente / deficitario parque automotor. Según la base de datos ministerial, en dos años esa “planta creció por encima de 30 mil efectivos en toda la Provincia de Buenos Aires:

ENERO 2014 61.774 DICIEMBRE 2016 95.909

Este enorme salto se explica en el crecimiento notable de las Policías Locales cuya formación inicial (gestión Scioli) fue de seis meses.

Por el déficit o necesidad de capacitaciones, el gobierno de Axel Kicillof elabora un camino de profesionalización de la fuerza y así prevé un millón y medio de municiones mensuales para la práctica de manejo de armas de fuego, más la creación de 39 centros de formación y reentrenamiento.

Siguiendo el cursograma de la refuncionalización, el distrito de Moreno no está en el radar de los nuevos centros de formación de policías.

Un apartado significativo es el insumo de los COM (centros de visualización o monitoreos). El Ministerio de Sergio Berni afirma que “hay una falta de comunicación entre los municipios y el Ministerio que redunda en que la información que toma los COM no se incorpora al análisis criminal que orienta el policiamiento estático y dinámico. Demora en la toma del llamado de emergencia y el despacho de los recursos. Problemas en el acceso a la información de video – vigilancia por parte de las autoridades policiales”.

Ese diagnóstico puede explicarse con los datos más duros que demuestran, en parte, que Moreno está descubierto en, por lo menos, la cobertura de las cuadrículas. El informe OFICIAL indica que la FLOTA AUTOMOTRIZ de POLICÍA LOCAL es de 10 (diez) automóviles, no hay camionetas ni motos. La FLOTA AUTOMOTRIZ del Comando de Patrulla tiene 23 unidades en servicio, otra 5 radiadas (rotas) y 11 irrecuperables, parque automotor para cubrir 40 cuadrículas (cada cuadrícula es de 300 manzanas).

En efectivos, Moreno tiene más fuerza que Merlo, Morón, José C. Paz y Malvinas Argentinas. En nuestro distrito el aparato policial cuenta con:

POLICIA LOCAL 522 POLICIA JEFATURA DISTRITAL (BONAERENSE) 1.069

Desconocemos la cantidad de carpetas médicas vigentes, actualizadas, lo que deja un número más real de los policías operativos.