Moreno tiene 84 escuelas secundarias, cerca del 50 % no cuenta con servicio de gas

Un año y medio sin clases presenciales pero aún no se invirtió en infraestructura escolar. Moreno tiene 84 servicios secundarios, cerca del 50 % no cuenta con servicio de gas, entre otros factores y/o problemas que conllevan pérdidas, fugas, pruebas de hermeticidad o establecimientos en obras. A partir de un informe detallado, donde se presenta un relevamiento realizado por las autoridades jerárquicas señalan que durante un año y medio de pandemia sin clases presenciales no se invirtió en infraestructura escolar. La siguiente lista detalla qué escuelas se encuentran afectadas:

EDUCACIÓN ESPECIAL

1 E.E.E N° 504 (gas cortado) 2 E.E.E N° 503 (hay pérdidas de gas en cañería. Hay que hacer instalación nueva) 3 E.E.E N° 502 (gas cortado)

SECUNDARIAS, TÉCNICAS, C.E.N.S (Centros Educativos de Nivel Secundario) y C.E.C (Centro Educativo Complementario)

1 M.S N°68 (gas cortado) 2 ANEXO 3671 (Falta hermeticidad y autorización para encender las estufas) 3 E.E.S N° 11 (gas cortado) 4 E.E.S N°16 (gas cortado) 5 E.E.S N° 27 (gas cortado) 6 E.E.S N° 29 (No encienden las estufas) 7 E.E.S N° 36 (Sin instalaciones) 8 E.E.S N° 47 (gas cortado) 9 E.E.S N° 50 (falta prueba de hermeticidad y control de artefactos) 10 E.E.S N° 52 (Sin prueba de hermeticidad) 11 E.E.S N° 61 (en obra) 12 E.E.S N° 76 (gas cortado) 13 E.E.S N° 21 (gas cortado) 14 E.E.S N° 72 (gas cortado) 15 E.E.S N° 79 (gas cortado) 16 E.E.S N° 44 (Cortado desde prueba de hermeticidad y grafitado realizada el 10/02/21) 17 E.E.S N° 6 (cerrado. Falta prueba de hermeticidad) 18 E.E.S N° 23 (gas cortado) 19 E.E.S N° 42 (No está hecha la prueba de hermeticidad, ni revisados los artefactos) 20 E.E.S N° 30 (gas cortado) 21 E.E.S N° 2 (gas cortado) 22 E.E.S N° 33 (gas cortado) 23 E.E.S N° 43 (gas cortado) 24 E.E.S N° 5 Y ANEXO 3051 (fugas) 25 E.E.S N° 57 (pérdida de gas) 26 E.E.S N° 60 (gas cortado) 27 E.E.S N° 67 (se colocó la cocina de secundaria. No hay prueba de hermeticidad) 28 E.E.S N° 7 (gas cortado) 29 E.E.S N° 38 (Cerrada la llave en cabina de medidor externo) 30 E.E.S N° 81 (gas cortado) 31 E.E.S N° 52 (gas cortado) 32 E.E.S N° 10 (gas cortado) 33 M.S N° 63 (en obra) 34 E.E.S N° 23 (gas cortado por pérdida interna) 35 E.E.S N° 24 (en obra) 36 E.E.S N° 34 (en obra) 37 M.S N° 40 (gas cortado) 38 E.E.S N° 77 (gas cortado) 39 E.E.S N° 74 (gas cortado) 40 E.E.S.T N°5 (prueba de hermeticidad negativa) 41 E.E.S N° 84 (gas cortado) 42 E.E.S N° 22 (no posee prueba de hermeticidad) 43 E.E.S N° 70 (gas cortado) 44 E.E.S.T N° 1 (el servicio no está funcionando) 45 E.E.S.T N° 5 (fuga de gas) 46 C.E.C.N°801 (gas cortado)

El servicio número 47, C.E.N.S N° 454 (falta revisión y mantenimiento adecuado)