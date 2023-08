Moreno: tras los saqueos y robos, verdades enredadas

En el corazón de la crisis lo que late es la falta de autoridad. No hablo de memes sino de los hechos comprobables que muestran a un país presidencialista sin Presidente. Agréguese bolsillos perforados, economía de subsistencia, pobreza por encima del 40 por ciento, territorios gobernados por la subcultura que con enorme criterio definió Eduardo Balán (pre candidato a la Intendencia del Poder Popular, Unión por la Patria) refiriéndose a las ofertas ilegales que atraen a los jóvenes como oferta real ante la promesa abstracta de un futuro mejor.

Parecidos con el 2001: la crisis de representatividad, con un Presidente formateado en chiste por Tinelli, el FMI entregando salvavidas de plomo, el hambre presente y la crisis al galope, un cóctel que derivó en lo que algunos /as llamaron el Argentinazo.

Hace 22 años atrás hubo muertos en las calles y un helicóptero tomando total distancia de la tierra. Tengo presente, porque lo viví, la noche del 18 de diciembre cuando mi compañero Antonio Báez, ingresa a los estudios de Señal Oeste Televisión alarmado por los saqueos en Cruce Castelar. La jornada siguiente fue el caos, que aún teniendo cierta o marcada organización, liberada esa fuerza resultaba imposible frenarla. La explosión cubrió todo el territorio. Aquellos /as que recibieron la primicia antes que la noticia cobrara forma, vaciaron sus almacenes y supermercados. Los salvados /as lo contaron muchos años después. El enemigo estaba en Capital Federal, allí anidaba el responsable de la suma de todos los males. En ese comienzo del nuevo milenio existían tejidos sociales no virtuales. Claro que en esos días oscuros y aciagos la policía reprimió, hubo detenidos y muertos. Luego de la tromba quedaba un resquicio para la que política institucional absorba la crisis política, económica y social.

Lo que ocurrió ayer por la tarde y hasta la noche en solo dos puntos del distrito está lejos de ser diciembre de 2001. Tan evidente lo fue como la tarea desplegada para contrarrestar oficialmente por las redes SOCIALES lo que el propio gobierno comunal cuestionaba como falaz y engañoso vertido por las mismas plataformas, textos y comentarios sobre probables y grandes saqueos, cuadro que en la magnitud amplificada no ocurriría.

Desde el mediodía corría como reguero de pólvora un mensaje: alrededor de las 17 horas se «llamaba a concentrar en la Rotonda de Ruta 24», límite con José C. Paz, distrito en donde se produjeron robos. Esta última palabra es CLAVE para admitir el otro fenómeno.

Como el presente es un ALGORITMO que imponen las empresas globales que digitan los sentidos, los imponen, se implementan y entonces la realidad explota DESVIRTUADA, el Departamento Ejecutivo de Moreno apuesta al buen vivir y envía a que toda la militancia disemine por esas mismas REDES que transmitían FAKE NEWS, una pieza audiovisual notable que no llevaba IMPRESO el logo del gobierno. La voz relata lo que ve: avenida Libertador con personas esperando el colectivo. Nine Shopping en hora de merienda (17:30 horas), Carrefour, gente comprando. Todo normal. Comercios abiertos. El texto de ese brevísimo material (para que funcione y no aburra) es una pieza política de este tiempo: A la campaña del miedo y caos, respondemos con organización e información.

La parte por el todo es una manifestación explícita que luego dará lugar a la ceguera. Si no alcanza, el esfuerzo estará centrado en «admitir los sucesos sin utilizar la palabra SAQUEOS y reemplazarla por ROBOS«. No hay elegancia, tampoco encubrimiento. El o los saqueos pueden asociarse a un fin de ciclo, a un gobierno impopular, indolente. El o los robos refiere a algo aislado, propio de la inseguridad más que una manifestación contra el régimen

Si a las 17:30, Moreno en su ampliada manzana de las luces era normal, las persianas fueron bajándose antes de ese horario. Pero a 23 kilómetros de distancia, la policía hacia tronar sus escopetas contra los grupos de pibes que ganaron posición en cada una de las esquinas de Saavedra Lamas. La seguridad custodió el Chango Más pero en el fondo el Supermercado Derqui fue arrasado, saqueado. Ayer, 2001, como hoy, 2023, los comentarios más lógicos por el dominante sentido común fueron: por lo que se llevan se ve que no tienen hambre. Metánlos presos y que no salgan más. La memoria es probable que no ofrezca tantos likes o cataratas de interacciones, ¿para que utilizarla?

El saqueo en el comercio de barrio José C. Paz, Cuartel V Moreno, fue comprobado por las autoridades, las que siempre están en la calle. Una voz que no olvida el pasado pudo comentarme: «Era una multitud, imposible de detener».

Del límite con Pilar – José C. Paz a otra frontera geográfica. Moreno Sur, barrio Lomas de Casasco, donde las detonaciones no resultan anormales. El Supermercado Conquista fue blanco de la argentinidad al palo. El saqueo fue casi total.

El Estado presente con la policía llegó para apagar el fuego, y no es literal, junto a dotaciones de Bomberos. Esa área de enfrentamientos, mapa caliente, se convirtió en el Teatro de Operaciones de las fuerzas especiales. Una nave trajo a Sergio Berni y el Ministro de Seguridad bonaerense monitoreó los anillos y cerrojos.

Cuartel V y Moreno Sur fueron epicentro. Diferente a lo ocurrido en el Supermercado Día ubicado en Bartolomé Mitre casi Avenida Victorica. El intento de saqueo, persianas levantadas, y personas detenidas. Local comercial Narrow, venta de indumentaria (Moreno Centro), robo en grupo, en banda. Se recuperó la mercadería y personas identificadas.

Mariel Fernández, Intendenta de Moreno, salió por la noche en C5N y expresó que en «Moreno decir que todo el mundo salió a saquear estaría diciendo una mentira». Reconoció que si «hubo robos, personas detenidas y descartó por completo que haya fallecidos», agregando a su exposición el uso de «las redes sociales y los perfiles truchos o falsos, material que deberá investigar la policía».

La portavoz nacional (Gabriela Cerruti) apuntó a Javier Milei como autor material de los saqueos. El Ministro de Seguridad nacional (Aníbal Fernández) brindó otro análisis, no tan cerca del líder de La Libertad Avanza: «“Los ataque a supermercados no son espontáneos, no es una casualidad, si yo tuviera quién está detrás, hubiese empezado por ahí. No tenemos datos fidedignos para decir que fue fulano o mengano, yo no lo puedo decir, ahora si otra persona del gobierno lo hizo sabrá por qué lo hizo”, aseguró Fernández.

El saldo de detenidos alcanza la cifra de. 15, hasta el momento.

No hay dudas que agosto de 2023 no es igual a diciembre de 2001. Cualquier otra interpretación podrá abonar al insondable mundo de las redes sociales… tan presente en la vida cotidiana.