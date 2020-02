0 shares







NO HAY VACANTES PARA EL NIVEL PRIMARIO –

El arrastre histórico de los gobiernos bonaerenses tiene resultados que la democracia no debiera tolerar. Escuelas dignas, seguras, habitables, las que existen. Qué representa la no construcción de nuevos edificios escolares. La educación pública es un derecho básico garantizado.

Desde la Asociación Civil El Arca queda reafirmado un compromiso civil que tiene años y por ello la palabra porta entidad. Betina Perona, Directora de la ONG, pide, solicita y se ocupa que el tema cobre toda la visibilidad posible desde el armado de una Mesa Local de Niñez y Juventud en pos de lograr un Consejo de Niñez como así lo prevé la ley. En ese armado imprescindible está un relevamiento que tiene fuentes oficiales:

En Moreno, ¿son tres mil los niños /as que no ingresan en 2020 al Nivel Primario por que no hay vacantes?

Lamentablemente es así. Es un problema que se arrastra desde hace varios años y que se agrava. Trabajamos con otras organizaciones armando una Mesa Local de Niñez y Juventud con el fin de que esto sea visible y se puedan armar, por lo menos, planes de contingencia para que los por lo menos los chicos /as estudien hasta que se construyan las que escuelas que se deben construir…

Entonces el objetivo de la Mesa Local es frenar esta vulneración de un derecho básico

Por supuesto, pero es conformar el Consejo Local de Niñez de Moreno como lo dice la ley (13.298) ya que es el órgano que debe generar un plan de acciones con respecto a las políticas públicas de infancia, niñez y juventud, pero también controlar a la gestión estatal. Uno de los puntos centrales es que el Presupuesto destinado a Niñez y Juventud es intangible, no se puede utilizar para otra cosa. Por lo tanto es importante que podamos trabajar juntos con el gobierno, municipal y provincial, para definir cuáles son las urgencias y es muy claro que necesitamos que los niños /as, chicos /as estén en la escuela. No hay mucho por debatir porque hablamos de lo más básico.

¿Tienen la estadística sobre el tiempo que llevan los gobiernos sin construir escuelas?

Nosotros logramos, vía recurso de amparo, que se construya la Escuela N° 84 en Cuartel V. Lamentablemente esa obra que debe estar terminada para el mes de abril tiene un nuevo plazo que es en junio, pero me parece que estamos lejos de eso. El abandono en la Provincia de Buenos Aires tiene muchos años pero tenemos la esperanza que esta vez sea diferente, que el gobierno ponga la prioridad en la educación.

Esos tres mil niños /as que no pueden acceder a la Escuela Primaria ya que no hay vacantes, ¿cuáles son los puntos geográficos donde se acentúa este gravísimo problema?

Según datos que nos pasa el mismo Municipio, la Dirección General de Escuelas y gente de educación, son chicos /as de Cuartel V, Francisco Álvarez y La Reja. Esas son las localidades donde faltan más escuelas…

En Primaria, ¿qué sucede con jardines de infantes, Nivel Inicial?

No tengo los datos a mano pero es grave. Lo que te puedo decir es lo siguiente, es mucho más grave lo que ocurre con el Nivel Secundario. Se agrava porque no hay datos, tampoco relevamientos, pero en Moreno es muy grave lo sucede con la falta de escuelas secundarias.

No está en discusión cual es la urgencia. Construir nuevos edificios responde a lo que se titula «decisión y voluntad política». Si bien la economía es real. Quien puede discutir la obligación de hacer que los recursos sean intangibles y así levantar todas las aulas que contengan y eduquen a los miles de niños, niñas y jóvenes que hoy no se van del sistema… éste los expulsa antes de ingresar al mismo.

Una salida a la emergencia que tiene el distrito sería aulas modulares provisorias.