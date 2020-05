0 shares







AUTOCONVOCADOS /AS EN LA PLAZA SAN MARTÍN –

Están rodeándose, mientras los caminantes que cruzan la plaza van a paso lento con sus rostros semi tapados. Megáfono, pintadas, conceptos que son prácticos y dinámicos. Ellos y ellas conmemoran una jornada de lucha histórica y mundial como es el 1° de Mayo.

Vivimos el año 2020, un mundo real que parece copiar la novela 1984. ¿Nos atrevemos a definir el planeta COVID -19 como coronación de una sociedad orweliana donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social?

Si diéramos ese paso tal vez la boca gritaría conceptos reprimidos, la mirada alcanzaría horizontes que derriban espejismos. Hoy en la Plaza San Martín de Moreno, hombres y mujeres autoconvocados /as, quiebran el orden de un radio céntrico con efectivos policiales apostados en zona bancaria y comercios abiertos.

«Por una cuestión de salud comunitaria decidimos salir a la calle porque tenemos mucho para gritar y nada para callar», es la manifestación de Mercedes, quien deja el megáfono y habla a un grabador de voz: «El 1° de Mayo es un día internacional de lucha y nos vino del cielo. Salir y estar en la calle es una obligación, lo hacen los trabajadores que son despedidos en este país, pero también en distintas partes del mundo se quiebra el aislamiento impuesto y represivo. Acá faltan mujeres que no salieron a pasear, que están desaparecidos y eso hay una sola forma de llamarlo: crímenes de Estado».

¿Cuál es el riesgo de permanecer aislados cuando la orden estatal es quedarse adentro para cuidar la vida?

Lo primero es señalar la incertidumbre. Segundo, ningún activista tiene claro las causas de lo que está pasando, pero por instinto y por teoría, creemos que en el fondo y la superficie está el profundizar el saqueo de todos los recursos y bienen naturales, algo que lleva muchos años de la mano del capitalismo. Días atrás pasó con el pueblo mapuche en Bariloche…

y la verdad es que nos tenemos que hacer cargo de lo que sucede…

Llevado el amplio mapa de conflictos al Conurbano, ¿qué configuración tiene?

Bueno, consideramos que una de las grandes herramientas que tiene el poder, desde hace muchos años, es el clientelismo que produce una clara dominación. Es muy difícil acá, y en cualquier parte del mundo con sus grandes ciudades urbanizadas donde hay tanto explotación y exclusión, lograr una identidad que debe ser múltiple, diversa y subjetiva. Nosotros, nuestra historia y raíz viene de los pueblos originarios, por lo tanto debemos VER que los que salen a la calle son los jóvenes y excluidos, tal el caso de Chile; son los ambientalistas en otras regiones del mundo.

Creemos que hay que construir un día que reivindique todas las luchas que hoy deberían tener toda la vigencia. Sentimos reivindicar a los médicos ambientalistas que se oponen a la soja y el glifosato, como lo hizo Andrés Carrasco (médico y científico que demostró los efectos devastadores de la sojización, falleció en el año 2014), a esos médicos epidemiólogos les podemos creer, no a la Organización Mundial de la Salud que avala el modelo de destrucción a escala global, tampoco a los Estados que encuentran en este escenario la razón de militarizar todo poniéndonos una mordaza dentro de nuestras propias casas.

Por supuesto que son pocos los que registran que a una mujer de 39 años, Florencia, la Policía de San Luis la mató en una comisaría, mientras que en Villa Mercedes (San Luis) un niño de 16 años de edad fue asesinado por la policía, y todo se produce en un territorio donde el COVID no se cobró ninguna vida. Pero si resulta lejano lo que manifestamos, decimos que durante la cuarentena aumentó el número de femicidios en el Conurbano, entonces lo que está ocurriendo es para abrir nuestros ojos y sacarnos la mordaza, no podemos perder garantías constitucionales.

Quedate en casa para quien no la tiene o está excluido es algo muy perverso. Debemos ser solidarios en la verdadera dimensión, como nos enseña la historia; tenemos que hacer pero no como lo propone el pos modernismo a través de las redes sociales. El quedate en casa sirve para sectores de clase media, sectores acomodados, la oligarquía, la burguesía, pero incluso para algún sector de clase trabajadora y precarizada, con la oferta que por la tecnología y las redes se puede reemplazar la organización comunitaria.

Salir a la calle el 1° de Mayo, cada uno y una desde el lugar que quiera, es la forma de romper o rechazar este modelo y sistema de dominación y explotación; hay que salir sin esperar que el gobierno, la conducción o las burocracias convoquen porque no es con ello, debe ser desde la autonomía que plantea un pensamiento crítico, que nos ayude a abrir la cabeza por una cuestión de subsistencia de nuestra clase.

Nos preguntamos y planteamos, ¿qué le dejamos a las próximas generaciones, un barbijo y la propuesta de quedate en tu casa? A las grandes direcciones y desde las bases reales hay que pedirles a ellos una huelga general concreta, real, pero con presencia en las calles porque la historia que hoy se cuenta pero se decide anular, marca que en condiciones más adversas que las actuales la protesta estuvo en las calles, lo hicieron los mártires de Chicago, hoy lo hacen los jóvenes chilenos /as, los franceses que no están dispuestos a perder ninguna de sus garantías y condiciones de vida. Nosotros /as no estamos dispuestos a llevar una vida sin luchar, una vida precarizada, una vida de sometimiento y dominación. Ningún machirulo o machirula nos tiene que decir a las trabajadoras feministas lo que debemos hacer«.