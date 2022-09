Aplomo, rigurosidad, firmeza, claridad y experiencia. Cualidades que posee Araceli Bellota, presidenta del Concejo Deliberante, la voz que esta tarde en sesión extraordinaria ubicó cada argumento en dirección al norte señalado.

Cuadro del Instituto Patria, escritora e intelectual, Bellota supo manifestar todas las críticas hacia la gran oposición ausente, el bloque de Juntos por el Cambio: «Voy a decir algo que me enseñaron en la Facultad de Periodismo, una imagen vale más que mil palabras. Por favor le pido al camarógrafo que enfoque para que el pueblo vea este recinto donde hay ocho bancas vacías, son las bancas de los /as concejales /as de Juntos por el Cambio, votados por parte de nuestro pueblo y por eso están en esas bancas. Emitieron un comunicado y en un párrafo dicen la escalada discursiva del oficialismo, y ante una convocatoria inconsulta, decidimos no participar de la sesión extraordinaria del día de la fecha. Evidentemente tienen un problema con los mecanismos democráticos porque basta con leer el Reglamento Interno que rige esta casa para saber que no hay sesiones consultas o inconsultas, hay sesiones ordinarias y extraordinarias. Por lo tanto esgrimir que esta es una convocatoria inconsulta es mentira. Los concejales de Juntos por el Cambio mienten en su comunicado y me hago cargo de lo que digo. Estamos aquí condenando un intento de magnicidio que es atentar contra las instituciones (NdR: Bellota agradeció la presencia de Lorena Pereira y Ángel Guerrero, ediles del Frente de Izquierda)«.

Como segundo párrafo, interesante por la profundidad analizada, surge la definición de hipocresía. Bellota apela al diccionario y lee: «Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. La verdad que muchos de los repudios de quienes pertenecen a Juntos por el Cambio tienen olor a hipocresía. La presidenta del PRO (Patricia Bullrich) no repudió el atentado, pero no solo eso sino que en los días previos al hecho se había manifestado, corriendo por derecha al Intendente de la Ciudad de Buenos Aires (Larreta), para que ajustara la represión en ese lugar. Y la verdad que ahora, en el ámbito local, el frente de Juntos por el Cambio diga que el Presidente de la Nación hace uso partidario de lo sucedido, la verdad que es hipocresía. No puedo no mirar que las únicas dos provincias que no adhirieron al feriado nacional, Jujuy y Mendoza, tiene gobernadores que son de Juntos por el Cambio; y uno de ellos el de Jujuy es presidente de la Unión Cívica Radical, el mismo que tiene encarcelada hace seis años a Milagro Sala, avalado por una justicia trucha que el mismo manipuló. Salvo Bullrich todos los demás repudiaron, pero no me puedo sacar de la cabeza la palabra hipocresía. No puedo olvidar a Ricardo López Murphy, aliado a ese sector político, que duró quince días como ministro de la Alianza, escribió en un tuit con la frase ellos o nosotros. Dios mío, decir eso en la Argentina con nuestra historia. Que después nos digan que somos los responsables de los discursos del odio, la verdad que agota tener que explicar lo obvio. Yo pertenezco al Instituto Patria y me conduce en forma directa Cristina Fernández. Cuando perdimos las elecciones en 2015 a ella se le ocurrió crear el Instituto Patria, y nos llamó ahí para poder reunirnos, pensar y reflexionar sobre políticas para mejorar la vida de nuestro pueblo cuando volvamos al gobierno. Lo que quiero preguntar, con absoluta honestidad, ¿díganme, desde el regreso de la democracia hasta ahora, una sola víctima del sector que representa Juntos por el Cambio? enfatizó la señora Presidenta del Honorable Concejo Deliberante en el recinto de una tarde extraordinaria… el día que Juntos por el Cambio fue un solo bloque legislativo y a ellos /as les marcó el presente y el futuro: «Les pido que reflexionemos, pero yo no sé si llamar a los que no quieren hablar. Por supuesto que hay que hacerlo, pero sepamos que hay dirigentes que no quieren hablar, si quisieran hacerlo hoy estarían aquí».