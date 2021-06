«Muchos salen a pegar afiches con la vacuna y están parados sobre 80 mil víctimas, 80 mil familias destruidas»

MIRKO GARCÍA YA ES PERONISMO REPUBLICANO ¿SALE DE JUNTOS POR EL CAMBIO?

Tercera Posición o Peronismo Republicano. La marca o nombre electoral es relativamente importante pero lo central se ubica en la efervescencia que transmiten los coroneles que con estacas en sus puños clavan el estandarte de «Ni Calafate ni Recoleta».

Mirko García, legislador de FAP en Juntos por el Cambio, emprende la carrera y no tiene duda del vehículo para confrontar en los tres niveles: Joaquín de la Torre en Peronismo Republicano. Esto supone que, sin daños a terceros, García tendrá una salida del actual bloque de oposición.

¿Cuál es la guerra electoral 2021?

La guerra, para ponerlo en esos términos, se está dando en el sufrimiento de todo un pueblo, que una vez más lo quieren dirimir entre el cordero patagónico y el sushi. La verdad que los de abajo estamos muy lejos del cordero patagónico, que hace mucho tiempos algunos funcionarios lo vienen degustando y estamos muy lejos de la comida gourmet de Recoleta, estamos viviendo otra realidad, es la guerra de la polenta. Yo quiero ser preciso, sincero, nosotros durante todo este tiempo de la pandemia hemos tratado de ser solidarios con nuestro pueblo, de ser respetuoso de la Intendenta, hemos caminado el distrito siendo solidarios ayudando y llevando leña, comida, arriesgando a nuestros compañeros al contagio. Pero ahora se acerca un momento electoral, nosotros estamos preparados para confrontar electoralmente con la intendenta de Moreno, con el gobernador y confrontar con el Gobierno Nacional.

¿Con quién?

FAP está preparado para todas estas confrontaciones .

¿FAP está en Peronismo Republicano?

Vemos en la construcción de Joaquín de La Torre, con Peronismo Republicano, una posibilidad inmensa que nos aparta del cordero patagónico y del sushi.

¿Randazzo?

Las opciones se están barajando, nosotros creemos en esa posibilidad como herramienta para confrontar electoralmente con lo que antes mencionaba. Si usted me pregunta por lo local, nosotros hemos marcado nuestra posición, la seguiremos marcando pero yo no voy a caer en el error simple de muchos dirigentes locales, con esto no quiero hablar mal de nadie, es decir, que se preparan para confrontar con la intendenta Mariel Fernandéz, haciendo críticas hacia esa figura, pero parece que concuerdan con Alberto, concuerdan con Cristina, concuerdan con Kicillof y la verdad nosotros estamos preparados para confrontar en los tres frentes porque consideramos y lo decimos hoy, estamos esperanzados que vamos viendo una luz, que está llegando la vacuna, tenemos la esperanza de que esto de la pandemia se resuelva con mucha prontitud, pero en el medio, quedaron 80 mil familias destruidas por el mal manejo de la situación. Para muchos dirigentes hoy es muy fácil criticar la posición de la intendenta. Nosotros la hemos criticado y la vamos a confrontar electoralmente, no le estamos pidiendo ni un lugar en la lista, nada, estamos en proyectos totalmente distintos.

Aportando a la gobernabilidad, si van a confrontar, Mirko García, FAP, ¿en Juntos por el Cambio o Peronismo Republicano?

Hoy nosotros somos parte de la oposición y estamos esperanzados en construir una herramienta de esta tercera oposición, tercera vía, el tercer posicionamiento.

¿No hay Juntos por el Cambio entonces?

Oposición vamos a ser

Pero seamos claros en esto, ¿Peronismo Republicano es otra corriente y no es Juntos por el Cambio?

Claro, nosotros somos, estamos preparados para confrontar electoralmente y ser oposición, buscando una herramienta electoral que nos identifique desde lo ideológico también porque nos han robado nuestras banderas.

¿Quién les robó las banderas?

Lo que hoy este pseudoperonismo o peronismo farsante que viene desde la conducción nacional.

¿Alberto Fernández, Kicillof y Mariel Fernández son los farsantes que robaron la bandera del peronismo?

Si Mariel Fernández tiene las llaves de las productividad, dígame donde las tiene que las vamos a buscar. Si Mariel Fernández tuvo en su momento la llave de un programa de vacunación que proteja a todos los argentinos, dígamelo y nosotros lo vamos a resaltar. Acá hay políticas claras que bajaron del gobierno nacional y muchos no quieren criticar eso y prefieren criticar solamente lo de Moreno. Si se entendió espero que la gente lo entienda, nosotros decimos claramente que vamos a confrontar ese proceso que tiene que ver con los destinos de la patria, y que también tiene que ver con el destino de la patria chica. Yo creo que estamos atravesando la desgracia, nadie le va a cobrar al vecino cuando se le muere la madre, nadie va a golpear las manos a exigirle a alguien en un momento de desgracia, nosotros tuvimos esa actitud y fuimos solidarios, fuimos medidos y tratamos de ayudar a la gobernabilidad. Hoy la tormenta creo que está pasando y hay que decirle claramente que chocaron la calesita y todavía no se dan cuenta y que el Presidente está arriba el caballito de madera de esa calesita, que alguien le avise por favor que el caballo es de madera, alguien se tiene que hacer cargo. Y como dijo una vez una señora, la historia los juzgará. Mire, sencillamente se lo voy a decir y esto que sea bien interpretado, la dictadura más cruel, y no estoy comparando a este gobierno con la dictadura porque no soy tan atrevido y no quiero ser tan temerario, pero la dictadura más cruel dejó en este país 30 mil desaparecidos, 30 mil muertos, hoy muchos que salen a pegar afiches con la vacuna y están parados sobre 80 mil víctimas, 80 mil familias destruidas. Me parece que llegó la hora que se hagan cargo, ¿saben por qué? Porque el sol está apareciendo, entonces es hora de que estas cosas se digan, se evalúen y electoralmente también.

¿FAP se siente más contenido ideológicamente en Peronismo Republicano y eso naturalmente llevaría a que salga FAP de Juntos por el Cambio?

Nosotros nacimos peronistas, ahora cuando alguien en el nombre del peronismo nos quiere pisar la cabeza o nos quiere llenar la panza con polenta, o nos quiere repartir tarjetas alimentarias, nosotros estamos en desacuerdo con eso, buscamos la herramienta de la productividad, del trabajo. A nosotros nos han metido en una trampa de materia fecal muy inmensa. Usted va a los barrios y habla con un compañero, se mete en una casa humilde, el compañero le dice “yo cobro esto, esto y cobro esto” y si voy a trabajar, pierdo todos estos beneficios; y vamos a la casa de al lado y el compañero le dice “yo quiero trabajar, tengo mis músculos desarrollados, soy joven, quiero trabajar”. En esta trampa de materia fecal nos han puesto estos extremos, usted me pregunta donde estamos más cómodos, si hemos nacido como peronistas, por supuesto que en la casa de papá nos vamos a sentir más cómodos.

No es damnificado el gobierno municipal por las políticas provinciales y nacionales, hace poco se votó la Rendición de Cuentas y los números marcan aportes extraordinarios, y eso lo gestionó la Intendenta.

En un trabajo brillante de nuestras compañeras de bloque, nosotros no hemos acompañado esa Rendición de Cuentas, no la hemos acompañado.

Se lo puntualizo porque más allá de las vacunas que es una discusión global, el gobierno municipal de Mariel Fernandez, por gestión de la intendenta, ha obtenido recursos que nunca antes habíamos tenido

De la misma manera que usted me interpela de esta forma y yo le contesto que no hemos acompañado ese presupuesto, de la misma manera me gustaría que cuando interpela a los dirigentes del peronismo que solamente hacen la actividad política local, los quiero escuchar que opinan de todo este proceso que se fue dando desde el gobierno nacional porque es muy fácil cortar el hilo por la parte más delgada, alguien se tiene que hacer cargo de la situación que está viviendo el país, alguien se tiene que hacer cargo de todos los comercios que están cerrando, alguien se tiene que hacer cargo de lo que va a venir y que empiecen a discutir la post pandemia, yo no escucho una palabra. Alguien se tiene que hacer cargo de que, porque no podemos tener un proyecto de productividad los argentinos. Yo no me subo a la kermese de péguele Mariel Fernandez porque cortar el hilo por lo más débil, se embanderan con políticas del proyecto nacional y popular, cuando en realidad estamos parados sobre 80 mil víctimas.

Hablando de proyecto local, una modificación de la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria se cobra más a los vecinos, no sé si hay servicios. En lo local también hay un proyecto de gobierno

La respuesta que yo le estoy dando es que nosotros estamos preparados para confrontar electoralmente en los tres frentes porque no coincidimos con esas políticas. Ahora, del dolor de nuestro pueblo alguien se tendrá que hacer cargo.

Cuando miro la Rendición de Cuentas no encuentro ni una sola multa ejecutada, ningún descuento a Consorcio Trébol ¿Me puede dar una interpretación?

Nosotros particularmente como integrantes de un bloque hicimos una expresión política rechazando esa Rendición de Cuentas, y esto es el comienzo de algo que seguramente vendrá. Ahora, acá también están los representantes del pueblo, nosotros vamos a hacer lo que corresponda, no lo que queremos en cuanto esa situación. Vamos a profundizar esas investigaciones y vamos a llevar la charla más adelante.

¿Pero usted vio multas?

No, no las he visto.

Cuando yo hablo de este lugar es que los compañeros camioneros, en ejercicio de sus derechos, hicieron un paro, tomaron los camiones de la Municipalidad durante 72 horas, no prestaron el servicio, y el contrato dice, si no pasa el camión se ejecutan multas. Un delegado de base me dijo que en la reunión que tuvieron con el Ministerio de Trabajo, se firmó un acta donde no habrá represalias por aquella medida, es decir no se aplica el contrato vigente con Gestionar Ltda. ¿Me puede explicar entonces para qué está un Concejo Deliberante?

Hasta el momento, esa documentación nosotros no la tenemos.

Hay que aplicar el contrato porque es una cooperativa empresa ¿no?

En primer lugar esto se da a través de la Rendición de Cuentas y nuestro voto negativo, y acá se abrirá una investigación donde cada concejal podrá aportar lo que encuentre en esa investigación.

¿Cuándo se va de Juntos por el Cambio?

Juntos por el Cambio es una herramienta que nosotros hemos encontrado para oponernos a políticas nacionales con las que estamos en desacuerdo, pero siempre estamos buscando la oportunidad de encontrar la herramienta ideal para confrontar esas políticas. Nosotros no renegamos del lugar que hemos ocupado, al contrario, somos agradecidos, y hemos jugado lealmente hasta el momento. Ojalá aparezca esa herramienta y ojalá podamos coincidir en el desarrollo de políticas que realmente favorezcan al pueblo de toda esta patria y ojalá podamos hallar el camino que no sea el de la mentira, el relato fácil. Ojalá encontremos el camino del trabajo, de la educación y la productividad.

Hay un nombre que tiene el partido de Hugo Moyano, ¿cómo se llama?

Cultura, Educación y Trabajo.