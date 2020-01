51 shares







"La privatización de YPF, los desmontes, la extracción maderera, los desalojos. Parece un plan genocida de parte del estado nacional y provincial y se tiene que terminar. Si quieren solucionar el tema de la salud de los pueblos indigenas, convoquen a los médicos indígenas que están preparados en las mejores universidades. No puede venir una persona de la oficina de Buenos Aires a decir qué es lo que tenemos que hacer".

La proclama en tono de ruego es pronunciada por Octorina Zamora, referente Wichí de Salta, quien responsabilizó a los sucesivos gobiernos que han pasado por la administración estatal por la situación de precariedad de las comunidades indígenas del norte. En los últimos días estos pobladores volvieron a ser noticia por la muerte de seis niños por desnutrición.

“El gobierno nacional y provincial deben convocar a los médicos profesionales indígenas. ellos saben el idioma, saben comunicarse con nuestro pueblo, eso seria el comienzo para poner en practica una solución a lo que estamos hablando”, remarcó Octorina, entrevistada por AM750, quien no se guardó críticas para ninguna de las gestiones de los últimos años.

Tras la muertes reiteradas de pequeños wichís, el Secretario de Salud de Salta, Antonio de los Ríos, declaró: “Esto ocurre por múltiples factores relacionados con las forma de vida de las comunidades aborígenes, especialmente wichis, que son reacias a la atención médica”.

Responde Octorina: “¿Tengo la culpa de morirme de hambre cuando me sacaron mi hábitat, me sacaron el monte? En Salta que no haya casi algarrobos, que es alimento principal. Cuando yo era chica no había chicos desnutridos. Entonces ¿qué culpa? Donde había algarrobos no hay nada. Una de las propuestas es que los mismos que desmontaron empiecen a sembrar algarrobos”

Sobre el desmonte de Monsanto en esa zona para plantar soja, que comenzó en los 90, Zamora señaló: “Hay responsabilidad de las empresas pero también del estado. El enemigo de los pueblos indígenas siempre es el estado. Y ahora si no convocan a los médicos vamos a hacer un acampe en Salta y tal vez en Buenos Aires. Necesitamos a nuestros médicos planificando el sistema de salud de nuestros pueblos. Con el acompañamiento de los no indígenas que no han tenido vida en la comunidad”.

Este lunes se conoció el testimonio de uno de los médicos de la comunidad, Rodolfo Franco, quien también se refirió a un plan sistemático para que los indígenas abandonen esas tierras. Una de las patas de ese plan, asegura el galeno, es la desatención planificada de la salud. Les niegan el hábitat, la comida, el agua y la salud. Los dejan morir.

“Todo esto me hace acordar a lo que vivimos con el cólera. Hacía años que denunciábamos la situación del cólera y no éramos escuchados. Hasta que murió el primer niño, que fue mi sobrinito. Y ahí se montó un circo como que el estado se preocupa. No hay que preocuparse de un día para el otro, tiene que haber proyectos, programas”, siguió la referenta wichí.

“En Misión Chaqueña, que es una reserva de poco más de 4 mil personas,sólo hay dos agentes sanitarios, sólo una enfermera y uno que viene del pueblo a 45 kilómetros y un médicos que trabaja algunos días allí. Cómo puede la población tener la salud asistida”, detalló amora.

Lo que ha hecho el estado nacional y provincial es, primero, ignorar a las mujeres. Las mujeres somos madres y sabemos cuál es la situación de nuestros hijos y la comunidad. Ignorar a los agentes sanitarios, que es el intermedio entre los enfermeros y la comunidad, ignorar a los enfermeros. No se ha hablado con los caciques. Para las fotos estamos todos, se abrazan a un cacique a una cacica, pero la solución no es esa”, cerró.