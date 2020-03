2 shares







Fue el 7 de marzo, con almuerzo a compartir, previa de mates y charlas que se esparcen por las mesas. La Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno que integra las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas propone una jornada de encuentro y es ahí donde la palabra de dos mujeres, dos Secretarias de Género (Moreno y Luján), conectan los Municipios en un mismo mapa de actuación gremial.

Haydée Correa, es la Secretaria de Género de la Asociación Sindical y arranca la entrevista con un término de este tiempo: «Lucha, seguimos en la lucha, no sólo las mujeres trabajadoras sino también las ama de casa que luchan por la economía, la sociedad. Para que nos reconozcan nuestro trabajo, lo digo como trabajadora municipal, es constante. Estamos a la par de hombres y podemos ocupar cargos muchos más importantes que el que tienen los hombres…»

Nos cuesta. Es una lucha, y esto te lo puede decir cualquier mujer, todo lo que significa lograr que nos den nuestro espacio y nuestro lugar.

Julia Gremilión ocupa la Secretaría de Género en el Sindicato Municipal de Luján donde las trabajadoras impulsan un paro, medida que llevó a una conciliación obligatoria: «Quienes mostramos más fortaleza y decisión fuimos las mujeres municipales. El paro es porque nos descontaron un 25 por ciento que ganamos el año pasado, un acuerdo que está firmado. En enero debimos contar con ese aumento en el salario básico pero el Intendente (Leonardo Boto del Frente de Todos) no lo quiere reconocer siendo que estuvo en la banca del Concejo Deliberante y votó la recomposición. Las mujeres nos empoderamos, salió así y tuvimos una muy buena repercusión, incluso aumentó las afiliaciones porque muchas se sintieron acompañadas y fortalecidas. Ahora nos dicen que sigamos las mujeres y nosotras no tenemos miedo, sabemos que podemos hacer todo, y esto no es desvalorizar al hombre sino que es valorizarnos más nosotras que estamos expuestas al maltrato, a las violencias. Nos acompañamos y nos cuidamos entre nosotras».