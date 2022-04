Multicolor, para que SUTEBA no sea herramienta de los gobiernos

ELECCIONES EL PRÓXIMO 11 DE MAYO –

Bajo el brazo llevan las reivindicaciones históricas y un lema – consigna inviolable: el sindicato no puede ser un apéndice a la patronal, en este caso de Axel Kicillof ni de Mariel Fernández.

La Multicolor es una propuesta para los afiliados /as, trabajadores /as de la educación pública que están dentro del gremio docente más importante de la Provincia de Buenos Aires.

Lorena Pereira y Sonia Cichero, integrantes de la propuesta opositora al oficialismo Celeste y la Violeta, dejan en claro las propuestas y el análisis de estructura y coyuntura:

LORENA PEREIRA

¿Qué es lo que proponen para transformar a SUTEBA?

Lorena: Una de nuestras propuestas, que nosotros venimos luchando siempre, es que justamente sea un sindicato democrático donde haya una preponderancia de las asambleas, donde las asambleas de afiliados decidan sobre todas las decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, vos hablabas de escuelas seguras, el problema de la infraestructura que es un grave problema en Moreno, nosotros planteamos que el sindicato tiene que salir a defender a las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras docentes. Después también, una de nuestras propuestas es hacer un sindicato independiente de cualquier gobierno, de cualquier patronal, nosotros vinimos planteando esto, es decir, sea de provincia, sea del municipio. Esta es una de las propuestas que venimos diciendo, porque una cosa es la patronal y otra el sindicato. Entendemos que hay un ajuste en la educación, el problema del Servicio Alimentario, el problema de infraestructura en Moreno y el sindicato tiene que salir a luchar por las condiciones. Somos el distrito de Sandra y Rubén.

SONIA CICHERO

Sonia, fijate estamos en el año 2022 y piden un planteo muy sensato, que el sindicato no puede ser socio de la patronal. ¿Cómo llegó a ser socio de la patronal? ¿La patronal es buena o es mala?

Sonia: Me tengo que reír primero, me parece que la patronal siempre es la patronal y por una cuestión que nosotros ideológicamente pensamos, la patronal viene a explotar a los trabajadores de alguna manera, puede ser más o menos sutil. En el macrismo por ahí era evidente, ahora no lo es tanto, pero los problemas que dice Lorena creo que todos los compañeros están sufriendo.

Describime los problemas de un laburante en la escuela pública de Moreno porque nadie habla, no hay palabras

Sonia: Sí, no sé si nadie habla, los compañeros no encuentran espacio para hablar públicamente, no es que no quieran hablar, los lugares donde quieren hablar públicamente están vaciados de contenido y por eso los compañeros no van.

¿El sindicato está vaciado?

Sonia: El sindicato no está siendo atractivo para los compañeros, ahora el padrón que es provisorio, no sabemos que hacer con el padrón definitivo, hay mil afiliados menos que en las elecciones anteriores, por lo menos dan 3000 afiliados, 3100 afiliados

¿Ese es el padrón final de SUTEBA, 3100 afiliados?

Sonia: Sí y un poquito más, porque después no quiero que digan de menos, es menos que en las elecciones anteriores. ¿Dónde están esos compañeros?, ¿Se fueron a otro gremio? No, están desilusionados, el descuento es mucho, ese es otro tema. Nosotros no estamos de acuerdo que el descuento social sea compulsivo porque pensamos que los compañeros tendrían que pagar una cuota gremial y optar por otra para que todos puedan afiliarse. Con los sueldos a la baja, que tenemos paritaria a la baja, cada vez se hace más difícil sostener cualquier descuento, entonces, pensamos que tenemos que revertir eso. Proponemos abrir el sindicato, darle a los compañeros la posibilidad de ir y saber que lo digan se va a escuchar, que van a decidir, que los cuerpos de delegados sean resolutivos y no como ahora que son consultivos…

Es un buen punto que sean resolutivos

Sonia: Ver por qué las asambleas de afiliados no son masivas, por qué el compañero ya no quiere ir y para eso el sindicato tiene que estar abierto. No solo a los afiliados, si ven que hay realmente un espacio donde luchar muchos se afiliarán, otros no, pero podrán aportar de otro lugar.

¿Se respeta en la enseñanza el dolor de Sandra y Rubén? Hoy, 2022, con las escuelas que tenemos y la situación que describís

Sonia: Y respetarlo sería no entrar en una escuela que no tenga los doce puntos y desde ahí no se está respetando. Se respeta la memoria en los compañeros, todavía es algo y esperemos que siempre sea algo muy sentido pero, entrar a una escuela que no tiene gas, porque las viandas que está enviando a las escuelas no son solamente la vianda podrida porque también han mandado viandas podridas, sino es una escuela que no tiene gas. Cada lugar que recibe una vianda es un lugar que no tiene gas, entonces, quiere decir que hay muchas escuelas que ni siquiera tienen gas y eso fue lo que desencadenó lo de Sandra y Rubén. El hecho de las auto convocatorias que hubo, nosotros acompañamos todo, ¿por qué se dan auto convocatorias? Tendría que haber un sindicato que tenga las puertas abiertas, que el compañero venga y diga “en el jardín nos agredieron” entonces, ¿qué vamos a hacer?

¿Por qué los tienen que votar?

Lorena: Yo al principio diría que nos tienen que votar justamente, porque el sector de la Multicolor, porque nosotros a nivel provincial tenemos diferentes seccionales que son dirigidas por la Multicolor, y somos los únicos que estamos planteando estos problemas. Los sectores Multicolor somos realmente combatientes y los que vamos a defender como ella decía, la justicia por Sandra y Rubén, los 12 puntos de habitabilidad en cada una de las escuelas. Entonces, nosotros somos justamente los que salimos a luchar, porque entendemos la gestión de la asamblea, el debate, escuchar a los afiliados, luchar por cada una de las reivindicaciones.