RESPUESTA DIRECTA A LOS ONCE CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS

Desde el fondo del mar nace una contraofensiva política. Si el «método» «eficiente del gobierno» es transferir un problema armando otro, Mirko García concejal de FAP los bautiza «calamares». Estos seres (los calamares) tienen tres corazones, son animales carnívoros, con fuertes tentáculos y una mandíbula afilada. Además cuentan con una táctica disuasiva para sortear las amenazas: escupen una tinta de color oscuro cuando los depredadores acechan, método que les permite despistar, protegerse y alargar su vida.

LA CARTA

Los concejales /as que tomaron la decisión de no debatir en el recinto la probable convocatoria de la Secretaría de Salud para que preste informe y responda PREGUNTAS, lanzaron un comunicado a las 17:30 horas (tres horas después de no haber ido a la sesión ordinaria) explicando porque apelaron al NO QUÓRUM.

Como era previsible, el argumento está en los trabajos desarrollados por el Departamento Ejecutivo, el Comité de Emergencia que contiene a representantes de los bloques legislativos; la actuación de la Subsecretaría de Salud en los casos emblemáticos y los reportes diarios; el joven que concurrió a una fiesta de su familia y el escándalo en el ¿geriátrico? La Nona.

INFORMACIÓN A LAS COMUNIDADES

El Concejo Deliberante está compuesto por 24 concejales /as. La mitad se presentó ayer por la tarde a cumplir con parte de su labor. Si hubiese concurrido la otra mitad, ésta posee el handicap de sacar cualquier proyecto porque ante el empate decide la autoridad, es decir, la Presidenta Araceli Bellota. Sale una pregunta, ¿estaban los doce concejales del oficialismo? En el comunicado del No Quórum falta un nombre y apellido: Marcelo Cosme.

ADULTOS MAYORES

Sobre este punto, la palabra del bloque que es gobierno, resulta inquietante en la frase elegida por ellos /as: «La situación de los geriátricos trasciende las fronteras del municipio, como lo demuestra lo sucedido en los geriátricos de CABA».

Eso, que no es lo único que demanda más información. Pero lejos de responder en el comunicado se señala a los responsables de ayer y que hoy quieren asumir un compromiso con la vida y la salud, los de CAMBIEMOS y los de Festa:

Mirko García, concejal de FAP (Fuerza de Acción Peronista) en Juntos por el Cambio, manda una consulta a los once (11 colegas): los geriátricos legales o clandestinos que hay en Moreno, ¿son embajadas a las que no se puede ingresar ni controlar?

El actual Concejo Deliberante anula el debate en el recinto y apela a comunicados y entrevistas, ¿por qué?

El calamar cuando quiere despistar arrojar una tinta que es venenosa, pero los grandes chef saben que esa tinta una vez hervida durante quince (15) minutos se puede usar en hermosas tartas, así que yo ya empecé a hervir esa tinta. Creo que es la tinta del calamar para despistar y yo, siguiendo el tono de lo que propone el Presidente de todos los argentinos, Alberto Fernández, el propone una guerra contra el virus, creo que para ganar la guerra lo primero que hay que hacer es preservar a los soldados. La vocación del bloque al que yo pertenezco era claramente, y vamos a seguir en ese camino, que entreguen información en la situación que están los adultos mayores, los abuelos o cariñosamente nuestros viejos en el distrito. Y siguiendo con la sintonía que propone el presidente de todos los argentinos, en esta guerra contra el covid-19, cuando un General está frente al Ejército, como en este caso la Intendenta de Moreno, yo dije claramente que es la Comandante, en esta situación cuando tiene un coronel que tiene que dar explicaciones lo mejor que puede suceder es que se den las explicaciones necesarias. Yo leí el comunicado y la verdad que es un comunicado chicanero.

Quedó en evidencia que el oficialismo señala, en el comunicado, que ustedes hacen uso de la pandemia y por lo tanto la Secretaría Ana Cabaña debe ser protegida ante esa maniobra

Ya que le gusta enviar comunicados, podrían haber contestado lo que nosotros queríamos saber. Lo que no dice el comunicado es cuantos geriátricos hay en Moreno y cuantos son los geriátricos habilitados y si no están habilitados son cuevas donde alojan a nuestros adultos mayores. A no ser que nos expliquen a los concejales que hemos pedido esta información en el recinto que los geriátricos habilitados en Moreno son embajadas extranjeras que a lo mejor no se la pueden inspeccionar o no se la puede tocar, concretamente lo que pedimos es eso, cual es la situación que está sucediendo en materia de geriátricos, de los lugares que llevan a descansar a nuestros abuelos. ¿Por qué digo que es chicanero? Porque esto es claro, yo creo que este debate había que darlo, pero había que darlo sin rasgarse las vestiduras y si hay doce manos que están firmando ese comunicado, bien podían haber ido al recinto y podían haber desempatado con la presidencia, entonces la pregunta mía es ¿la tinta del calamar está ocultando que en realidad no eran doce (12) concejales y por eso era el comunicado, menospreciando el labor de otros? Y yo, no me pongo en abogado defensor de nadie pero si doy mi opinión, a mí no me van a correr por izquierda, yo soy concejal de Moreno, soy un militante peronista por sobre todas las cosas y todos los días milito, todos los días trabajo, que estoy en los barrios, no tengo miedo, tengo mis cuidados porque tengo una familia, pero lo hago con mucho orgullo y verme involucrado en un comunicado, casi por decirlo en términos barriales , vigilante me parece que falta el respeto a muchos integrantes del cuerpo. Ahora si no tienen las doce manos, que puede ser, no tiren tinta de calamar, lo que yo le voy a pedir a las autoridades del Concejo Deliberante que el día 30 pongan en la puerta, utilizando el mismo mecanismo de una multinacional que ellos repudian que es Mc Donalds, que pongan el cartel del concejal del mes.

¿No le otorga ninguna entidad al comunicado de una parte del Frente de Todos?

Este comunicado yo me lo voy a guardar en el baúl del auto, a mí no me afecta, sí me duele la actitud que en medio de una situación preocupante, sobre todo para un distrito como Moreno, se utilicen cierto tipo de chicanas que no llaman a la conformación de un espíritu de trabajo y solidario, solamente revolviendo las ollas no vamos a salir adelante, ¿usted me ha visto en una foto revolviendo una olla? No, pero yo estoy porque creo que es una situación triste, lo tenemos que hacer pero también necesitamos preservar legítimamente las instituciones, necesitamos la información que corresponde, no estamos hablando de un negociado estamos hablando de vidas, ahora si detrás de eso puede a ver un negociado lo llevaremos a la justicia pero para eso necesitamos la información, esto es clarísimo.

¿Cómo sigue todo esto?

Yo voy a seguir bregando, en este momento no hay nada más importante que la salud del pueblo morenense y confío que las autoridades encabezadas por la Intendenta Mariel Fernández, reflexionen sobre esta situación. Esto no se soluciona con agravios sino con trabajo, trayendo a Moreno los recursos necesarios y esto no es una crítica, seguramente lo están haciendo. El 17 de abril nosotros hemos ingresado este pedido de informe a los pocos días de lo sucedido en Capital Federal (geriátricos), podríamos haber estado un paso adelante. Ahora si utilizamos la pandemia para marcar los bandos políticos conmigo que no cuenten, yo como representante de Fuerza de Acción Peronista, es una consigna que tengo de mis compañeros es preservar a la salud de todos los morenenses, hablar con quien tenga que hablar, dejar diferencias de lado para seguir adelante y en este caso me parece que era oportuno, no solamente para Moreno sino para el país que una Secretaria de Salud informará a todo un cuerpo colegiado cuál era la situación pero con la verdad sobre la mesa. Lo que hemos recibido como respuesta es la tinta de calamar.

Los calamares tienen una táctica de defensa y escape, aunque poseen la fuerza para alimentarse. Si una parte del oficialismo tiene dominio territorial de ese mundo, comprende las generales de la naturaleza. Existen los depredadores y amenazas, tiburones, pingüinos, focas, tortugas marinas y delfines… puede que García esté en la última especie, una de la más inteligente que habita el planeta o el mundo marino.