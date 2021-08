Municipales: ¿jubilaciones anticipadas? ¿Un plan de Mariel?

Rumor que llegó a las entidades gremiales. Rumor porque no hay comunicación documentada pero en algunas áreas los /as trabajadoras /es municipales que están dentro de los marcos posibles recibieron de sus superiores esa información bien informal. Qué dice el Convenio Colectivo de Trabajo, qué está escrito. Ariel González, Secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM), reconoce que el rumor es cierto, tiene bases reales pero hay un camino por recorrer:

¿Hay un plan del gobierno de Mariel Fernández de proponer jubilaciones anticipadas?

En principio es algo que se rumorea, no es algo que tengamos de manera efectiva, pero sí es verdad que hay varios compañeros que les fueron como avisando que estarían como en condiciones de jubilarse, eso es lo que algunos compañeros han ido transmitiendo o también hay muchos otros que ya se están acercando como para pedir ellos su jubilación, pero es real lo que vos decís que hay compañeros que comentan eso, que en su lugar de trabajo le han dicho que van a entrar en anticipo jubilatorio en determinada fecha. Eso sí es real.

¿Cuál es el número de trabajadores y trabajadoras municipales que están en condiciones de jubilarse? No por anticipada, sino porque cumplieron los años de trabajo y de aporte

Hoy no tengo precisamente el número, pero vos tenés que tener en cuenta que cada vez que se hace la recategorización por la pre jubilación, con artículo 132 del convenio colectivo, es algo por ahí que después te quiero desarrollar, tenemos alrededor de 100 compañeros o sea que, compañeros que hayan recibido esas tres categorías, hace 3 años, es en ese número. Pero sí es real que tenemos muchos compañeros que están por encima de los 65 años que es cuando llegan a su edad jubilatoria pero lo que sucede es que bueno, uno entiende que uno no puede obligar al trabajador a jubilarse. Es una cuestión, es un hilo finito de cortar, ahí está también asesorándose por medio del IPS si el compañero debe irse o si en realidad es una decisión de él irse o no. Hasta ahora, el 90%, diría más el 99% de las jubilaciones hasta ahora, son compañeros que cumplen con los requisitos y se quieren ir. Te digo en mi caso, puedo llegar a los 60 años con más de 35 de aporte y me jubilo, pero hay compañeros /as que la van estirando.

¿Hay antecedentes de una propuesta de jubilación anticipada?

Fueron muy pocas las veces en los cuales a los compañeros los han convocado a jubilarse. Si hay una jubilación masiva por medio del Ejecutivo y de manera tan drástica y tan grande, sería la primera vez. Hasta ahora, como te digo, te repito, el compañero decide.

Lo que está claro es que tienen que tener los 35 años de aporte ¿no?

Son 35 años de aporte y 60 de edad, jubilación ordinaria o 65 años de edad y ahí depende la cantidad de años de aporte, que es la situación o el problema de muchos compañeros y compañeras es que llegan a los 65 años y no tienen los años de aporte suficiente. Entonces desde ahí, hay una tabla que según la cantidad de años de aportes que vos tenés es el porcentaje que te corresponde de jubilación. Con 65 años cualquier compañero se podría ir.

¿Lo mismo es para hombre y mujer?

Igual para hombre y mujer.

Es importante remarcarlo y explicarlo a esto

Es el error que muchos cometen porque se confunden quizás con ANSES.

Te pido que expliques esa categoría de pre jubilables

Ese es el artículo 132 del Convenio Colectivo de Trabajo, donde indica, que aquel compañero que está a 3 años de entrar en su anticipo jubilatorio, es decir, puede ser a los 62 años, aquel que no tenga los años suficientes o a los 57 o en el medio, aquellos que lleguen con 35 años de servicio, antes de los 65 años de edad y a partir de los 60 obviamente, pero aquel que esté a 3 años de poder jubilarse, como quien dice, tiene que tener un último avance. Por eso está claro que para que aquel compañero que cuando cumpla la edad se quiera ir. Pero no obliga el artículo a que el trabajador se jubile. Ahí es donde aparecen algunas confusiones porque algunos compañeros que se han acercado plantean que, como ellos firmaron la recategorización hace tres años, en tal fecha se tiene que ir. Yo ahí es donde creo que pasa por la decisión del compañero y la compañera irse o no, pero, eso es lo que sería los pre jubilables. Ejemplo, estamos esperando Junta de Ascenso y Calificaciones, para ver y rever lo que nos queda, ver lo que faltó de las recategorizaciones y principalmente ver pre jubilables y bueno, planta permanentes de los pre jubilables sobre todo, es justamente eso, recategorizar a los compañeros que están a tres años de cumplir las condiciones para poder jubilarse, pero no implica que eso al compañero lo obliguen.

Los compañeros que se acercaron a charlar contigo y a todos aquellos que están en SITRAM, ¿Qué le explicaron, de dónde salió o quién les comunicó que puede existir una decisión de jubilación anticipada involuntaria para el compañero, pero por decisión política?

Por los casos que ví y escuché, ayer justamente estuve hablando con una compañera y demás, en su área le informaron que por su edad va a entrar en anticipo jubilatorio y le hacen acercarse a personal o a la parte de IPS de la Municipalidad de personal, la parte de jubilaciones vendría a ser, donde le han dicho que para tal fecha estaría el anticipo pero uno también es prudente porque en ningún caso le han dado nada por escrito. Lo hablaremos en las Junta de Ascenso y Calificaciones, veremos cuál es la propuesta y haremos la contra propuesta nuestra. Sí es real, que hay compañeros que están con muchos años y ahí es donde te decía al principio se están tratando de asesorar, hasta donde uno puede estar quedándose también, hasta donde el empleador tiene la autonomía, derecho de convocar a la jubilación o no. La verdad que ahí es un punto que desconozco, por eso también lo reconozco y lo digo, que es donde estamos tratando de asesorarnos para no cometer errores.

