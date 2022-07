Murió la concejala Bona Galeano

Una noticia inesperada que golpea al cuerpo legislativo, a la política y a todos /as que conocieron el trabajo particular y social de Bona Galeano. Hace minutos se confirmó el fallecimiento de la legisladora que ingresó al Concejo Deliberante por el Frente de Todos a mediados del año 2020 en reemplazo de la Dra. Patricia Rosemberg. En julio de aquel año, Bona manifestó la alegría de llegar a un lugar para ayudar al pueblo: «Es un sueño que siempre lo tuve, el objetivo de estar aquí es por los demás, es para seguir ayudando a todos aquellos que lo necesitan. Aquí en Moreno ya me conoce muchísima gente en mi trayectoria, obviamente yo comencé en la política social. Estoy muy contenta por lograrlo porque mucha gente nos va necesitar y dentro de nuestras posibilidades vamos a poder brindar mucha ayuda«.

Noticias Relacionadas