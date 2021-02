0 shares







EL MOLINA CAMPOS, COMO SI FUERA UN INMUEBLE MÁS –

El cartel de la Inmobiliaria Dambolena no deja lugar a dudas sobre el destino que se le quiere dar a un patrimonio que excede lo local, pero es en Moreno donde la segunda esposa del artista, Elvirita, soñó y financió con sus ahorros el espacio que ahora se comercializa.

FLORENCIO MOLINA CAMPOS Y ELVIRITA

La pérdida es cultural y política, interpela con potencia al gobierno de Mariel Fernández porque el 21 de octubre del año pasado, luego que el colega Omar Larrosa publicara en Canal 6 el «vaciamiento del Museo», el Subsecretario de Cultura Roberto del Regno, el Director General de Educación Hernán Borghi y el Secretario de Educación Emmanuel Fernández, se reúnen con representantes de la Fundación. Un día después en Desalambrar, Roberto del Regno, en forma categórica dice: «El Museo no se va de Moreno, es una buena noticia».

«El Museo hace cinco años que está cerrado, tiene problemas edilicios, entonces la Fundación decide cerrar pero no trasladarlo. La verdad que no sé de donde salió eso, ellos piensan dejar el Museo en Moreno. En cuanto a las piezas es un dinero bastante importante que hay que pagar para la restauración, para ellos es imposible afrontarlo. Agradecieron que nos contactemos con ellos, hacer la reunión, porque de ahora en más vamos a trabajar juntos porque el Municipio y la Fundación, vamos a llevar adelante la reapertura. Nos va a llevar un tiempo porque hay que hacer unos cuantos arreglos pero el Museo no se va de Moreno, es una buena noticia, porque esto es mucho más que un Museo», declaró el Subsecretario de Cultura quien es hoy el flamante Secretario de Educación en la gestión Fernández.

«El Fausto» obra de Molina Campos

El 16 de noviembre de 2019, INFOBAE publica un extenso artículo que llevó como título: Molina Campos: el artista de los gauchos y los pobres, que le dijo no a Disney. Además de recorrer toda la obra, la incidencia cultural y hasta política, en la bajada del informe señala el «triste estado del museo en Moreno».

https://www.infobae.com/cultura/2019/11/16/molina-campos-el-artista-de-los-gauchos-y-los-pobres-que-le-dijo-no-a-disney/

El gobierno municipal tiene y debe dar explicaciones del vaciamiento y venta del inmueble que es patrimonio cultural de la historia de Moreno. Lo que hizo desde octubre del año pasado porque fue la Intendenta que encomendó a sus funcionarios «trabajar e invertir para que el Museo no se vaya del distrito».

Si la única verdad es la realidad, desde hace años ya no hay museo pero en 2021 el espacio que soñó Elvirita para que nadie olvide y tenga memoria SE VENDE… al mejor postor.