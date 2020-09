0 shares







SINDICATO DE ENFERMERÍA Y TRABAJADORES DE LA SALUD –

Organización de primer grado. El 4 de septiembre se convocan en asamblea y perfilan los puntos a tratar, siendo el último la elección de autoridades:

El lunes cuando el concejal Andrés Destéfano, Frente Renovador, rinde homenaje a trabajadoras /es enfermeras /os profesionales, es el momento donde el Sindicato presenta un petitorio, justo en el Día de la Sanidad.

Pascual Farfaglia, Secretario General del nuevo Sindicato, habla con este medio y explica las causas, razones y consecuencias: «Venimos trabajando hace un par de meses atrás, hace rato presentamos los papeles porque logramos reencontrarnos con distintos grupos, enfermeros auto convocados, empezamos a pensar esto, tener una herramienta para trabajar no solamente desde lo gremial porque habrás visto lo que pasó el lunes en Capital Federal ante el petitorio de los enfermeros que parecen que piden lo mismo que nosotros pero las situaciones son diferentes. Hay mucha movida en todo lo que es enfermería, hay grupos trabajando a nivel nacional, a nivel provincial con lo cual también Moreno no puede quedar excluido en esa participación. Quisimos hacer la experiencia y armamos un Sindicato de Enfermeros y Trabajadores de la salud de Moreno porque es lo que más conocemos. Otra de las característica que tiene Moreno es que tiene un hospital provincial y un trabajo muy grande en lo que es la Atención Primaria de la Salud y dentro de ella todo lo que conlleva, el trabajo en equipo. La característica de Moreno por ahí es diferente a la de Merlo, San Miguel. Hoy en la Municipalidad de Moreno estás hablando más de 200 enfermeros trabajando, una de las cuestiones que hablan todos los compañeros es de tener un espacio que para nosotros se llama Departamento de Enfermería, algo que en distintas gestiones lo hemos planteado y nunca tuvimos una respuesta, se tuvo coordinación. Lo que nosotros planteamos ahora y que es una necesidad es el Departamento de Enfermería y eso ya es un reconocimiento a los compañeros enfermeros, más allá de apoyar todo lo que piden los otros sindicatos: SITRAM, la Asociación Sindical, los compañeros de ATE nosotros nos sumamos a tener una visión más técnica sobre el tema de la enfermería que es lo que nosotros venimos planteando, un grupo muy piola que está en Morón, Merlo y algunos en Moreno que nos reunimos la otra vez por Zoom ellos están planteando el proyecto de ley provincial y con lo que queremos acompañar y todo el mundo busca lo mismo, que sea reconocido la enfermería»

Hay 3 sindicatos en Moreno ¿por qué surge este gremio? ¿No había interpretación de lo que son ustedes como grupo, como trabajadores?

No, yo creo que si hay interpretación lo que sentimos hace tiempo, voy a usar como ejemplo el Departamento de Enfermería lo venimos teniendo hace rato, hay una carrera socio sanitaria pero por ahí el pedido de los enfermeros no es escuchado, si hay muchos planteos de los compañeros de ATE, de SITRAM, de la Asociación Sindical de la cual yo también soy parte asesorando la cuestión de salud, lo hemos planteado en la Mesa Técnica, hemos dicho que es un sector importante pero nunca pudimos avanzar, desde la época de Mariano West en adelante se fue trabajando, hubo cambios en todo lo que es la carrera socio sanitaria pero nunca se logró establecer esta cuestión del sector, yo calculo que en ese momento había 60 enfermeros hoy tenés 220 enfermeros, sin contar otra parte que se va agregando como los promotores de salud, técnicos en farmacia, se complejiza y de alguna manera uno tiene que legislar. Esto hablábamos el lunes con los concejales y ojo, que lo aclaré en la misma reunión, nosotros venimos a sumar la visión técnica.

El próximo lunes se reabre la paritaria, ¿están lejos de participar de esa mesa?

Nosotros no vamos a participar primero porque recién arrancamos, no tenemos afiliados son todas voluntades que nos acompañan, si hemos presentado los papeles de inscripción gremial lo cual nos da el primer paso para que nosotros podamos empezar a construir desde ese lugar, desde ese nombre. Hoy podemos nombrar que existe el Sindicato porque está la voluntad de los compañeros de construir. Nosotros en la mesa paritaria no podemos participar legalmente, si participan los demás gremios, pero también vamos a tratar de reunirnos con ellos para volver a plantear. Siempre los compañeros de los otros gremios han planteado cuestiones con el tema de salud, en ese sentido no voy a negar lo que han hecho los compañeros

Y hasta ahora son más de 200 personas que voluntariamente adhieren a este sindicato

Nosotros tuvimos que presentar los avales, hemos tenido adherencia. Si me decís si hoy son afiliados te digo que no porque falta toda la otra parte de la estructura, creemos que es un camino largo que podemos lograr afianzar y dimos el primer paso el otro día presentándonos y entregando petitorio a la Comisión de Salud, vamos a pedir una reunión con la Secretaria de Salud, con la Intendenta y es construir despacito lo que nosotros vamos anhelando.