Fuente: Indymedia – Nos acercamos a otro 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, bajo un nuevo gobierno que, según los distintos discursos que escuchamos y en particular el de la apertura de sesiones del Congreso, se muestra con una mayor apertura para traducir en políticas públicas y legislación los reclamos históricos del movimiento de mujeres y los feminismos. El de mayor visibilidad es, seguramente, el del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en especial porque es la primera vez en la historia de nuestro país que el Poder Ejecutivo decide presentar un proyecto propio.

Este año también, durante el mes de febrero, se realizaron asambleas a lo largo y ancho del país para organizar las actividades del 8 de marzo (8M).

En la Ciudad de Buenos Aires, en particular, una vez más se convocaron las Asambleas para la organización del 8 de marzo y, además, por cuarto año consecutivo, para el Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, travestis, trans y no binaries. En estas plenarias que se reunieron en la Mutual Sentimiento resurgieron los reclamos tradicionales pero también se expresaron otros nacidos de esta nueva ola de feminismos como los del Movimiento de Sordes Feministas de Argentina (MOSFA), los del activismo gordo y diferentes colectivos organizados para la valoración de los trabajos domésticos y del cuidado.

Si bien este 8M nos encuentra atravesando un nuevo gobierno, y con él una agenda de género que se actualiza, también la agenda incluye los problemas económicos que fueron dejando los gobiernos anteriores: “La pobreza, el hambre y el trabajo. Tenemos altos índices de pobreza y desempleo. Es urgente poder garantizarles comida, techo y trabajo a quien necesite. Además de salud y educación, donde también el macrismo hizo estragos. En las Asambleas son incontables la cantidad de testimonios, reclamos y situaciones de compañeras donde se pueden ver reflejadas estas temáticas” indicó Belén Delgado (27 años), integrante de Asamblea Activismo Gordo.

Belén Delgado

En relación a la agenda del movimiento de mujeres y diversidad, la misma ha crecido como el movimiento, pero hay ejes centrales que unifican como el aborto, la violencia de género y los femicidios, Débora Méndez (25 años), artesana, dice “Las temáticas que me parecen urgentes ahora más allá del aborto y que esté la ESI en todas las instituciones educativas, yo diría que es más presupuesto para las mujeres en situación de violencia. Hay muchas mujeres que están en situación de peligro con sus maridos o sus ex parejas que las persiguen y tienen hijos, están dependiendo económicamente de algún hombre, que les den algún sustento económico, algún hogar a donde puedan protegerlas. Un amparo estatal para que se sientan protegidas y salvar vidas con tantos femicidios que hay, así como los travesticidios también, me parece importantísimo, urgente. En la situación de hoy en día me parece que lo más urgente de lo que tiene que ocuparse el Estado es eso, proteger a las víctimas de violencia de género, mujeres en situación de riesgo”.

Las voces de los colectivos trans y travestis se vienen queriendo hacer escuchar, dando fuerte debate sobre el cupo laboral trans, y especialmente sobre los travesticidios que crecen día a día sin una respuesta. Parte de esa agenda es el acceso a las hormonas, por lo que los días anteriores se realizaron actividades en reclamos de las mismas.

Desde los inicios del movimiento se discutió y denunció las dobles y hasta triples jornadas laborales que realizan los cuerpos feminizados, desde hace un tiempo largo se viene planteando especialmente las tareas de cuidado, Lola Cufré de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, indicó la importancia de hablar de las tareas de cuidado, ya que lo realizan un porcentaje muy amplio de mujeres, y esto debe ser entendido dentro del contexto cultural por la implicación y sus roles. A su vez, propone el armado de redes de autocuidado como respuesta inmediatas a emergencias que sucedan e indica la necesidad de “formarnos como capacitadoras para hacer relevamiento de datos, acompañamiento, seguimiento a compañeras en situación de prostitución/trata hasta lograr su incorporación en trabajos formales y reales”.

Lola Cufré

Además de las reivindicaciones, la masificación de ambos movimientos nos viene planteando diferentes interrogantes en lo que respecta a las formas organizativas y de toma de decisiones. Mientras que un sector reivindica la horizontalidad absoluta de las asambleas y las decisiones tomadas por consenso como forma de mantener la pluralidad de voces y la imposibilidad de poner en práctica algún criterio de representatividad debido a las diferentes identidades por las que cada participante es atravesada, otro sector propone el método de la votación a mano alzada.

Es así como Débora propone como herramienta la votación. “Que sea democrático, que tenga una votación fija cada vez que toman una decisión. Que puedan llegar a un acuerdo aunque hay gente que no va a estar contenta. De eso se trata la democracia, que entremos en un voto y que podamos votar a mano alzada. Esa es mi propuesta, que cada vez que haya que tomar una decisión que sea a través del voto”, en otros casos tal forma se entiende que va en contra de las lógicas de los feminismos que se construyeron a lo largo de su historia, por lo que Lola indica “Uno de los cambios que creo que son necesarios inmediatamente son lograr que la lógica de los partidos no interfieran en estas construcciones a través de compañeras que aún conservan esas prácticas patriarcales”.

En este diversidad de voces, el movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travas, bisexuales y no binaries fue construyéndose y sigue. Si bien los debates son arduos, hasta cansadores muchas veces, eso no hace que el mismo se detenga, sino que se transforme, tanto en sus prácticas, como en las propias sujetas que lo componen.

Este 8M si bien es el primero de este gobierno, que plantea ciertas agendas que fueron construidas en las bases, nos sigue encontrando en la calle, no por mandato, sino porque es la esencia del propio movimiento.

Foto: Nico Solo ((i))

Queremos además compartir los diálogos completos que tuvimos con las compañeras que participaron de las asambleas. Aquí sus palabras:

Belén Delgado, 27 años, integrante de Asamblea Activismo Gordo (espacio creado en 2019 que está integrada por personas de todos los ámbitos y es abierto a quien quiera participar)

– ¿Cómo te enteraste de las Asambleas?

– Sabía por años anteriores de la existencia de las Asambleas (leía notas sobre las asambleas en medios independientes y en redes de compañeras) y las convocatorias de las Asambleas de este año las fui siguiendo por redes de agrupaciones y/o medios.

– ¿Hace cuánto que participás de ellas?

– Yo no había participado hasta este año. Este año participo como integrante de la Asamblea Activismo Gordo. Nosotres como organización también participamos por primera vez, pero el activismo gordo estuvo presente desde años anteriores por distintxs activistas y espacios como el Taller Hacer la Vista Gorda.

– ¿Qué es lo que esperás de las Asambleas? ¿Propuestas, cambios?

– Espero que les gordes seamos más visibles e incluides. Dentro del movimiento feminista existe una gordofobia inmensa. Nuestros cuerpos son invisibilizados, excluidos y discriminados.

El Taller Hacer la Vista Gorda logró incluir reivindicaciones de les gordes en los documentos desde 2018 y Laura Contrera (integrante del Taller y referente del activismo gordo) leyó parte del documento en el escenario en 2019, pero todo fue a pesar de una gran resistencia que encontraron por varixs integrantes de las Asambleas. Tanto incluir consignas como leer en el escenario.

– ¿Además del aborto qué otras temáticas te parece que son las más urgentes después del gobierno de Macri?

– La pobreza, el hambre y el trabajo. Tenemos altos índices de pobreza y desempleo. Es urgente poder garantizarles comida, techo y trabajo a quien necesite. Además de salud y educación, donde también el macrismo hizo estragos. En las Asambleas son incontables la cantidad de testimonios, reclamos y situaciones de compañeras donde se pueden ver reflejadas estas temáticas.

Débora Méndez

Débora Mendez, 25 años, artesana.

– ¿Cómo te enteraste de las Asambleas?

– Facebook de Ni Una Menos por las redes básicamente

– ¿Hace cuánto que participás de ellas?

– 5 años desde que comenzó el Ni Una Menos.

– ¿Qué es lo que esperás de las Asambleas? ¿Propuestas, cambios?

– Que sea democrático, que tenga una votación fija cada vez que toman una decisión. Que puedan llegar a un acuerdo aunque hay gente que no va a estar contenta. De eso se trata la democracia, que entremos en un voto y que podamos votar a mano alzada. Esa es mi propuesta, que cada vez que haya que tomar una decisión que sea a través del voto.

– ¿Además del aborto qué otras temáticas te parece que son las más urgentes después del gobierno de Macri?

Las temáticas que me parecen urgentes ahora más allá del aborto y que esté la ESI en todas las instituciones educativas, yo diría que más presupuesto para las mujeres en situación de violencia. Hay muchas mujeres que están en situación de peligro con sus maridos o sus ex parejas que las persiguen y tienen hijos, están dependiendo económicamente de algún hombre, que les den algún sustento económico, algún hogar a donde puedan protegerlas. Un amparo estatal para que se sientan protegidas y salvar vidas con tantos femicidios que hay, así como los travesticidios también, me parece importantísimo, urgente. En la situación de hoy en día me parece que lo más urgente de lo que tiene que ocuparse el Estado es eso, proteger a las víctimas de violencia de género, mujeres en situación de riesgo.

Lola Cufré, Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito (CABA)

– ¿Cómo te enteraste de las Asambleas?

– Me enteré por compañeras.

– ¿Hace cuánto que participás de ellas?

– Participo hace 5 años.

– ¿Qué es lo que esperás de las Asambleas? ¿Propuestas, cambios?

– Mi principal interés es aprender, escuchar y lograr un ámbito de participación donde se escuchen todas las voces.

Uno de los cambios que creo que son necesarios inmediatamente son lograr que la lógica de los partidos no interfieran en estas construcciones a través de compañeras que aún conservan esas prácticas patriarcales

– ¿Además del aborto qué otras temáticas te parece que son las más urgentes después del gobierno de Macri?

– Empezar a hablar de las tareas de cuidado que realizamos un porcentaje amplio de mujeres entendiendo el cobtexto cultural que eso implica y los roles que se asumen en las mismas.

Armar redes reales de autocuidado con respuesta inmediata al conflicto, situación o emergencia que suceda.

Formarnos como capacitadoras para hacer relevamiento de datos, acompañamiento, seguimiento compañeras en situación de prostitución/ trata hasta lograr su incorporación en trabajos formales y reales.