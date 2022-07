Nació el gremio de recicladores dentro de la CGT

Antes de la asunción de todas las autoridades, el ungido Secretario General de la Asociación Sindical Única de Recicladores Argentinos, Fabián Famarín, entregó a Desalambrar definiciones de la tarea y rama que intentará no colisionar con ninguna estructura, solo dar formalidad a un trabajo en expansión:

¿Qué los empujo a esto?

Todo arranca el 20 de noviembre del 2019. Pensaba con el reciclador urbano que bajo la lluvia, bajo el sol está trabajando, no tiene nada de nada. Por eso acá hay un espacio libre, nadie se está ocupando de ese tema y empezamos a trabajar nosotros. En el tiempo de la pandemia nos ayudó el Ministerio de Trabajo y así salió porque hemos entregado la documentación en tiempo y forma. Nos hemos preocupado, todo lo que nos pidió el Ministerio lo cumplimos. La idea es cambiar esta historia que hace muchos años el reciclador no tiene un recibo de sueldo.

Aclaremos de qué estamos hablando. Estamos hablando de recicladores, vos dijiste urbanos, también los que reciclan por el sector privado. Para que esto sea sindicato me imagino que ustedes además de presentar todos los requisitos hicieron un estudio, el número de recicladores, ¿que cantidad puede haber, fuera del marco legal y de convenio?

Muchísimos, realmente no tengo la cifra con punto y coma. Es mucho, hay mucha gente que está perdiendo su trabajo y con su camionetita está juntando cartones, aluminio, lo estoy viendo. El reciclador padre o la familia tiene que juntar el cartón o lo que están juntando y está la criatura dentro del carrito, esa criatura tiene que ir a estudiar, por eso nosotros, ASURA, es un sindicato que va a apoyar a todos, pero no es de un día para el otro. Empezamos a trabajar para poder cambiar la historia de ese reciclador tanto el urbano como el que está trabajando en empresas privadas. Hay que empezar a encuadrar todo y el trabajo muy grande de nuestros gremiales y cada secretario general por distrito. ASURA es un sindicato con 53 distritos en 20 provincias. Estamos bien armaditos, hay que saberlo manejar y estamos en condiciones para poderlo hacer.

Acá en Moreno tenemos una empresa que presta la mano de obra, que es una cooperativa vinculada a camioneros, y hay cooperativas de trabajo, puede ser Ayelén, que hace muchos años recicla

Hoy por hoy las cooperativas obviamente tienen que ser todos dueños, no entrarían ni en el gremio mío ni en el gremio de otros. Vos me nombrás a Moyano, es un gremio amigo, como cualquier otro. Nosotros los recicladores no venimos a romper algo, al contrario, venimos a charlar, al diálogo. Si Moyano o quien sea tienen afiliados hoy que por ley tienen que venir a ASURA, yo lo voy a hacer. Pero eso es al tiempo, es un proceso.

Definime recicladores, ¿es el muchacho compañero trabajador que va en el camión y levanta la basura domiciliaria? ¿Es el hombre o mujer que va con el carro a buscar cartón, vidrio o plástico y después lo lleva a algún depósito?

El reciclador que nosotros estamos encuadrando y el Ministerio de Trabajo ya nos da la resolución, es el reciclador de cualquier material. No está apuntado al reciclador de residuos como camioneros.

No es el recolector.

No es recolector.

El recolector es el que va a la casa, el reciclador es el que está buscando y después lo lleva para que…

Para que esa materia prima se transforme. Hay que aclarar muchísimo al reciclador, porque nosotros en Argentina, la basura la enterramos y acá viene gente a comprar. El tema es que habría que lograr con educación, dar clases de residuos en la escuela, en materia de reciclado, en primaria y en secundaria que ya lo estoy logrando. Creo que la semana que viene empezamos en el Club de Boca Juniors y en la escuela Sagrado Corazón de Jesús, para dar una pequeña clase de qué es el reciclado, qué se utiliza, para qué. Por ejemplo, con la basura que nosotros enterramos y la gente de otros países vienen y la compran, podemos armar ladrillos, se puede utilizar gas, se puede hacer luz, con los neumáticos en vez de prender fuego las autopistas, se pueden utilizar para hacer baldosas. Hay mucho trabajo para hacer.