¿Por qué el fiscal Soñora descarta que la muerte de Mariela Costilla, conocida como Bebu, haya sido un femicidio? ¿Puede rechazar de plano la hipótesis que la pareja, Nicolás Malnero, la llevó a esa decisión final? ¿Escuchó los testimonios de familiares y allegados que afirman que Bebu jamás podía terminar con su vida?

La marcha a la puerta de fiscalía tuvo un grito de justicia, el repudio a la actuación del Ministerio Público Fiscal y un mensaje: Bebu nació para ser libre no asesinada.

La policía presente custodiando las instalaciones. La protesta es pacífica pero busca sororidad. Ellas /os, familiares, amigas y amigos, no tienen dudas que todo fue pensado y ejecutado por Nicolás Malnero, que había entablado una relación con Bebú poco tiempo atrás (tres meses).

Ayelén, amiga de Mariela (23 años, madre de un niño de 5 años), asume el compromiso de hablar en nombre de todos /as que lucharán por justicia: «Ella comenzó la relación con Nicolás Malnero hace tres meses pero recibía maltrato. Ella intentó dejar la relación en varias ocasiones pero él la amenazó con matarla. En una oportunidad él se cortó una mano y la llamó para decirle que si Bebu no iba moriría desangrado. La tenía sometida, tenemos audios y pruebas donde ella decía que se quería separar. Tenía las llaves de su casa y él entraba cuando quería. El día lunes (12 de julio) Mariela ya no respondió los mensajes y ese día él estaba con Mariela en el momento que pasó esto. Tenemos vecinos, testigos e imágenes que lo muestran a él saliendo de la casa en el horario que ella fallece, pero luego él vuelve el día martes diciendo que la había encontrado así. A la única persona que el fiscal Soñora le tomó declaración fue a Nicolás Malnero y mintió. Luego el fiscal llamó para decirnos que cerraba la causa porque fue un suicidio. El fiscal no quiere tomar ninguna prueba que tenemos para reabrir la investigación.

AUDIO 1

Ayelén afirma que Policía Científica no revisó la casa donde fue encontrado el cuerpo de Mariela Costilla. Tampoco entregaron resultado de la autopsia.

AUDIO 2