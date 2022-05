Nación, Provincia y Universidad de Moreno, el trabajo de Sigamos Estudiando

Redacción oficial de la Jefatura Distrital de Educación:

La Jefatura Distrital Moreno te invita a participar de los Talleres de Intensificación en

Lectura y Escritura y en Matemática, que se desarrollan en acuerdo con la Universidad

Nacional de Moreno. Estos Talleres fueron diseñados en conjunto entre docentes de

secundaria y docentes de la UNM. El objetivo es facilitar el pasaje entre la escuela secundaria y la Universidad, a partir del desarrollo de Talleres de Intensificación de las prácticas de aprendizaje vinculadas a Matemática y a Lectura y Escritura. Estas prácticas te permitirán experimentar cómo se estudia en la Universidad, a la vez potenciar las competencias para la finalización de estudios secundarios.

Roxana Carelli, Secretaria Académica de la Universidad Nacional de Moreno, habló con Desalambrar sobre el programa Sigamos Estudiando que da continuidad a otras herramientas que la casa de altos estudios aplica en el territorio desde hace años: «Desde la creación de la Universidad venimos trabajando con el sistema educativo de la región, esto no es algo que se hace por primera vez. Hemos tenido varios trabajos realizados por nuestros docentes que han ido a trabajar con docentes de las escuelas secundarias, a dar clases juntos. Han venido docentes de Nivel Secundario a la Universidad para capacitarse, para formarse, no desde una mirada de que los docentes de la universidad saben más que los del secundario, sino par, ponerse de acuerdo para facilitar el tránsito para los estudiantes que pretender continuar sus estudios universitarios y que la transición, el pasaje, no sea tan abrupto o que se encuentren con algo tan diferente. De hecho, creo que fue en el 2019 llegamos incluso a hacer una publicación con los docentes de inglés de varias escuelas de Moreno, esa publicación es un cuadernillo de trabajo con secuencias didácticas que se pueden aplicar tanto en los últimos años de secundario como en algunas asignaturas nuestras. Este trabajo se viene haciendo desde hace mucho tiempo».

¿Qué es lo que se trata de construir en las escuelas de Moreno con la Universidad, que es de Moreno?

Este programa Sigamos Estudiando es una propuesta que construimos conjuntamente con la región 9 y con la Jefatura distrital, se marca dentro de un programa más grande que lanzó la Secretaría de Políticas Universitarias, o sea el Ministerio de Educación de la Nación, con el objetivo de re vincular o fortalecer a aquellos estudiantes que tuvieran trayectorias discontinuas o en proceso. Está bastante relacionado con lo que fue la pandemia. Acá hay una preocupación muy grande del Ministerio y que nosotros también lo observamos en los ingresantes de este año y del año pasado. Que esos últimos años por la pandemia para los estudiantes secundarios realmente fueron complicados por un montón de razones, entonces el objetivo del Ministerio era re vincular a aquellos que habían dejado el secundario o aquellos que seguían pero que debían materias, o que estaban con dificultades, poder fortalecerlos. En ese marco nosotros diseñamos con la Región y con el Distrito este programa. De lo que se trata es justamente fortalecer en esas dos competencias básicas que tienen que ver con la escritura, la lectura y la matemática, porque si bien es cierto que los estudiantes se llevan física, química, inglés, la matemática y la escritura finalmente terminan siendo funcionales a todas las demás disciplinas. Ahí lo que hicimos fue diseñar unas secuencias con los docentes de las escuelas de Moreno y, habilitar en el horario de 18 a 20 horas para los chicos de esas escuelas donde se desarrollan los talleres o de otras escuelas que puedan llegar ahí, para hacer estos talleres de fortalecimiento de la matemática, la lectura y la escritura.

¿Es para alumnos y alumnas que no asisten a la escuela o para quienes concurren? Porque yo me acuerdo del Programa ATR, por ejemplo

La convocatoria en general es de la escuela, es quien convoca a los chicos que están con dificultades cursando o aquellos que puede tratar de re vincular. De eso se trata para que puedan terminar el secundario, que tengan algún entusiasmo, inquietud al ver cómo trabajan los profes de la universidad y así seguir con sus estudios universitarios.

El otro punto que quiero marcar es una articulación de la Universidad, Jefatura Regional y autoridades distritales

Lo de la revinculación que vos mencionas es super importante, y en este programa “Sigamos estudiando”, había también en paralelo un proyecto de voluntariado para que estudiantes avanzados, docentes, grupos de voluntarios de la comunidad en general y de la universidad también fueran a buscar a esos chicos que habían dejado la escuela. Eso no está tanto dentro de la temática que yo manejo que es la académica sino más bien en el área de bienestar estudiantil o de extensión donde hay algunos grupos que se están encargando de ir a buscar y volver a traer estudiantes que se fueron.