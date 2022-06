«Nada más importante que las y los abuelos tengan la atención que necesitan»

UN MÉDICO CLÍNICO DE CABECERA EN FRANCISCO ÁLVAREZ –

Así lo expresó la intendenta en la celebración por la llegada de un médico clínico de cabecera para las y los afiliados de PAMI de la localidad de Francisco Álvarez

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto a la directora de la Agencia PAMI en Moreno, Yesica Escobar; la presidenta del Centro de Jubilados, Susana Palavecino, y socias y socios de la institución, celebraron la llegada de un médico clínico de cabecera para las y los afiliados de la localidad de Francisco Álvarez.

Este avance se consiguió gracias al trabajo y esfuerzo coordinado del gobierno municipal, PAMI y el Centro de Jubilados y Pensionados de Francisco Álvarez que pone a disposición sus instalaciones. El nuevo médico clínico, Dr. Alfredo Primera, atenderá a partir de la próxima semana en el Centro ubicado en Salto 1.068, donde podrán acercarse afiliadas y afiliados de PAMI de toda la localidad, que son más de 1.200 personas.

El consultorio cuenta con una sala de espera, tiene entrada propia y estacionamiento disponible. Para hacer el cambio de médico, las y los afiliados a PAMI pueden acercarse a la Agencia de PAMI en Moreno, a centros de jubilados, sociedades de fomento o a la Delegación de Álvarez.

“Nada es más importante que las abuelas y los abuelos tengan la atención que necesitan. Trabajamos para eso porque es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es estar al servicio de las y los vecinos”, expresó la intendenta y señaló que “Yesica nos acercó está propuesta innovadora de que sean atendidos en instituciones como este centro, donde tienen las condiciones y están a disposición, lo que nos permite descentralizar la atención.”

“Lo que está pasando hoy es un gran avance que tiene que ver con el compromiso del Municipio, de PAMI y del Centro de Jubilados”, resaltó.

Por su parte, Yesica Escobar dijo que “esto es algo inédito porque no se suelen dar centro de jubilados para que puedan atenderlos médicos y médicas de cabecera. Ustedes son los mejores veedores de que cualquier persona que venga pueda atender bien, ayudar, guiar. La salud tiene que estar en manos de todos y todas no solo del médico. Esta relación que van a tener con nuevos jubilados que van a venir acá, porque no van a venir solo los socios del centro, va a venir toda la comunidad de Álvarez y se van a seguir fortaleciendo las redes para que Francisco Álvarez sea más solidario y más comunitario”.

“Esto se hizo porque se trabajó y también porque hay coherencia entre el gobierno nacional, provincial y municipal”, agregó.

“Para nosotros es muy importante porque por ejemplo yo estoy con un andador así como otros andan con muletas y no podemos subir al colectivo, entonces para ir a un médico a Moreno centro tengo que tomar un remis, que me tiene que esperar. Esto es un logro para la comunidad y por eso es que estamos tan contentos” explicó una jubilada del Centro, Carmen Rey, más conocida como “Ñata”.

También estuvieron presentes Martín Arrizabalaga, coordinador Administrativo Contable de Unidad de Gestión Local de Morón; Julieta Kapp, directora General de Integración Social para el Adulto Mayor y el médico clínico Alfredo Primera.

Canales de comunicación útiles para más información o consultas

PAMI Moreno: dirección Alcorta 2454, atienden de lunes a viernes de 8 a 15 Hs.

Dirección General de Integración Social para el Adulto Mayor de la Secretaría de Desarrollo Comunitario: Guardia 24 Hs. 1159048491 / Asistencia ante la vulneración de derechos Telefono 4669117, interno 1149 / adultosmayores@moreno.gov.ar / Alcorta 2340, atención de lunes a viernes de 8 a 14 Hs.

Delegación Francisco Álvarez: Mamerto Esquiú esquina Ruta 7 / 0237487-5466