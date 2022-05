Nada sobre la represión en Feria Las Flores, felicidad por el crecimiento de la economía popular

AUDIO EXCLUSIVO –

Dos días después de la represión histórica a las mujeres y hombres que intentaban sostener sus puestos en la Feria Las Flores, la Intendenta Mariel Fernández habla ante un público dispuesto a aplaudir. En el Parque Los Robles, la mujer que gobierna el distrito de Moreno, presenta el proyecto de ordenanza que crea el Distrito Especial Roggero, bajo el sello gerencial de economía popular.

Segura de si misma, garantizada la obsecuencia debida, Mariel Fernández confirma la alegría de haber desalojado el predio que recorrió durante su campaña de 2019, identificado ahora como un núcleo de ilegalidad. Tal vez en ese momento de búsqueda de credibilidad y confianza, no había extorsión, ni aprietes, como lo expresó el día viernes.

Ni una sola palabra sobre la represión, todo un acto de sinceridad que avala la brutalidad y violencia que la policía, por cuenta y orden de su decisión, ejecutó sin miramientos.

Mariel Fernández, mostró su felicidad por alcanzar otro hito en su carrera: el Predio Ferial al lado del Polideportivo Las Catonas… a fuerza de balas de goma, gases lacrimógenos y palos, hacia aquellas/ os que no entienden del progreso, menos de la dignidad de unos pocos /as que anhelan vender en el Predio Ferial de Moreno (Catonas) para ser informalmente menos pobres:

«El predio es muy grande, administrado por tres privados donde los feriantes no son los dueños, alquilaban la Feria Las Flores, conviviendo con el delito constantemente. Entonces nos parecía importante, para todo Moreno, que en cada localidad haya pulmones verdes, por una cuestión de cuidado y acceso al tema de medio ambiente y a la calidad. La salida que se encontró a la problemática de Las Flores fue hacer un predio nuevo, que reuniera las condiciones de dignidad que necesita un trabajador, y que los feriantes que realmente son la economía popular pudieran acceder a un lugar seguro y no sientan la extorsión en el tema del alquiler del puesto, y los aprietes e incomodidades que se vivían adentro del predio. Y ese lugar recuperarlo para un proyecto del Ministerio de Infraestructura de Nación, que proponer hacer un programa de Parques Argentinos (doce en todo el país). Hicimos bastante fuerza para que uno de ellos fuese en Moreno (APLAUSOS). Porque es importante ese lugar, porque ese predio que se va a llamar PARQUE LAS FLORES, pero primero quiero decir que este sábado (por ayer) empiezan a trabajar 420 feriantes de Moreno, trabajadores de la economía popular, y por supuesto que de esta manera no perdieron ni un fin de semana de trabajo. Empiezan a trabajar este fin de semana, por lo que le pedimos la solidaridad de todos los presentes que difundan para que vayan a gastar a la feria, estamos a principio de mes, los que tienen trabajo por favor visiten la feria porque es una manera de apostar a los trabajadores /as de la economía popular«.

AUDIO MARIEL FERNANDEZ