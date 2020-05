0 shares







CONCEJAL MIRKO GARCÍA EN MODO COLOQUIAL

Tomó la decisión de saber el resultado COVID -19 sin esperar a la Secretaría de Salud. Adopta una posición durísima contra la forma de presidir el Concejo Deliberante por parte de Araceli Bellota. No se guarda nada en relación al protagonismo de dos ex intendentes de Moreno.

El «Delfín» García nada en aguas turbulentas:

¿Ya fue hisopado oficialmente?

No, hasta el momento no, el día de ayer muy temprano al conocer la noticia concurrí con todas las medidas del caso a un laboratorio privado. Hoy obtuve los resultados, a Dios gracia y felizmente, dio negativo.

¿Por qué concurrió a un laboratorio privado y no esperó a la Secretaría de Salud para que confirme que el caso sospechoso es descartado?

En primer lugar por una tranquilidad personal, en segundo lugar para ir cediendo un lugar porque era inmensa la cantidad de compañeros y empleados del Concejo que deben hacerse el hisopado, para ganar tiempo. Estoy esperando si con eso alcanza aunque estoy a disposición de la Secretaría si quiere hacer el hisopado. Por otro lado, como esto es política y estamos viviendo un juego de desconfianzas políticas, prefiero tener dos resultados y la confirmación, la certeza de un laboratorio privado y el resultado del hisopado oficial.

Es como el antidoping García.

Con dos pruebas las cosas son más claras y más en el momento que estamos viviendo, últimamente hay declaraciones confusas o malintencionadas, me parecía que era una manera de estar clarificado, de llevar tranquilidad a mi familia y compañeros. No creo en las brujas pero que las hay las hay.

En cuanto a las declaraciones, la Presidenta del Concejo Deliberante en sostuvo en varios pasajes de la entrevista que pude hacerle, la crítica hacia los concejales /as que fueron a Capital Federal a trabajar con Camioneros un tema que no estaba en la agenda respecto a la Municipalización. Eso derivo en la presencia de Aparicio en la sesión del jueves pasado, luego caso positivo el dirigente gremial y a partir de ahí, todos sospechosos.

Yo no voy a entrar en una controversia mediática con la Presidente, pero hacer esa (declaración) es subestimar la capacidad intelectual, gremial y de análisis de un gremio muy importante como el de Camioneros. Evidentemente esto influía de alguna manera en la tarea que desarrollan los compañeros del gremio. No fuimos en son de comer un asado fuimos a trabajar, a hacer lo que teníamos que hacer. Lamentablemente hay un grupo de concejales que no son visionarios pero se declararon en cuarentena desde el 10 de diciembre. Enfrentamos esta situación como debemos, con la seriedad absoluta del rol de oposición. En el transcurso de menos de cinco días escucho declaraciones que son lastimosas y rayanas con la irrespetuosidad. El Concejo Deliberante es un cuerpo colegiado, la Presidente debe entender que representa a un núcleo de 24 concejales, pero escucho las declaraciones que son lastimosas y por momentos hirientes- El Concejo es un colectivo y con estas declaraciones sentimos que lo está manejando Chano (NdR: músico, cantante, involucrado en incidentes especiales), vamos a chocar indefectiblemente. Llamo a la reflexión y espero que no tenga que hacer más declaraciones respecto de esta situación, llamo a la cordura y a la generación de consensos en momentos difíciles, a que se respete la opinión de cada uno de los concejales y que cuando alguien tenga dudas, no es malo que esas dudas se las saque investigando, preguntando o consultando para que este colectivo que se llama Concejo Deliberante llegue a buen puerto. Hay que tener madurez en la conducción, no quiero que el colectivo en que estoy subido lo maneje Chano porque vamos a chocar.

Está haciendo una crítica muy dura a la función de la Presidenta del Concejo Deliberante.

Estoy haciendo una reflexión, si los demás pueden reflexionar públicamente yo tengo el mismo derecho. Lamento tener que llegar a hacer estas reflexiones públicas, pero el jueves pasado también hubo una reflexión pública que tiene que ver con la moralidad de un grupo de concejales, pero hace pocas horas escucho otras declaraciones donde nos tratan de imprudentes, de torpes, de ingenuos diciendo ¿a qué fuimos al gremio de Camioneros? Fuimos claramente a consultar la fuente de cuáles son, como están tipificados, ordenados y como puede impactar la fuente laboral de un grupo importante de compañeros, lo fuimos a hacer con absoluta responsabilidad en medio de la pandemia. Era mucho más fácil y cómodo quedarnos en casa con nuestras familias, mucho más cómodo declararnos como visionarios en cuarentena a partir del 10 de diciembre, no lo hemos hecho y estamos afrontando riesgos. Dimos un debate y en el medio suceden estas cosas pero es la realidad que estamos viviendo. Ahora tienen la oportunidad de decir que el Concejo Deliberante por medidas de precaución está cerrado hasta el 28 de Mayo. Si no es el camino que ponga un cartel que diga que está cerrado hasta la finalización de la pandemia. Estoy molesto y dolido de que se trate de irresponsabilidad a un grupo de concejales que solamente quieren cumplir con su tarea. Personalmente voy a decir algo que espero sus lectores y oyentes sepan comprender, no voy a hablar en representación de nadie, a mí nadie me va a llevar a patadas en el culo a ningún lugar.

La noticia política tal vez del mes es que un ex intendente, Ernesto Coco Lombardi, asume como Secretario General del Gobierno de Mariel Fernández. Dígame en tres minutos que le ocasiona esta noticia y arribo al poder después de 29 años de El Coco Lombardi.

Esto se tendría que haber tomado como beneplácito, si hay un militante que conoce las condiciones y características humanas del Coco Lombardi soy yo. Nos une un gran afecto, creo que es mutuo. Esto llama a reflexiones diversas, uno podría tomarlo por el lado positivo porque en buena hora convocó a un hombre de experiencia, que tiene mucha llegada con la dirigencia morenense y que su valor más grande no ha sido ser intendente sino mantener sus condiciones de militante durante mucho tiempo. También hay una lectura negativa, es decir, hoy convocan a alguien que en una interna los enfrentó con valentía y honestidad, siendo referente enfrentó a este proyecto, pero hay otros hombres que han sido parte de la creación de este proyecto, de encauzarlo a un triunfo electoral y son marginados. Hay cosas que no entiendo y tal vez no debería, ni meterme. El Secretario General de la Municipalidad de Moreno es un dirigente importante que intentará darle la impronta a este gobierno Municipal, que nadie se confunda porque no han contratado a un cadete o firma papeles sino a un importante dirigente, involucrado en la gestión.

Al hablar de un dirigente que ha sido marginado y que formó parte de la estructura que obtuvo el triunfo ¿está hablando de Mariano West o me equivoco?

Usted entiende bien.