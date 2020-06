0 shares







EL MAPA DE ACTUACIÓN Y EL TERRENO DE OPERACIONES –

Los medios nacionales, varios de ellos, reflejan un conjunto de reclamos sociales que son precedentes al coronavirus. El distrito, bajo el gobierno de Mariel Fernández, tiene un cóctel de inseguridades que hacen a una problemática multicausal.

Nahuel Berguier, Secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, aceptó la entrevista con Desalambrar. En una de las oficinas del K41, se pudo poner en contexto la temática e iniciar la ronda de preguntas con respuestas:

¿A qué atribuye el crecimiento sostenido de ilícitos y violencias?

Estamos muy preocupados por todo lo que está pasando, por supuesto que en este relajamiento del aislamiento está habiendo un rebote delictivo. Durante todo el 2019 hay una curva ascendente que se observa en materia del delito, en la cantidad de homicidios, en Moreno el año pasado tuvimos más de sesenta y hoy en todo el Conurbano está volviendo a ascender la curva. Nos preocupa y se han desplegado recursos con la Provincia, la Nación y por supuesto que estamos solicitando mucho más, lo mismo reforzando el trabajo y solicitando más fiscalías para Moreno porque por el formato delictivo que se está dando necesita un abordaje integral, es decir necesitamos más patrulleros, más patrullaje, más iluminación, más cámaras pero también necesitamos un abordaje complejo a través de la investigación criminal para identificar cuales son las bandas que están operando en el distrito que son muchas las que están produciendo los crímenes más violentos, y en ese sentido se necesita un despliegue político criminal en articulación con las fiscalías, la policía, el Ministerio de seguridad de la Provincia y Nación y por supuesto la articulación y el acompañamiento del municipio».

Tenemos La Perlita, Álvarez, Moreno Centro, hablo del comerciante que está saliendo en todos los medios de comunicación, casi diciendo que es una zona deliberada. Es como una paradoja: aislamiento social obligatorio, menos circulación pero aumento del delito

Si, yo creo que se están haciendo esfuerzos enormes pero cada vez necesitamos más. Cuando asumimos el municipio con un esquema de seguridad devastado, y a partir de la gestiones de la Intendenta hemos conseguido ocho nuevos móviles que llegaron a partir de la pandemia, se ha conseguido la instalación de la base 11 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en el municipio de Moreno, y a partir de esa base se ha instalado la Unidad Territorial Especializadas del Ministerio de Seguridad, lo mismo el Grupo de policía motorizado y se están haciendo recorridas por todos los barrios. Moreno es muy grande y sabemos que no alcanza. Está habiendo un rebote en toda la provincia de Buenos Aires, creció el delito, cuando asumimos había 120 delincuentes en comisaria, hoy tenemos 185, es decir que ha aumentado en un porcentaje muy importante, eso tiene que ver con que ha habido más procedimientos y más presencia policial en la calle.

Malabia y San Fernando, asesinato de Gabriel Icardi; una semana después asesinato de Débora ¿qué es esa zona? ¿Es causalidad o casualidad?

A nosotros nos preocupa muchísimo, hay investigaciones judiciales en curso, entendemos que los dos homicidios parten de fenómenos criminales diferentes porque uno tiene una imputación que es por homicidio culposo en el marco de una situación ocurrida dentro de una finca, y el otro es un homicidio terrorífico cometido por dos criminales en la calle, que ha sido resuelto con mucha diligencia o por lo menos tiene hoy dos imputados con sospechas muy claras detenidos, esto nos ha conmovido a todos, estuvieron trabajando los máximas jefes policiales de la región AMBA Oeste, el Comisario General Echeverry, el Inspector Salazar de la jefatura de Estación, en pocas horas estuvieron los dos detenidos con pruebas contundentes al menos después tendrá que trabajar la justicia. Quiero señalar que la persona que comete este crimen tenía dos hechos previos, en 2014 y 2016, una causa por robo y otra por uso de arma, entonces hay un mecanismo institucional general complejo que hoy no está resolviendo ese problema, que es que las personas algunas entran y salen y otras incluso cumpliendo la condena salen a la calle sin ningún control por parte de las instituciones, entonces tenemos que resolver eso porque no puede pasar. Recién charlaba con una vecina de Paso del Rey y mencionaba una determina situación y me decía “que uno que lo tuvieron hace un tiempo y volvió a salir«, entonces esto no puede seguir ocurrir porque así no hay formato que aguante. Para eso necesitamos mayor estructura institucional en Moreno, que se cumpla la ley provincial del Poder Judicial y que nos den las diez fiscalías que está pidiendo Moreno porque hoy, provincialmente, tenemos que tener dieciocho fiscalías y Moreno tiene ocho. Necesitamos las Cámaras porque Moreno hoy no las tiene cámaras a las cámaras de los juzgados que son las que ordenan una libertad o una detención o los que ordenan un allanamiento; necesitamos más juzgados de garantías para que se puedan ordenar rápidamente cuando un fiscal solicita un allanamiento, porque esto que pasó no puede volver a pasar. Todas las instituciones tienen que trabajar para que esto no vuelva a pasar y es que haya más presencia policial, más iluminación pero también una persona que roba, que utiliza armas ilegalmente que no salga y esté circulando sin ningún tipo de control por parte del Estado ahí hay una clave de este crimen horrendo de este hecho.

En el caso de Gabriel Icardi, ¿está detenido el asesino?

Yo tengo la información que fue detenido e indagado y esa causa esta tramitando en fiscalía.

Por eso le preguntaba sobre este hecho que ocurrió en San Fernando y Malabia, una finca que ¿está observada en términos de investigación de los delitos que sucedieron?

En toda esa zona ha aumentado el nivel de detención, ha aumentado el trabajo de fiscalía y de la policía en materia de política criminal, se está haciendo un seguimiento estricto, sabemos que hay muchos homicidios por eso es importante entender los fenómenos criminales.

El planteo es pedir más ayuda, más inversión, contar con la estructura que Moreno no tiene. Es a la Provincia y Nación

Necesitamos una firme decisión para terminar con las bandas, para eso estamos haciendo un trabajo conjunto y acompañando al Ministerio Público Fiscal permanentemente y dialogando con la justicia federal para avanzar en investigaciones que terminen con el narcotráfico, que terminen con la enorme circulación ilegal de armas

Que combinación, armas ilegales y bandas de narcotráfico

En toda la Provincia de Buenos Aires

Pero yo trabajo en Moreno y usted también

Si esta bien, pero hay otras zonas donde tenés otros fenómenos, todas las situaciones criminales tienen vinculaciones. Ahora, nosotros tenemos niveles muy altos de violencia que responden a distintas circunstancias. Tuvimos el hecho trágico de diciembre, que fue también en Cuartel V, de la nena que muere por una bala perdida y un tipo que sale a tirar tiros al aire y eso tiene que ver con la enorme cantidad de armas que tenemos. Estamos haciendo un trabajo decidido para generar un esquema de desarme y trabajar muy fuerte con los funcionarios responsables del análisis criminal del Ministerio de Seguridad de la Provincia para ir de lleno contra las bandas, nosotros mismos desde las Secretarías estamos presentando denuncias ante el Ministerio Público fiscal y, sin dar el nombre de los vecinos, estamos denunciando las bandas y se va avanzar.

¿Si yo le digo Moreno “zona liberada” usted que me responde?

Que no es así, que estamos trabajando para dar respuesta a todo, estamos a disposición, estamos permanentemente recorriendo los barrios para escuchar los puntos que nos señalaron los vecinos e ir cubriéndolos, y al mismo tiempo como te decía estamos trabajando con Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para avanzar sobre las bandas criminales del territorio.