Nasif, Berzoni y Galian, condenados por las muertes de Sandra y Rubén

Los tres funcionarios públicos imputados por las muertes de Sandra y Rubén, fueron condenados a dos años de prisión en suspenso y cuatro años inhabilitados para ejercer cargos públicos. Se trata de Sebastián Nasif, ex Interventor del Consejo Escolar; Mónica Berzoni, ex Presidenta del Consejo Escolar y Jorge Galian, ex secretario de Infraestructura del mismo organismo descentralizado

