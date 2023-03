Naya rechaza la audiencia judicial y declara: No estoy dispuesto a darle una foto a Aníbal Asseff

Demian Naya está decidido a sostener el posicionamiento en relación al Dr. Aníbal Asseff. Mañana debía concurrir a la audiencia de mediación que dispuso la Dra. Claudia Marcela Ruiz de Galarreta (matrícula prejudicial obligatoria MG 025) designada en los autos «ASSEFF ANÍBAL JULIO c/ MARTINEZ NAYA DEMIAN ENRIQUE» sobre «daños y perjuicios y por afectación a la dignidad».

El concejal de Juntos por el Cambio, alineado a la figura de Cristian Ritondo, anunció en Desalambrar que no concurre y dispara: «NO me sorprendió la carta documento porque se trata de la vieja política, de la casta actuando para acallar a las nuevas voces. Es el fraude expreso de lo que sostengo hace tiempo, de los 20 años de años de una falsa oposición. Vengo de una familia de letrados y si quiere este tema lo resolvemos en la justicia no en una mediación, parece que Asseff me admira y quiere una foto conmigo y no estoy dispuesto a dársela»