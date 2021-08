Naya y Ritondo, la campaña en la interna de Juntos

Presentación de la oferta electoral en Paso del Rey. Demián Naya recibe al presidente del bloque opositor en la Cámara de Diputados de la Nación. Fue Cristian Ritondo que semanas antes del cierre de listas dijo a Desalambrar que «Naya debía encabezar la renovación», y así ocurre pero con dos listas más que van a disputar liderazgos y conducción.

Ayer a la tarde, todos /as que integran la boleta de Juntos Santilli – Naya, hicieron el acto de rigor, esa formalidad de presentación. Tras la ceremonia, el colega Omar Larrosa (Canal 6) realizó las preguntas del caso interna opositora en Moreno:

Recorriendo la Provincia de Buenos Aires, ya conocida por usted, pero en una lista con alguien que hace sus primeras armas en como Diego Santilli, ¿qué expectativas tienen?

Cristian Ritondo: Muchísimas, soy amigo de Diego hace de más de 30 años, caminamos los mismos senderos políticos de hace mucho tiempo. Creo que Diego para esta etapa es el mejor candidato que podemos llevar en la Provincia de Buenos Aires porque representa los valores y las ideas de Juntos y acompañando acá también en Moreno a quienes consiguieron los mejores candidatos, la renovación en la política de Moreno, con ansia de trabajar en forma distinta y llegar al gobierno de Moreno, de la provincia y de la Nación en 2023.

Mucho se habló en estos días del tema de la convivencia en plena campaña PASO, no romper el espacio y tratar de llevarlo adelante de la mejor manera. ¿De eso qué se puede decir? Teniendo en cuenta que no se pudo hacer ese código de convivencia famoso

Cristian Ritondo: Yo creo que la convivencia está en la importancia que tenemos cada uno de nosotros, en entender que el único espacio que puede ser gobierno, que puede tener una política activa en la economía, que puede recuperar la seguridad de los argentinos es Juntos por el Cambio y en esa política nosotros venimos trabajando, de hecho lo hemos demostrado en el congreso con Mario Negri, con Juan López que es candidato a diputado por nuestra lista presidiendo la Coalición Cívica, conmigo presidiendo el bloque del PRO, mantener los 115 diputados unidos y siendo una posición firme ante los avances del kirchnerismo.

Demian, es la primera vez que vas a una campaña directamente acá en Moreno, ¿qué expectativas tenés?

Estamos muy contentos, tengo altas expectativas, tenemos un gran equipo, un equipo realmente renovado donde la política pública que nosotros establecemos en nuestra lista está muy clara, la educación y el comercio, la producción y la educación de los chicos. Por eso está Carmen, por eso está Nico García y por eso hay tantos otros comerciantes y docentes en nuestra lista.

Moreno es muy extenso, en un momento se hace inabarcable, ¿cómo pensás llegar a todos los barrios o conocer la realidad de todo el distrito de Moreno en 4 o 5 semanas?

Nosotros venimos caminando el distrito desde el 1 del 2020 y tenemos representación muy amplia. Tenemos representante de La Reja, de Trujui, Francisco Álvarez, de Cuartel V, de Moreno Centro, nuestra lista es muy amplia y tiene representantes de cada una de las localidades el distrito, esa representación ha generado una gran participación pública en la fiscalización para la elección.

Por último en la ronda de preguntas dejó su mirada Carmen Impelliccieri, que es del PRO y se alejó del equipo de Leonardo Cóppola que encabeza la otra propuesta del PRO dentro de Juntos:

En un tiempo donde el rol de la mujer ha sido muy protagonista y también el tema de la educación muy preocupante en Moreno, ¿que lectura hacés?

Claro está que la educación es agenda para nosotros porque los nenes cada vez más chiquitos tienen menos posibilidad de concurrir a la escuela. En Moreno hace aproximadamente cuatro años que no están concurriendo ya sea por las escuelas móviles, ya sea por la explosión de la escuela o por lo que está pasando ahora con el tema de la pandemia que no podemos concurrir y los nenes menos y, cada vez hay más deserción escolar. Claro está que, en la agenda de este gobierno, no está la educación. Y, con respecto a lo que es a las mujeres, es nuestra lista es súper amplia, como ya dijeron los chicos, tenemos varias mujeres adentro de la lista, varias mujeres haciendo fuerza, así que la igualdad para todos está dentro de la lista.