«Necesitamos alimentar a nuestros /as hijos/as, por eso es importante la feria»

La pobreza golpea. El índice de precios de abril fue de 6% y llegó al 58% en los últimos 12 meses, la cifra más alta en 30 años.

En los barrios el panorama expone la realidad que algunos intentan ocultar. En Parque Paso del Rey la Feria “Juntas a la par”, ubicada al lado de la Escuela Secundaria N° 4, está organizada por un grupo de mujeres. En las últimas semanas el crecimiento fue importante, las mantas se multiplican, los niñ@s juegan y mientras las adultas buscan un peso más para intentar sobrevivir.

Las vendedoras y referentes creen que hay más personas luego del desalojo de la Feria de Las Flores ya que la gente busca otros espacios para intercambiar mercadería.

LAS MUJERES COMO PROTAGONISTAS

El viernes, en una tarde de otoño, Lorena habló con Desalambrar. Tiene 43 años, cinco hijos, con dolor y una cuota de esperanza expresa cómo es vivir de la feria: “Hoy es mi trabajo. Mi marido está desocupado, yo no tengo empleo, soy discapacitada. Necesito alimentar a mis hijos y llevar el pan todos los días a mi casa, si yo no vendo no tengo para comer. Han pasado semanas que no he comido nada, estoy a mate”

Está complicada la situación, los alimentos aumentan, ¿te alcanza para comprar lo necesario?

Sí, es verdad todo aumenta. Si yo quiero comprar un kilo de pan para darle a mi hijo no me alcanza, aparte está caro el pan. Todos los días aumentan las cosas y no sabemos lo que es comer carne en mi casa, o sea, arroz hervido, fideo hervido, una taza de leche, a veces si tengo azúcar y sin azúcar le doy a mis hijos.

¿Si esto se cerrara qué problema sería para vos? Por ejemplo si un día vienen y te dicen no se puede vender más

Sería la muerte para mí porque no tendría para comer, no tendría nada. No tendría que llevarle a mis hijos a casa. Como te dije, mi marido es desocupado, trata de hacer changas. Sería la muerte, nos moriríamos de hambre.

¿Antes tenías laburo?

Antes sí, me quedé sin laburo y ahora con la edad cuesta conseguir. Me la rebusco así para llevar el pan a casa, nos ayudamos con mi marido, él anda buscando trabajo, changuitas por ahí tiene suerte, por ahí no. Si un día me dicen que no se hace más la feria me matan, ¿qué les llevo de comer a mis hijos?

Viste lo que pasó en la feria Las Flores, el desalojo, ¿qué opinión tenés sobre eso?

De eso me molestó mucho. Porque hay gente que iba a la feria, supuestamente le vendieron el localcito, gente conocidas mías que compraron el localcito y se quedaron sin nada, y esa gente no tiene laburo, no tiene nada ahora, tienen hijos ¿de qué viven?

¿No pudieron ubicarse en otro lugar?

No pudieron ubicarse en otro lugar. Estuvo re mal lo que hicieron en Las Flores, a la mayoría nos indignó porque somos gente laburadora, no andamos robando, no andamos haciendo nada malo. Venimos a buscar para llevar el pan a nuestra casa, no entiendo por qué hicieron eso…

Algunos de los argumentos fuertes que se escuchaban era el tema de la ilegalidad, ¿cómo nos cuidamos acá de la ilegalidad? ¿Cómo se cuidan entre ustedes?

Nosotros nos cuidamos entre nosotros. Si vemos algo raro las administradoras se dan cuenta o una ya paramos la antena, corre la bola y ahí buscamos una solución. Todos los que estamos es legal, pero tratamos de esquivar esas cosas. De lo bien que estamos sentadas por ahí hay gente que viene o los pibes que se andan drogando o no sé qué mierda tienen en la cabeza, vienen y nos roban la manta de ropa. Ya nos pasó varias veces eso. Estamos atentas. Entre nosotras nos cuidamos.

¿Viviste alguna vez una crisis como esta, que la plata no alcanza, que no tenés para comer? ¿Te pasó en otro momento de tu vida?

Jamás. Es la primera vez que me pasa, a los años que tengo es la primera vez que me pasa. Yo pensé que ya estos años iba a estar tranquila, estar en mi casita con mis hijos, y no, voy de mal en peor. Soy discapacitada y la sigo remando. La sigo remando no solo yo, todas las que venimos la remamos porque todas tenemos distintos problemas, pero a los años que tenemos es lo único que nos salva, el único laburo que tenemos es este.

Cecilia es docente y el dinero no le alcanza. Habla de la situación económica y del crecimiento de la Feria Juntas a la Par a partir del desalojo de Las Flores: «Hace un año aproximadamente vengo, muchas personas también que iban a la feria de las Flores llegaron acá».

¿Por eso creció?

Sí, por eso creció, hay una reubicación de las personas que estaban en la Feria de las Flores, muchas chicas, es un trabajo. Un trabajo como cualquier otro en el cual invierten, compran ropa nueva, no solamente es usada. Es un medio de trabajo principalmente para las madres, dejan sus hijos en el colegio y vienen a trabajar.

¿Qué es lo que uno puede hacer acá? ¿Cuánta plata podés hacer? No te digo en cantidad pero ¿para qué te sirve?

Muchas de las personas que venimos compramos a los mismos feriantes. Porque venden mercadería a buen precio, ropa. Entonces muchas veces se compra acá. Yo creo que es para la subsistencia por supuesto.

¿Cómo viste lo que pasó en la Feria de las Flores?

Para mi políticamente mal manejado, porque quizás se hubiese reubicado a todas las personas antes de sacarlos coercitivamente, se hubiese reubicado a las personas, no hubo intención política de hacerlo.

La situación económica ¿cómo la definís vos? ¿Cómo estamos atravesando este momento donde los precios suben, la inflación es cada vez mayor?

No hay liquidez, el dinero no tiene liquidez, se va, se esfuma. La inflación lo fulmina directamente y está cada vez más difícil subsistir. No hablo de necesidades secundarias sino primarias. Se complica.

¿Vas a seguir viniendo?

Por supuesto, de hecho soy docente y vengo a la feria, es una herramienta de trabajo.

En su mayoría son mujeres, analizan la realidad y enfrentan una situación económica que golpea a sus familias. Están lejos de una dirigencia política que expresa sus opiniones a partir de sus intereses personales.

Ellas no necesitan que les cuenten lo que está pasando porque lo viven, lo sufren y no dudan en dar batalla con las armas que tienen: trabajo, solidaridad y organización.