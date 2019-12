0 shares







ENCUENTRO EN EL LATINOAMERICANO –

La Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, visitó Moreno. La flamante funcionaria se reunió con la Intendenta Mariel Fernández en el primer contacto con el Municipio del Conurbano que se caracteriza por tener a mujeres en la mayoría de los lugares de gestión.

Gómez Alcorta participó de un almuerzo en el Salón Latianoamericano. Allí se reunió con concejalas, consejeras escolares, funcionarias del Departamento Ejecutivo y de los organismos descentralizados. Fue el espacio para hablar de forma distendida acerca de los ejes de trabajo del Ministerio creado por el Presidente Alberto Fernández y compartir, entre otros cosas, las urgencias que Moreno posee en relación a las múltiples violencias que a diario sufren las mujeres.

Entre las presentes se encontraban las concejalas Araceli Bellota, Josefina Díaz Ciarlo, Patricia Rosemberg y Zulma Gil; la Presidenta del Consejo Escolar Sonia Beltrán y la Consejera Escolar, María González; también participó de la reunión la responsable de la Dirección de Géneros del Municipio, Gisell Coronel, Carolina Amaya responsable del IDUAR, Analía Cabañas máxima autoridad de la Secretaria de Salud, entre otras funcionarias del Ejecutivo Local.

La Ministra enfatizó en el perfil territorial y federal que pretenden darle a la cartera. En relación a esto, explicó que luego de tener reuniones con distintos funcionarios del Gobierno Nacional «le parecía de suma importancia comenzar el recorrido por los territorios y por ello, conociendo la realidad de Moreno, decidió junto con su equipo elegir el distrito».

En la reunión se dejó en claro que la realidad económica es compleja y que por ello, esta visita representa la intención de comenzar a trabajar, articular y más adelante concretar proyectos, poniendo siempre el eje en “trabajar haciendo política de forma distinta, en equipo, en red, con compromiso y transparencia, y donde la calle marque el ritmo permanentemente”.

En ese marco, la Intendenta Mariel Fernández habló con Desalambrar sobre el encuentro con la funcionaria nacional: «Primero quiero destacar el gesto de apoyo de Nación y Provincia, lo digo porque el viernes recibimos a Fernanda Raverta (Ministra de Desarrollo de la Comunidad). Para nosotros es importante que las Ministras se acerquen a Moreno ya que entienden la complicada situación. Es la ganas de trabajar que tenemos luego de cuatro años de macrismo, lo devastado que quedó todo lo público y en un tema tan sensible como es la violencia de género nosotros necesitamos concluir con las casas o refugios para mujeres. Dos quedaron en ruinas, nosotros estamos por poner en funcionamiento uno que estaba acompañando la Fundación Avón, como para tener algo rápido ya que la demanda es muy grande. Ya armamos el Centro de Atención a la Víctima para que las mujeres se sientan acompañadas desde el Municipio. Tenemos la tranquilidad de haber escuchada a la Ministro decir que desde otras carteras habrá un acompañamiento a las políticas de género».

Por lo pronto para informar a la comunidad de Moreno no hay nada concreto ni de fondo. Empieza un diálogo de cara al futuro, mejorar los refugios y ver las políticas a largo plazo

Claro, es que hubo una decisión del Presidente de que va a continuar el presupuesto 2019 hasta que se puede realizar un estudio más profundo de la situación económica del país. En algún sentido van a estar un poco paralizado porque se seguirán manejando con los recursos de este año, teniendo en cuenta que antes era un Instituto y ahora es una Secretaría. Hasta que no esté el Presupuesto 2020 no se podrá planificar pero por lo que me dijo Eli Gómez será prioridad.

¿Cuál es la planificación que tiene el gobierno local sobre políticas de género?

Primero armamos el Centro de Atención a la Víctima para recibir a las mujeres en situación de violencia, eso ya empezó a funcionar, hay guardias todo el tiempo. Seguimos trabajando con las articulaciones existentes y con la justicia, pero como urgente necesitamos los refugios, salvo Casita de Colores que desde hace años y de manera voluntaria hace lo que puede. Tenemos muchas ganas de trabajar, armamos un esquema (organigrama) muy austero, en algún momento trataremos que nuestra Dirección sea Secretaría de la Mujer y Géneros, pero estamos trabajando para mejorar nuestra economía porque se votó la Ordenanza Tributaria y Tarifaria y se gravó hasta un 50 por ciento a los mayores contribuyentes, como también trabajamos sobre las habilitaciones y comercios para poder transparentar y obtener los recursos para los servicios que debemos dar. En este momento parece que todo lo que se recauda va a salarios y nada a la gestión. En ese sentido vamos a cambiar el concepto que se instaló en los últimos años, el Municipio no está para servirse sino para servir a los demás, no para que un grupo de personas se sirva del Municipio. Lo estamos haciendo rápidamente, le pedimos la colaboración de todos los trabajadores /as; los secretarios /as van a su lugar de trabajo y asumen su responsabilidad con un objetivo claro que es transparentar y poner en marcha el Municipio.

Ese refugio que cuenta con la ayuda de la Fundación Avón, ¿es el Centro de Moreno? ¿Se puede encaminar en los próximos meses? ¿Hay fondos?

Solucionando las cosas desde el Municipio y con el acompañamiento de la Fundación Avón que había destinado una serie de fondos que no alcanzó…

¿Es para un refugio en el Centro de Moreno?

Así es. Desde el Municipio estamos poniéndolo en condiciones, pero todo lo que hacemos es sin recursos. Nuestra idea es que para en el verano este refugio esté resuelto…

¿Cuántas personas albergaría?

Serán quince mujeres con sus familias, no es mucho pero hay que pensar que son lugares de tránsito. Estamos haciendo mucho esfuerzo, incluso los funcionarios ponen sus recursos para poner en marcha las cosas. No nos alcanzan las horas del día, hace poco que estamos y parece que hace un año que estamos, pero estamos con muchas ganas de resolver y sacar adelante al Municipio.