El trabajo municipal presenta una agrupación no sindicalizada. Bajo un modo de acción demostrativa de la disconformidad, ellos /as desempeñan la función en la calle levantando ramas y basura con la camiseta de Gabriela Santolaya. Junto al reclamo por alimentos que presenta la organización Todos X un Techo se anexa un repudio a la amenaza que habría recibido un trabajador municipal a quien las autoridades descreen de su palabra, hasta que mostró el resultado del test: «Trabaja en Barrido el compañero y a todos nos llegó su mensaje porque informó para no contagiar a los demás compañeros que somos esenciales. Habló y de repente está en peligro su trabajo o sea el sustento de su familia. Lo que nosotros queríamos hacer notar son las condiciones en la que estamos saliendo que son infrahumanas, y ahora nos llaman que nos van a dar los recursos, la mercadería, pero no tenemos nada, te digo la verdad, te mostré las fotos»

Independientemente de las fotos que me alcanza, yo digo que es lo que no tienen o tienen los laburantes ¿los guantes que usan los compran ustedes? ¿Cómo es?

No, los guantes no los dieron hace ya dos meses. Te saco y te muestro como están, los guantes que nos dieron se filtra el agua y vos nos ves que estamos juntando la basura sin ningún tipo de máquina, no tenemos nada si vos me preguntas ¿qué es lo que tienen? Y yo te contesto nada porque el alcohol en gel lo compran los compañeros, los barbijos los consiguió el compañero Adrián y lo compramos nosotros, lo que es indumentaria del trabajo, bueno la hacemos nosotros, y vos lo estás viendo a los compañeros, no estoy mintiendo. Sino salen con la remera de la agrupación y con las camperas de Walter Festa, los pantalones ya no existen más de Walter Festa se rompieron, en ningún momento hemos tenido de ropa ni nada que tenga que ver para trabajar, pero ahora ellos te sacan con que la movida se hizo con otro fin, también atacaron diciendo que esa gente no estaba reclamando, es mentira nosotros estamos reclamando y de hecho nos citaron mañana al mediodía a retirar los recursos que veremos de qué trata porque hoy al estar Rossi (Ministro de Defensa) pensaron que hacíamos otra cosa cuando en realidad nosotros fuimos a trabajar.

En el terreno laboral, municipal, ¿no sienten ni acompañamiento ni cuidados?

No se está cuidando a todos los compañeros que lamentablemente estamos saliendo a la calle, que somos esenciales. Si nos están negando la ropa y los recursos necesarios para salir a trabajar, si vos miras las fotos y los videos en los que salimos no hay más nada que decir, todos los compañeros tienen miedo a hablar porque si algunos dice que tiene la enfermedad lo van a echar, eso me parece injusto. Porque hoy te lo dice el compañero en el audio que compartí, no te lo digo yo, yo te estoy diciendo lo que habla el compañero

Si un trabajador en pos de proteger a sus compañeros utiliza su red social para decir que tiene Covid y lo amenazan con despedirlo ¿y los gremios?

Yo jamás estuve, nosotros somos una organización que se manejó siempre sola, los gremios nunca estuvieron, he escuchado hasta conversaciones y lo han puesto en altavoz para que me de cuenta de lo que son, por eso jamás los compañeros estuvieron afiliados a ningún gremio. Vos sabés como es esto no hace falta que yo te lo diga. En resumen: todos arreglan, esto es política yo no me puedo agarrar de un sindicato sabiendo que ellos van a vender mi cabeza, acá honestamente no se acercó ningún compañero, el otro día también una compañera del Evita mandándome mensajes diciéndome que no lo podía creer porque ella tenía Covid, es una compañera que está dentro de la olla y ha ayudado un montón de gente en Álvarez. Se contagia no sabe como ni donde y, hay una respuesta indignante. Esto es una enfermedad que nadie la buscó, es un virus, es una pandemia, entonces lo que necesitamos es que nos protejan no que nos echen.