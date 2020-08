13 shares







HOSPITAL MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA –

Viernes por la tarde en barrio Los Hornos, la pelota cruza de lado a lado. Partido de vóley en curso, característica tan propia en los asentamientos consolidados. Esa actividad de recreación termina a la noche a los tiros. Sandro Emmanuel Ienhardt es víctima del ataque ejecutado por un grupo. Un balazo (probablemente de un escopeta de aire comprimido) ingresa en su rostro. Desde allí lo que sigue es la crónica de espera anunciada. Una hora de espera hasta el arribo de la policía y otros 60 minutos para la ambulancia. Débora, hermana del joven de 25 años de edad, pide por favor que intervenga un cirujano en el Hospital de Moreno, donde se encuentra Sandro: «Fue el viernes que él tuvo una discusión con unas personas que estaban allí, que son paraguayos . Yo estaba con mi marido y cerca de la medianoche se empiezan a escuchar tiros. Fuimos hasta el lugar y encuentro a mi hermano con un tiro en la boca. Esperamos dos horas para que estén presentes la Policía y la ambulancia. Lo trasladan al Hospital de Moreno y allí lo tienen en la guardia. Luego lo pasan a una habitación pero lo que sucede es que el cirujano que lo tiene que ver para reconstruir la cara no quiere ir. Damos a conocer esto para lograr que el cirujano que lo tiene que operar lo haga. Mi hermano no puede comer ni tomar nada, sobre el lado izquierdo del lado tiene el orificio del balazo. Pensamos que los balines que aún tiene en la cara pueden complicar la situación de mi hermano. No lo podemos ver, él no puede hablar, mientra tanto lo que hicieron esto siguen prófugos y nosotros tenemos las fotos».

Hasta el momento, ¿Sandro se encuentra fuera de peligro?

Los doctores dicen que sí pero nosotros no podemos verlo, no nos dan explicaciones, llamamos al Hospital y nadie atiende…

Se presentaron en el Mariano y Luciano de la Vega y de esa forma presencial hablar con el Jefe de Guardia o algún profesional responsable

La mujer de mi hermano está en el Hospital, el día viernes. El sábado la sacaron, desde ese momento golpeamos la puerta, pedimos explicaciones y no obtenemos nada salvo que el cirujano debió estar el viernes, también el sábado y hoy a las 7 de la mañana, pero tampoco estuvo.