«Necesitamos un conjunto de leyes que signifiquen que la dureza del trabajo doméstico sea participada por el propio Estado»

Conversatorio en la Universidad Nacional de Moreno. Camino a la Igualdad de Género a 40 años de la recuperación de la democracia. Participó Dora Barrancos, doctora en Historia por la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil, profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, fue Directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE) de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y es Investigadora Principal del CONICET, en donde formó parte del directorio entre 2010 y 2019. En enero de 2020 fue oficializada como asesora ad honorem del presidente Alberto Fernández a través del decreto 88/2020.

Nos reunimos para hablar de este camino a la igualdad de género a 40 años de la democracia, en qué lugar de este camino nos encontramos hoy como sociedad

Nos encontramos en un camino bastante interesante y si pensamos en 40 años atrás obviamente ha habido una un proceso de ganar derechos para las mujeres y para las disidencias sexo genéricas que es poco reproducible en el resto de América Latina, es decir a veces hemos estado atrasadas respecto de iniciativas de América Latina pero recientemente nos hemos puesto muy a la vanguardia, sobre todo con referencia a un derecho que es es un derecho angular un derecho básico fundamental y nada menos que el derecho a disponer de nuestra autonomía en materia de reproducción con la ley de interrupción

voluntaria del embarazo. Es un punto altísimo porque de algunos países se está retrocediendo, caso Estados Unidos, está retrocediendo materia de este derecho de modo que la Argentina se proyecta como una como un valor fundamental hacer observado en materia de esta extraordinaria conquista y luego

creo que por la magnitud de la experiencia participativa de tantísimas mujeres en la lucha por este derecho que está significando de algún modo como ha sido derramado entre los sectores populares medios y demás los cauces feministas.

Con tu experiencia y tu amplia, trayectoria, ¿qué significa para vos hoy estar en una Universidad Nacional haciendo como una evaluación general de todo esto que me comentas qué importancia y qué valor tiene?

Me conmueve muchísimo porque soy una defensora acérrima y fundamentalista de la universidad pública de la escuela pública, porque es lo más democrático que se puede ofertar todavía en el sentido de que a pesar de que hay discrepancias de género y demás siempre se plantea como una cuestión igualitaria, el reclutamiento es igualitario. Además, hay más mujeres que varones en estas universidades el asunto. Bueno, después se complica mucho la cuestión porque no basta la meritocracia ese puede ser muy meritocrática y, sin embargo, no llegar a los mismos lugares de los varones, pero eso es otra cosa lo que quiero decir que la plataforma que posibilita. La incorporación de las mujeres en la educación es una plataforma sobre todo de garantías que da el Estado en materia de gratuidad y libre acceso.

¿Qué pensás que nos falta conquistar o qué? ¿Qué vemos que falta como proyectos a futuro a seguir ganando?

Fundamentales, una alteración completa del mercado laboral, que es una revolución el mercado laboral, digo siempre su mano invisible es el patriarcado que es discriminante que significan grados ominosos de diferencias, salarial, etcétera, etcétera de oportunidades laborales, las mujeres pueden trabajar en cualquier actividad, pero están recluidas en general casi 70 % representando el sector servicios y comercio. Esto no es digno. De las oportunidades igualitarias, que merecemos. La segunda gran cuestión es sí que tengamos rápido, una y varias leyes referidas a la subvención fundamental del Estado para los cuidados, estamos con ahí con el tratamiento de la ley. Será la primera, necesitamos un conjunto de leyes que signifiquen que esa dureza del trabajo doméstico sea participada por el propio Estado siendo un coadyuvante fundamental sobre todo para liberar a las mujeres de unas tareas a veces absolutamente absorbentes exhaustivas. De cuidar cuidar y cuidar el Estado tiene que es meterse en eso de absolutamente, porque es un derecho fundamental, no hay posibilidades de que las mujeres puedan tener una actividad económica remunerada fuera de la casa y digna si están absorbidas por la cuestión reproductiva.

NdR: Agradecemos la entrevista que nos compartió la UNM