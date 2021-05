«Necesitaríamos una respuesta concreta del Gobernador sino que venga a vivir lo que realmente nosotras vivimos todos los días»

Quienes cumplen la función esencial de cuidar nuestra salud hace cinco meses que exigen sueldos atrasados, por lo que decidieron llevar a cabo el día de hoy un corte de ruta y paro, con atención mínima en el hospital especializado en COVID y UPA. La espera se hace larga, y nadie recibe explicaciones sobre ésta problemática donde solo la mitad de las/os trabajadores/as cobraron solo tres meses.



Las enfermeras preocupadas y angustiadas por la situación en la que se encuentran buscan quien asuma la responsabilidad: “Necesitaríamos una respuesta concreta del Gobernador. Que venga a vivir lo que realmente nosotras vivimos todos los días. Que venga y que se ponga la camiseta como nosotros nos la ponemos a ver si le da el pie a poder entrar ahí y a estar cinco meses sin cobrar. ¡Que venga! A cualquier político, que vengan. Y que se fijen a ver si puede entrar, sin algodón, sin guantes, sin medicación. Que venga cualquiera… y con la panza vacía y con los hijos esperándolo. Porque ellos pueden pagar todas las cuentas que tienen las pueden pagar tranquilamente, nosotros no.”

En primer lugar se pensó en una instancia de diálogo con el compromiso asumido de que cobrarían todo el sueldo, esperaron hasta el día 19 de mayo y aún así, muchos de ellos/as no percibieron un solo centavo. “El día 18 se hicieron pagos algunos salarios de algunos compañeros. Más o menos el 50%, el otro 50% quedamos sin cobrar, no tenemos nada ni cuentas abiertas ni sueldo. A lo que tampoco sabemos al final si se depositó solamente tres sueldos y no los cuatro sueldos que estaban arreglados. Todavía no tenemos acceso al recibo de sueldo como para orientarnos. A medida de eso decidimos por asamblea hacer una medida de fuerza en la cual alguien nos pueda dar explicaciones, porque no tenemos explicaciones de ningún lado”, comentó una de las enfermeras. Aún continúan en la incertidumbre, teniendo un proporcional aproximadamente de 52 mil pesos que debían cobrar, terminaron por depositarles 158 mil a algunos de estos trabajadores/as, con la incógnita de no saber si lo depositado corresponde a tres o los cuatro sueldos acordados.

ATE Moreno arregló que el pago sea la totalidad de lo adeudado antes del 19 de mayo. Pero todavía ningún funcionario, ni el director del Hospital Modular aparece para dar una respuesta concreta: “Sabemos bien que eso no tiene nada que ver con el hospital, que la Dirección está al tanto pero que ellos no saben en realidad lo que está pasando. Lo que queremos saber nosotros es tener una respuesta que todavía no la tenemos de nadie. Es lo que estamos reclamando ahora. ATE nos dice que hizo un acuerdo, pero no sabemos en realidad de qué trata el acuerdo. Ellos nos están apoyando pero no sabemos de dónde sale todo esto. Y nosotros queremos hoy saber, que nos den una respuesta concisa a través de un comunicado que sea formal y no simples palabras”, remarca otra trabajadora.



Sin respuestas del Ministerio de Salud, las enfermeras plantean que ATE propuso que entre el 15 y el 19 se tenían que pagar todos los sueldos. “Nosotros habíamos hablando con dirección, justamente se había presentado Emmanuel Álvarez el director del Hospital de Moreno y hablamos con cinco compañeros del turno mañana y nos había dicho que él nos iba a verificar si era así el acuerdo. El 17 él me confirmó que si se iban a pagar todos los sueldos el día 19, lo cual no pasó. Fue la única respuesta que tuvimos de dirección que no sabían lo que había pasado. Por eso hoy se va a implementar ésta medida de fuerza para saber si alguien nos puede dar una respuesta, porque en fin no tenemos respuestas de ningún lado”.

Por el momento no hay documento oficial que verifique el pago del 50, 40 o 60%, por este motivo se decidió tomar una medida de fuerza parando, pero sin descuidar lo esencial –el trabajo-. Cabe destacar que, no solo quienes cobraron sino los que ya lo hicieron, se presentaron a trabajar. Tal como señala una de las trabajadoras de salud: “Acá hay pacientes críticos no solamente que esté en sala quiere decir que están bien sino que hay pacientes críticos. Y de los cuales en su mayoría por más que hayamos sido seis o siete que vinimos trabajamos de la misma forma que hubiésemos sido el total de los empleados porque nosotros nos adherimos a los compañeros que no cobraron, porque la angustia es para todos. Yo sigo como si estuviera sin cobrar. Yo cobré pero venís acá y es el mismo clima de malestar y de angustia que los ves a los compañeros que están todo el día entrando a la aplicación viendo si cobraron o no cobraron. Entonces es una desesperación. La realidad es como dicen mis compañeras el acuerdo es uno porque como dicen, ATE puede decir una cosa pero es un acuerdo sindical a la cual yo no adhiero porque no estoy adherida a ningún tipo de sindicato, por lo tanto yo quiero la respuesta de alguien concreto, de una figura física. No es pasarse la pelota, el Hospital de Moreno, la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud queremos una respuesta concreta de quién nos va a pagar, quién se va a ser cargo de todo esto”.

Hoy, todos unidos en una decisión que no solo compete lo laboral y económico, sino que también lo social y humano siguen firmes con la medida tomada hasta que por derecho no cobren lo que les corresponde. No obstante la situación es inentendible, son héroes y heroínas que por las noches los aplauden por ser personal esencial pero la contracara de la realidad es que no cobran hace cinco meses. “Y después vamos a cortar y la verdad que es una lucha de pobres contra pobres porque cortar la calle perjudica a todos los ciudadanos de la comunidad, que van a sus trabajos, que vienen. Y la verdad que estamos peleando entre pobres pero porque nosotros ya no sabemos qué hacer, es un grito de desesperación para que alguien nos diga algo, no es solamente una foto, que vengan y se tomen una foto como vienen siempre a hacer los políticos”.

Sin elementos ni recursos para protegerse, la angustia aumenta y la espera de una respuesta por parte de algún funcionario se hace eterna. ¿Alguien se hará cargo?