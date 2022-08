Ni alimento ni comida, una vergüenza municipal del Servicio Alimentario Escolar

Hay una regla – condición que explica la entrega de LISTO CONSUMO en los servicios educativos: la institución no cuenta con comedor.

La semana pasada el concejal Juan Fernández, presidente de bloque de Juntos, emitió un informe en su cuenta de Instagram: «Hemos recorrido (con el consejero escolar Carlos Lana) los 72 establecimientos educativos que según el Consejo Escolar y el Municipio de Moreno cuentan con servicio de comedor. Hemos constatado que en realidad son 62 los que deberían elaborar alimentos, ya que los 10 restantes se les entrega una merienda reforzada. De los 62 que deberían estar funcionando, 21 están fuera de servicio por razones varias, en muchos casos cuestiones menores inadmisibles dada la importancia del tema. El gobierno municipal y el Consejo Escolar han contado con el tiempo y los recursos necesarios para que esta situación sea evitada. Hace falta menos relato y más gestión».

Santa envía a su hijo a la Escuela Primaria N° 81 del barrio Federal La Perla. Conservó los productos que bajó una empresa conocida: Distribuidora Don Joaquín, aquel proveedor que se anunció su expulsión, de forma oficial en el mes de marzo, por la entrega de comida en mal estado:

«Esto es incomible Veo que esto es incomible para un chico de la edad que tiene él (8 años) o para cualquier otro chico.», expresa la madre que hacía ollas populares en la puerta de la 71 Catonas, experiencia que la recuerda así: «Casi un año comían fiambre y pan, que no se borra de mi mente, ahora de vuelta empezamos con esto que es incomible. No cambiaron las cosas, se ve que nunca nos escucharon porque los chicos necesitan una comida sana, un alimento sano».

Para entregar estos productos, una pequeña tarta cruda, ¿es porque la escuela 81 no tiene gas?

Se ve que no funciona porque si funcionara creo que no darían está cosa a los chicos. Pero este año en un momento funcionó el comedor. Empezó con comida, después se cortó directamente y empezaron con esto, más una naranja o mandarina y es lo que dan día por medio.

¿Podés hablar con otras mamás?

He hablado con muchas mamás pero lo que pasa es que tienen miedo de hablar. tiene miedo de las represalias que se la agarren con ellas o con sus hijos mismos. A mi hijo lo enfermó comer esto. Lo hizo sin saber, quería probar y paramos en el hospital de Moreno porque se intoxicó.

¿Este año pasó?

Si, este año pasó eso.

¿Después de comer algo en la escuela?

Si, y una semana no tenía que ir a la escuela porque estaba con vómito y diarrea.

¿Vos no tenés miedo a hablar?

No, yo no porque siempre digo la verdad y pido que mejore la comida o que se investigue o no sé.