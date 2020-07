2 shares







Texto y firmas: Hacia un gran Pacto Ecosocial y Económico en Argentina

«No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China, ni en una fábrica de nuevas pandemias»

La actual pandemia por Covid-19 que tiene en vilo a toda la humanidad está estrechamente vinculada a cuestiones socioambientales y productivas, que están invisibilizadas. Al igual que ocurrió con el ébola, la gripe aviar y la porcina, el SARS y otras zoonosis, se trata de un virus que emergió por alguna de estas causas: hacinar animales para su cría industrial y/o su venta, y desintegrar ecosistemas acercando a las especies entre sí.

En los criaderos industriales, los animales son sometidos a aplicaciones de una cantidad de antibióticos y antivirales para prevenir las enfermedades y engordarlos rápidamente. Por ende, estos centros industriales se convierten en un caldo de cultivo de virus y bacterias resistentes. Una vez que un microorganismo muta, se fortalece y puede provocar nuevas infecciones con daños incalculables. Como consecuencia, hay que tomar medidas como el confinamiento de una gran parte de la población mundial o la matanza de miles de millones de animales.

Dos años atrás China sufrió un fuerte brote de Peste Porcina Africana (PPA). Este virus -G4 EA H1N1-, altamente contagioso, afecta a los cerdos alterando de muchas formas su vitalidad. Para evitar su propagación en ese país, se estima que se habrían sacrificado aproximadamente entre 180 y 250 millones de cerdos (de modos sumamente crueles como quemarlos o enterrarlos vivos), lo que disminuyó la producción entre un 20% y 50 %.

Hace poco tiempo, la revista científica PNAS publicó sobre el potencial pandémico actual de la gripe Porcina, y su peligrosidad fue advertida también por la Organización Mundial de la Salud: el G4 EA H1N1 podría mutar y resultar infeccioso para los humanos

Erradicar la Gripe Porcina y a la vez garantizar a su población el consumo de esa carne es una preocupación para China. Para alcanzar sus objetivos el gobierno de ese país autorizó a muchas de sus empresas a invertir en otros territorios, y a aumentar las importaciones de carne de cerdo (si bien no fue oficializado en qué cifra, se estima que será al menos un 75% más para este año).

En este contexto, el 6 de julio pasado la cancillería argentina difundió la comunicación entre el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, y el ministro de Comercio de la República Popular China, ZhongShan, donde se anuncia una “asociación estratégica” entre ambos países, referida a la producción de carne porcina y se anuncia una “inversión mixta entre las empresas chinas y las argentinas” para “producir 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad”, lo que “le daría a China absoluta seguridad de abastecimiento durante muchos años”.

Para entender la magnitud de lo que significan 9 millones de toneladas de carne tengamos en cuenta que éstas representarían 14 veces el total de lo producido por el país en todo el 2019.

No podemos aceptar que, en nombre de la reactivación económica o en el altar de las exportaciones, la Argentina se convierta en una factoría de cerdos para China (o para quien sea). Los criaderos industriales de animales ilustran un modelo agroindustrial cruel e insustentable que no sólo genera focos de contaminación en el plano local y regional sino también se convierten en incubadoras de nuevos virus altamente contagiosos y, por ende, en fábricas de nuevas pandemias.

El riesgo para la salud colectiva es innegable, pero corre el peligro de ser desatendido, como lo fue en 1996 con la introducción de soja transgénica. Entonces Felipe Solá era Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y aprobó la introducción de esas semillas que solo crecen en combinación con un paquete de venenos aumentando el uso de agrotóxicos en un 1400 % en casi 25 años de agronegocio transgénico. Esa soja que hoy ocupa el 60 por ciento de la tierra cultivada del país, que empuja el desmonte en las provincias del norte volviéndonos uno de los 10 países con más deforestación del mundo, y que luego es exportada a países como China para alimentar animales como los cerdos.

El modelo agroindustrial dominante se presenta como el único generador de divisas y garante de bienestar en un discurso publicitario jamás cumplido que viene impulsado por las grandes corporaciones y poderes globales. Lo hacen ocultando las graves consecuencias que generan y negando las alternativas que impulsan diferentes organizaciones sociales y experiencias interdisciplinarias, que alientan otro paradigma productivo, sano y agroecológico.

Este convenio con China nos coloca aún más lejos de la deseada Soberanía Alimentaria. Nuestras tierras ahora no solo estarán ocupadas por los granos transgénicos que se exportan para alimentar animales, sino también por los galpones que encierran a esos animales, que luego terminan exportándose, mientras la producción alimentaria local, de economías regionales y producción de alimentos sanos, sigue marginalizándose. Por último, estas granjas impulsarían además una mayor demanda de soja, exacerbando un modelo agroindustrial con elevadas consecuencias sociosanitarias y ambientales.

En estos tiempos de pandemia, desigualdades y crisis socioecológica, resulta fundamental avanzar en un pacto ecosocial y económico, a través del aprovechamiento del enorme territorio nacional, realizando una mejor y más justa redistribución de la tierra, de la riqueza, de los medios de producción y la comercialización, de la mano de un modelo sano, agroecológico, solidario y soberano.

Primeras firmas.

Soledad Barruti (periodista y escritora), Maristella Svampa (socióloga y escritora), Guillermo Folguera (CONICET-UBA/Biologo-Filosofo), Marcos Ezequiel Filardi (abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria), Enrique Viale (abogado ambientalista), Elizabeth Jacobo (FAUBA), Miryam Kurganoff de Gorban (nutricionista y doctora honoris causa UBA y UNR), Gabriela Cabezón Cámara (escritora), Pablo Alabarces (Sociólogo/Investigador del Conicet), Beatriz Sarlo (ensayista y escritora), Patricia Pintos (Geógrafa/UNLP), Rafael Colombo (abogado ambientalista), Gabriela Massuh (escritora), Carlos Gamerro (escritor), Alejandra García, (Fundación Franz Weber), Jesusa Rodríguez (Senadora de la República Mexicana), Liliana Felipe (compositora), Erica Rivas (actriz), Leonor Manso (actriz), Patricia Zangaro (dramaturga), Rubén Lo Vuolo (economista), Sonia Cristoff (escritora), Malena Blanco (activista co-fundadora de Voicot), Sergio Elguezabal, Periodista, Flavia Broffoni (Politóloga, co-fundadora de XR Argentina); Silvina Pezzetta (investigadora Conicet, Derecho/UBA), Gonzalo Basile (epidemiólogo FLACSO RD/_GT SISS CLACSO), Silvina Ramírez (Abogada indigenista), Diana Lenton (antropóloga/UBA), Noelia Billi (UBA, CONICET), Paula Fleisner (UBA, CONICET), Guadalupe Lucero (UBA, CONICET), Haydée Norma Pizarro (bióloga, FCEN-UBA/CONICET), Juan Wahren (UBA-CONICET, Sociólogo), Gabriela Merlinsky (socióloga/Conicet-UBA), Guillermo Shnitman (Veterinario, especialista en agricultura ecológica), Marcelo Giraud (Geógrafo, UNCU), Roberto Gargarella (Abogado constitucionalista, sociólogo), Natalia Brizuela (profesora Universidad de Berkeley/USA), Horacio Machado Araoz (Conicet/Univ.Nac. de Catamarca), Martín Prieto (UNSAM-CONICET/Filósofo), Rafael Lajmanovich (CONICET, Laboratorio de Ecotoxicología, FBCB-UNL), Gabriela Klier (UNRN-CONICET), Luciana García Guerreiro (Socióloga/ UBA), María Paz Acosta (Socióloga, IIGG/CONICET), Florencia Sainato (Politóloga, UBA), Sabrina Ortiz (abogada), Juan Ignacio Pereyra (abogado); Sandra Beatriz Bollada (abogada), Silvia de Los Santos (abogada), Evangelina Hernández (abogada), Alejandra Gómez (abogada), Francisco Caputo (abogado), Anabella Ruidiaz (abogada), Guillermo Celaya (abogado), Jesica Haydee Safa (estudiante de abogacía), Vanina Corral (abogada), Cristina Ale (abogada), Ignacio Porras (nutricionista), Raquel Leguizamón (abogada), Fiorella Vitelli (nutricionista), Andrea Graciano (nutricionista), Carlos Alberto Vicente (farmacéutico), Adriana Contarini (tecnóloga de alimentos), Alicia Schwartzmann (campesina), Federico Lopardo (CALISA UNLP), Juan Ignacio Gerardi (Cooperativa Bioconexión), Julio Monsalvo (médico), Javiera Rulli y Reto Sonderegger (Granja La Lechuza), Julieta Strasberg (abogada), Mauricio Cornaglia (Propuesta Sur Rosario), Luis María Delupi (médico), Elina Figueroa (licenciada en nutrición); Soledad Fernández Bouzo (CONICET/UBA-IIGG), Rodolfo Lombardelli (médico pediatra), María del Carmen Labey (geógrafa, docente e investigadora), Marcela Bobatto (médica), Gloria Sammartino (Doctora en Antropólogía), Patricia Rosas (Calisa Nutrición), Mónica Vargas Collazos (Antropóloga), Javier Souza Casadinho (CETAAR, RAPAL), Nahuel Tripodi (Campos Sustentables), Ana Julia Menna (activista ambiental), Tamara Perelmuter (Doctora en Ciencias Sociales, Investigadora IEALC UBA), Mariana Jaroslavsky (periodista), Sara Itkin (médica), Claudio Lowy (ingeniero forestal y doctor en ciencias sociales), Germán Cravero (ingeniero agrónomo), Juan Pablo Lepore (documentalista), Christian Stehman y Rossana Pua (Biochakra), Eduardo Spiaggi (Investigador FCV-UNR), Libertad Mascarini (Facultad de Agronomía UBA), Pablo Guzmán (ingeniero agrónomo), M. Teresa La Valle (profesora e investigadora en ética aplicada, UNTREf/SADAF), Lucas Vaca (defensor de derechos humanos), María Elisabet Guido (politóloga), Liliana Parada (abogada y diputada nacional mandato vencido), Nicolás Indelángelo (ingeniero agrónomo), María José Trucco (artista), Perla Herro (Kale Azul, Educación Alimentaria), Silvia Papuccio de Vidal (GEA, La Verdecita, Fundación EcoSur), Facundo Viola (Colectivo de Vecinos Autoconvocados de Arroyo Leyes, Santa Fe), Sebastián Gómez (técnico territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Hernán Cardinale (comunicador), Silvia Seccia (licenciada en nutrición), Beatriz Grippo (licenciada en nutrición), Laura Maruschak (licenciada en ciencias ambientales), Rodolfo Agostinho (ingeniero agrónomo), Alicia H. Barchuk (ciudadana argentina), Pablo Lada (Movimiento Antinuclear del Chubut – MACH-), Américo Schvartzman (periodista, licenciado en filosofía), Sergio Rinaldi (periodista ambiental de LT8 (AM 830), Rosario, Anahí Lindstrom (abogada), Julieta Lavarello (abogada), Jonatan Baldiviezo (abogado), Juan Esteche (licenciado en nutrición), Marcelo Schwerdt (ingeniero agrónomo), Fernando Mutt (docente y periodista), Ingrid Wehner (guía intérprete del Parque Iberá), Paola Studer (ingeniera agrónoma y agroecóloga), Laura Raquel Piaggio (antropóloga), Pedro Kaufmann (abogado y apicultor), Luis Skupien (ingeniero agrónomo y productor agroecológico), Sonia Tobal (profesora de Tai Chi/Chi Kung), Cristina Arnulphi (ITSA, Ciencia Digna), Vicente Zito Lema (escritor), Regine Bergmeijer (psicóloga social), Dra. Lucila Diaz Rönner, Delia Aiassa (Bióloga- UNRC), Sonia Maria Cristoff (escritora), Pablo Bergel (sociólogo, activista ecopolítico), Francisco Armas (abogado); María Celeste Rumie Vittar (Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo –CODEBONA), Valeria Hernández (CONICET/UNSAM), Carla Gras (CONICET/UNSAM), Paula Serpe (CONICET/UNSAM), Andrea Sosa (CONICET/UNSAM), Santiago Moya (CONICET-SMN-UNSAM), Julieta Cánneva (CONICET/UNSAM), María Soledad Córdoba (IDAES/UNSAM), Nahuel Spinoso (UNSAM), Claudia Gotta (Educadora Ambiental e Historiadora), Lic. Miryan Genisans (docente investigador, FAUNT), Sebastián Vergara (abogado), Jorge Faggiano (docente y ambientalista), Mariano Caino (Consciencia Viva), María José Pérez Biasco (pediatra ayurveda), Elena Liberatori (Jueza en lo Contencioso Administrativo, Caba), Carolina Somoza (politóloga y estudiante de derecho ambiental), Juan César Giuliano (Cooperativa Sersano), Eduardo Molinari (artista), Guillermo Fishnaller (miembro fundador de la RENAMA y Asamblea por la Vida Rojas), María Angélica di Giacomo (jubilada docente de la UBA), Luciano Kordon (El Árbol) y Don Powa (Amartya).

Organizaciones y colectivos

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA; Museo del Hambre; Colectiva Materia (UBA, CONICET); Jóvenes por el Clima; Grupo de Filosofía de la Biología (UBA-CONICET); Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas; Seminario sobre el Derecho a la Alimentación Adecuada, Facultad de Derecho UBA; Colectivo Paren de Fumigar Pergamino; Instituto de Salud Socioambiental, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario; Grupo de Estudios Rurales – Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina (GER-GEMSAL); Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria (ETSA), Bahía Blanca; USIN – Colectivo por la Soberanía Alimentaria y la Salud de los Territorios, Tierra del Fuego; Después de la Deriva (FM La Tribu); Asamblea en Defensa del Territorio Puerto Madryn; Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires; Grupo de Etnobiología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA; Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata; Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín, Universidad Nacional de Rosario; Colectivo El Reciclador; Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales, Universidad Nacional de La Patagonia San Juan Bosco; Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA; Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Río Cuarto; Conciencia Agroecológica 9 de Julio; Colectivo Ambiental Basta es Basta, Basavilbaso; Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos; Asamblea Ecoambiental Luján; Asamblea El Algarrobo, Catamarca; Granja La Lechuza, Oberá, Misiones; Ecos de Saladillo; Cátedra Abierta Ambiente y Sociedad de Saladillo; Propuesta Sur Rosario; ONG Mi Comida me Sana; Acción por la Biodiversidad; GEA Colectivo Ecofeminista; Guardas Ambientales de Cañada de Alvarez; Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos – Basta es Basta; Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM); Huerquen Comunicación en Colectivo; Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Agroecología, Universidad Nacional de Misiones; Movimiento Nacional de Salud Laicrimpo; Círculo Argentino de Agroecología (CirAA); Centro de Estudios sobre Tecnología Apropiada de la Argentina (CETAAR) / Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas en América Latina (RAPAL); Sanca Sostenible; Agrupación ConSuma Conciencia, Tres Arroyos; Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT); BIOS Nodo Tandil; Colectivo Documental Semillas; BioChakra; Colectivo La Pirka; Periódico Virginia Bolten; Paren de Fumigar las Escuelas; Asociación Civil Pueblo Mampa; Comunidad Mapuche EpuLafken, Los Toldos, PBA; Asamblea por la Vida de Chilecito, La Rioja; Colectivo Tierra Viva Bolívar; Instituto de Tecnología Socioambiental – Ciencia Digna de Córdoba (ITSA); Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo, Chaco; Foro Ecologista de Paraná; Desvío a la Raíz Agricultura Ancestral; Area de Agricultura Social CTA DIT; Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria; Huerta Comunitaria La Terraza de Apu; Fundación Más Derechos x Más Dignidad; Colectivo CRA – Centro Rural de Arte; Centro de Estudios Roberto Carri; Instituto de Cultura Popular (INCUPO); Colectivo de Mujeres de la Granja La Verdecita; Escuela Vocacional de Agroecología de Santa Fe (EVA); Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Facultad de Educación, Universidad Nacional de Cuyo; Red Local de Estudios Agroecológicos Baradero San Pedro; Asamblea Mercedina por la Agroecología (AMA); Red Federal de Docentes por la Vida; Movimiento Agroecológico La Plata (MALP); Colectivo de Vecinos Autoconvocados de Arroyo Leyes, Santa Fe; Feria Agroecológica de Córdoba; Exaltación Salud, Grupo Vecinal contra las fumigaciones y por la soberanía alimentaria, Exaltación de la Cruz, PBA; Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Exaltación de la Cruz, PBA; Mónadanomada Ediciones; Grupo Ambientalista del Partido de Tres Arroyos (GAPTA); Docentes de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano por la Soberanía Alimentaria; Vecinos Autoconvocados por la Vida y el Agua de Andalgalá, Catamarca; Asamblea Popular por el Agua (Gran Mendoza); Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Luján de Cuyo; Las Pibas del Agua; Asamblea Popular por la Soberanía Alimentaria de Formosa; Movimiento de Vecinos Autoconvocados Pehuajó (MOVEA); UNE Frente de Todos Neuquén; Turba Colectivo de Hábitat, Chaco-Corrientes; Observatorio del Derecho a la Ciudad; Asociación Civil “Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad”; Unión Vegana Argentina (UVA); IMD (Festival Internacional de Cine Ambiental –FINCA- / Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos –FICDH-; ONG Quística, Rosario; Movimiento Agroecológico de América Latina (MAELA); Asamblea Villa Giardino Despierta; Seminario de Soberanía Alimentaria y Salud Socioambiental, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional del Comahue; Círculo de Estudio de Soberanía Alimentaria de la UNSAM; Sociedad Argentina de Apicultores (SADA); Red de Técnicxs en Agroecología del Litoral; La Porota Espacio Rural para la Agroecología; Ojo Verde – Cine Socioambiental, Rosario; Tecnicatura Superior en Agroecología de la EFA Fortaleza Campesina, San Martín, Chaco; Cooperativa La Trama Agroecológica, San Martín, Chaco; Asamblea por el Agua de San Rafael; Círculo de Agricultores de San Rafael; Colectivo Sociosanitario Andrés Carrasco; Cooperativa De Trabajo Turba Agroecologia (Pergamino), Unidad Popular Neuquén; Fundación Trabajo Social Gastronómico de Santa Fe; Observatorio de la Riqueza; Instituto Peronista para la Renta Básica Universal –Ecológica y Federal; Banco Central de la República Argentina Soberano; Asamblea Ciudadana Concordia, Concordia, Entre Ríos; Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Rosario; Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia; Pro Eco Grupo Ecologista Asociación Civil; Instituto de Investigaciones sobre Cultura Popular FAUNT; Alianza por el Clima; Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA); Pueblos Unidos por el Agua, Los Antiguos, Santa Cruz; ONG Evolución Ambiental, Coronel Suárez, PBA; Acción Ambiental; Aclimatando; Amartya; Amigos de la Patagonia; Angeles Verdes; Animal Libre; Climate Save Argentina; Conciencia Ecológica; Eco House; Eco Huellas; Eco Lobos; ECOnciencia V; Ecowork – Sembrando Ideas; Feminismo Antiespecista Interseccional; Health Save Movement; Huerto los Ayamanes; I.U.M.A; Influos; Isla Verde; La Reveldía; Listos Ya; Movimiento Sustentable; Ocean 0km; OTR3S; Planeta Sustentate; Prosperar; Soluciones Sostenibles; Soluciones Tecnológicas Sustentables; Sumando Energías; Three For Seven; Timón Verde; Un Árbol para mi Vereda; Germinar; Vida Libre; Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE); Asociación Amigos del Lago de Palermo; Ambiente Mar; Asociación contra la Contaminación Ambiental; Asociación Ecológica de Lanús (AEL); Bios Argentina; El Parque no se Vende Asociación Civil; Colectivo Tinta Verde; Ecología y Crecimiento Organización Solidaria (ECOS); Fundación Uñopatun; ONG Unidos por la Vida y el Medio Ambiente; Movimiento Antinuclear del Chubut; Eco Sitio; Federación Argentina de Espeleología; Fundación Cullunche; Asociación Ambientalista Piuké; Sociedad Ecológica Regional (SER); Centro de Protección de la Naturaleza (CeProNat); Centro Ecologista Renacer; Muyuqui; Asociación de Lucha contra el Maltrato Animal (ALMA); Asamblea Popular por el Agua San Rafael; Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir; Agrisalud 2030; Asociación Civil Pro Patagonia; Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA), La Vuelta al Mundo; El Árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura, Córdoba / Buenos Aires, Rastrilladas del Oeste, Bolívar, Ambiente Saludable San Andrés de Giles, Asamblea por el Agua Pura de Huanacache, Lavalle, Mendoza y Tomero Almacén –(Economía Social y Solidaria, Mendoza).

