LOS HISTÓRICOS VENDEDORES /AS DE PUESTOS FIJOS –

La ordenanza que envió el IMDEL para regularizar y ordenar la venta en la vía pública desconoce el «derecho adquirido» de aquellas familias que hace más de dos décadas viven de la venta en el centro de Moreno. El modelo político que se plantea con muchísima claridad hace base en las necesidades socio económicas de las personas que deben anotarse en el Registro de la Economía Popular.

Daniel Geréz expone el cuadro de situación de los vendedores históricos: «Nosotros estamos agotando todas las instancias en este momento, pero lamentablemente no se abre una puerta de diálogo y ellos tienen un argumento que creo que no es valedero quieren hablar de inclusión social dejando las personas, que fuimos históricos y reconocido por la gestión anterior y por administraciones anteriores sumado que hasta en la dictadura hubo ordenanzas, Mariano siempre hizo ordenanzas, Walter hizo una ordenanza y Arregui, todos hicieron una ordenanza. Lo que nosotros no entendemos hoy ¿porque no podemos estar reconocidos cuando hay circulares que dicen que este año a través de la crisis que deja la pandemia la venta ambulante va a ser regularizada? Eso es lo que no nos cierra, no tenemos una explicación, tenemos una propuesta que solo les conviene a ellos que es apartarnos y llevarnos a un costado de Moreno, cuando nosotros tenemos un derecho adquirido a través de la ordenanza que se pudo hacer en la gestión de Walter Festa y lamentablemente la quieren hacer caducar

No, eso está en el proyecto de ordenanza que va a tratar el concejo deliberante. Esa ordenanza donde ustedes estaban reconocidos con nombre y apellido está derogada, eso está así escrito ¿A qué lugar los quieren llevar? ¿Cuál es la propuesta o alternativa que ofrece el IMDEL?

La propuesta alternativa es que vayamos a lado de Los Indios, que está esa empresa telefónica que tiene ese lugar que no tienen frentista, no tiene nada sino al frente u otros espacios que nosotros no conocemos

Son ferias

Si, son ferias y no es lo que nosotros hacíamos porque sumado de estar en ese lugar ahí no circula gente, entonces es como ir a un lugar de hacinamiento, ahí hay propuesta de que va a entrar el colectivo pero lamentablemente las cosas no están claras. Acá lo que urge es salir a trabajar, soy padre de 9 hijos, tengo 26 clavos en el cuerpo, soy hipertenso y diabético como la mayoría de mis compañeros. Hay personas que tienen amputaciones, se perdió el derecho por solo el hecho de ser discapacitado, yo en este momento estoy tratando mi discapacidad, tenemos a Ema una persona de casi 70 años, tenemos a Jesús con la mujer enferma, tenemos mujeres que son sostén de familia, entonces no vemos una solución en todo esto por lo que acá se está negando son derechos y yo quiero mi trabajo, yo necesito mi fuente de trabajo como la tenía hace 6 meses atrás antes que asuma esta intendenta.

AUDIO 1 GEREZ

Deben ingresar a un registro de Economía Popular y luego hay un orden de prelación de acuerdo a las condiciones socio económicas

Pero ese tema, si vos estás capitalizado es como que alguien te está obligando a que vos vayas a parar a un circuito económico que no tenés entrada, porque hoy lamentablemente Moreno tiene más presupuesto para el extranjero para hacer espacio para que ellos hagan plata pero el argentino no tiene esa capacidad, yo no tengo esa capacidad de meterme en ese circuito en el que hay que tener 150 mil pesos para entrar en una galería o a la Dulcecita, no sé si son esos valores pero andan cerca los alquileres, no sé como es por semana o como se maneja eso. Lo único que te puedo decir es que acá las respuestas son todas que no concluyen en ningún lado, que no te permiten por tener una camioneta, por tener un patrimonio, una casa o vivir con un poco de dignidad, eso nos excluye como vendedores de venta social, es decir que estamos todos obligamos a ser planero, un mendigo, que después los mismos políticos se encargan de decir que somos una fábrica de pobres pero el mismo político nos convierte en eso porque si yo tengo un trabajo. Porqué se me puede prohibir que yo tenga un capital, que eso sea un impedimento, yo tuve un accidente laboral, me pagaron, tengo una camioneta, la calle no me lo dio, yo sé lo que es la plata y es la herramienta que hacemos para trabajar, entonces qué les explico a mis hijos porque yo tengo una camioneta hoy estoy pasando necesidades. Mis hijos anteayer comieron tortafritas, ayer se acostaron con arroz y leche tengo 9 hijos y todo el mundo sabe quien es Daniel en Moreno, no me da vergüenza la situación que estoy pasando porque es la situación que está pasando la mayoría de las personas, pero porque viene una persona a denigrar el derecho a trabajo ¿por qué? Eso es lo que yo quisiera entender. Hay una bajada de línea de Presidencia de que vamos a ser regularizados pero esa regularización es reconociendo a los históricos, a los que ya estamos cada uno en su lugar. El dueño de color humano me dijo ‘Daniel viendo como está hoy Moreno prefiero 20 tipos como ustedes toda la vida a lo que es Moreno hoy’ porque acá todo el mundo habla de los históricos pero lamentablemente hoy la calle esta llena de gente que viene de Flores, de Once.

AUDIO 2 GEREZ

La decisión del gobierno es inquebrantable, no más puesto fijos, no más venta ambulante irán a una feria ¿qué van hacer ustedes?

Y lamentablemente tenemos que ver la manera de seguir la lucha porque al único que le conviene esto es a ellos, sinceramente no vemos una forma que no sea a través de la lucha pero no somos escuchados.

Esa lucha la histórica que hicieron es corte, piquetes, permanencia, acampe, ¿qué es la lucha?

Hicimos todo, sinceramente nos sentimos apoyados, respaldados por la gente que sabe de verdad que somos genuinos de Moreno, somos personas que tenemos el sentimiento y el desarrollo de nuestras familias en todo Moreno. Yo tengo 9 hijos que van a las escuelas de Moreno, en las que me dan leche de más sabiendo que somos una familia de muchísimo volumen, entonces nosotros si hacemos convocatoria somos 100 familias en Moreno que trabajamos en venta ambulante pero al no tener una solución lamentablemente con 100 personas no le hacemos cosquillas, aparentemente se necesitaría hacer una manifestación donde haya enfrentamientos y un montón de cosas para que vengan canales a nivel nacional para que seamos escuchados. En San Martín hace tres meses pasó algo parecido y de golpe se abrió la venta ambulante. Estoy hablando lo que dice el gobierno nacional, yo te estoy diciendo lo que dijo Axel Kicillof los otros días, dijo que nosotros íbamos a ser una herramienta pero lamentablemente no quiere hacerlo nunca, ayer fui a hablar con Claudia Senna y le pedí por favor que me genere un subsidio.

AUDIO 3 GEREZ

Es una decisión política de ordenar la venta

Mariel Fernández pasó por mi puesto con Lucas Franco para decir que iba a terminar de ordenar lo que faltaba en la ordenanza mientras estaba haciendo proselitismo ¿por qué cambio después? Eso es lo que no se entiende porque pasó por los 80 puestos ambulantes prometiendo soluciones y yo te hago una pregunt, a estamos a mes ocho la pandemia que arrancó en marzo ¿cuánto de gestión tiene? ¿Cuantos problemas tiene Moreno antes de un vendedor ambulante ¿Cuántos? No hay mil kilómetros de cinta asfáltica nueva en Moreno y nosotros como vendedores ambulantes estamos y nos rompemos el lomo tratando de ganar menos plata. Ponemos a nuestros hijos a trabajar cuando no corresponde para darle una ventaja a una persona que por ahí un pantalón que sale $1.500 pesos yo te lo vendo a $700 pesos, un par de medias que vale $200 pesos el par nosotros te lo vendemos 3 pares $200 pesos, ¿cuál es el problema? Yo creo que esto van a pasar tres meses y van a poner gente de favores políticos, y se pensaran que nosotros nos tendremos que quedar con las manos cruzadas, ellos nos reconocen pero porque quieren llevar esto a un enfrentamiento entre pobres

Ustedes de brazos cruzados no se quedan, esa es la cuestión

No nos podemos quedar de brazos cruzados estamos viviendo una crisis. En 50 años que tengo, nunca he visto una crisis como la que estamos viendo hoy. Del 50 % por ciento de comida que llega hoy a las casas es producto de los comedores y merenderos, es más baja la calidad de comida, hay un cansancio, un agotamiento, un hijo no se nutre porque es más lo que se tira que lo que se come ¿Cómo se entiende todo esto? ¿Cómo es una crisis, para unos pocos es la crisis? Lo que yo quiero dejar asentado es que quiero hablar con el dueño de Color Humano, que es una persona preponderante a la hora de ir a la Cámara de Comercio y que él reconozca si es mejor 30 tipos o lo que está pasando hoy en Moreno que se están llevando más plata que cuando los comercios estaban abiertos. La ventaja de estos tipos que están haciendo fortuna es que no pagan los impuestos y nos inhabilitan a nosotros que teníamos un derecho porque esa ordenanza nos pedía monotributo social, antecedentes penales, libreta sanitaria, etc.