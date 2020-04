0 shares







PERSISTE UN INCONVENIENTE INSTITUCIONAL –

La noticia que repite momentos anteriores tiene actualidad por el marco de crisis que toca todos los niveles y áreas. Sin seis (6) consejeros sentados en sus bancas no se puede activar el trabajo o disposiciones que permiten pagar a proveedores y prestar los servicios que son esenciales en las escuelas. Sonia Beltrán, Presidenta del Consejo Escolar elevó la anomalía normal a las autoridades superiores. Sin comienzo de la sesión ordinaria del mes de abril (la primera), la máxima autoridad explicó: «Hoy se tendría que haber realizado la sesión ordinaria. Se hizo un recordatorio a todos /as a través de un correo y de WhatsApp, más allá que todos /as conocen que la sesión se realiza el primer y tercer miércoles de cada mes. Ninguno de ellos (cuatro de Juntos por el Cambio y uno del Frente de Todos) se comunicó conmigo pero enviaron como respuesta al mail que se les envió, un archivo adjunto donde piden anular la sesión enmarcándolo en el aislamiento preventivo causado por el COVID -19. Eso lo envié a la Dirección Provincial de Consejos Escolares, recordando que nuestro Reglamento Interno, habla que se permite una falta como mínimo en reuniones mensuales. La de hoy es la primera. No puedo dejar de mencionar que existen decretos y resoluciones que indican que como funcionarios quedamos exentos del aislamiento y podemos circular…

Salvo que sea mayor de edad o que tengan problemas de salud llamados de base

Bueno, hay uno de ellos que es mayor de 60 años y está con la medida preventiva y está por demás justificado, pero nosotros sabemos que estamos exceptuados y por lo tanto hay que seguir garantizando el funcionamiento del Consejo Escolar, no solo la entrega de cuadernillos, kits de limpieza sino también enviar a las empresas a fumigar, desinfectar y seguir con los trabajos de infraestructura que deben tener continuidad, pero si no hay sesión las disposiciones, proyectos de pago para Fondos Descentralizados y Fondo Compensador no los podemos sacar.