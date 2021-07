«Ni Mariel Fernández ni Kicillof resuelven el problema de estudiar sufriendo el frío polar»

Lorena Pereira, docente e integrante del Partido Obrero, ofreció un análisis sobre encuentros institucionales – políticos y electorales que se produjeron en las últimas horas. Señala que en la jornada de ayer (lunes 5 de julio) la intendenta Mariel Fernández se reunió con la presidenta del Consejo Escolar, Sonia Beltrán (FDT), Roberto Baradel (Secretario general del gremio docente SUTEBA provincia) y Mariana Cattáneo, secretaria general del Suteba Moreno. La reunión tocó principalmente el tema de obras que se están haciendo en las escuelas con el “Fondo Compensador”. Ante esta situación, Lorena Pereira, referente del Partido Obrero y la agrupación Tribuna Docente (dentro de la Lista Multicolor) interpreta que «arrancó la campaña electoral de Mariel Fernández en un distrito donde «la mitad de los edificios escolares del Moreno tienen problemas con el gas, mientras tanto les alumnes y docentes pasan frío en las aulas». A esto le deberíamos sumar otras problemáticas: electricidad, el agua, la cuestión edilicia, la falta de aulas, matafuegos vencidos. Una muestra del brutal ajuste que se viene aplicando en la educación pública de parte de Kicillof y Mariel Fernández”.

Pereira, docente de escuelas secundarias de Moreno, aclara: “El plan jurisdiccional plantea que es potestad del equipo directivo la suspensión de las clases presenciales si no hay calefacción en las aulas con temperaturas menores a 10 grados. A pesar de la posición del Suteba al respecto y el reclamo de cientos de docentes por las tremendas condiciones en las que estamos trabajando, muchas escuelas siguen abiertas por presión de los inspectores para mantener una “presencialidad cuidada”. Miles de alumnos debieron ir a las escuelas ultra abrigados para soportar la ola polar”.

“La integración de nuestro sindicato docente al gobierno del Frente de Todos es tal que desde que asumió la nueva gestión no han hecho ningún tipo de plan de lucha por las condiciones edilicias de las escuelas. En casi 1 año y medio de gestión y de suspensión de clases presenciales por el Covid, no se han avanzado en obras imprescindibles y puesto escuelas en condiciones. Ahora a cualquier costo ‘mandan’ a trabajar y a estudiar a docentes y alumnes a lugares sin condiciones e casos inseguros” dijo Pereira y propone «que se suspendan las clases presenciales en todas las escuelas donde no haya gas y no estén dadas las condiciones de infraestructura. Que se abran los libros contables del Consejo Escolar y del municipio para ver a dónde van los fondos educativos y el fondo compensador. Ni Mariel Fernández ni Kicillof resuelven el problema de estudiar sufriendo el frío polar en Moreno. En el distrito del crimen social de Sandra y Rubén alrededor del 50% de los edificios escolares presentan problemas con la instalación del gas».