6 shares







FAMILIAS POR LA ESCUELA PÚBLICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN

El Comité de Crisis, que allá y a lo lejos fue recaratulado como de Seguimiento, parece cerrar filas en las estructuras institucionales que tendrían los datos relacionados con las escuelas, bolsones de alimentos, obras de infraestructura y manejos de los recursos estatales. Oscar Corvalán, que integra el espacio de Familias por la Escuela Pública, es quien denuncia la no respuesta del Municipio y Consejo Escolar: «El Servicio Alimentario Escolar (SAE) se municipalizó, lo cual nosotros caracterizamos como una intervención encubierta de la Provincia. Se lo sacaron al Consejo Escolar por la pelea que hubo en el verano entre los dos sectores, el Festista y el Marielista, eso concluyó en que le quitaran el SAE al Consejo Escolar y se hiciera cargo el Municipio junto con la Provincia. Desde ese momento fue bastante desastrosa la entrega del SAE, hubo muchas denuncias, mercadería vencida, fuera de tiempo, de muy mala calidad que no alcanza para toda la matrícula. Están mandando la mercadería para los chicos que están inscriptos en el comedor escolar no para todos, después de que Kicillof dijo que le iba a mandar un bolsón a cada chico de la escuela pública».

Kicilloff no dijo eso en una conferencia de prensa, habló de lo que es la alimentación en las escuelas sin tocar lo que es la matricula SAE, lo que es una discusión porque incluso Hernán Borghi declaró que se desnaturalizaría lo que es el programa (SAE) porque no todas las familias van a buscar los bolsones a las escuelas, lo cual si uno mira en algunas localidades es real, es así, no todas van a buscar el bolsón, la mayoría sí.

Si, tal cual, por eso nosotros habíamos pedido la universalización del SAE, agarrando esto tendría que releer la nota del gobernador. Agarrándonos de la universalización del SAE nosotros planteamos que era necesario entregarle una bolsa de alimentos a cada chico de la escuela porque no estaba alcanzando. Dada la realidad, es como dice Borghi, venía un bolsón para los chicos del comedor pero en la crisis que se ha dado la gente iba a buscar un bolsón a la escuela, toda la matrícula, y el planteaba la desnaturalización del SAE si se universalizaba pero ante la crisis y la necesidad de la gente era necesario. Había una pelea entre el Consejo y Borghi porque la señora Sonia Beltrán dijo que estaría de acuerdo con una universalización y Borghi salió al cruce y le dijo que era imposible.

AUDIO 1 CORVALAN

En limpio, ustedes no obtienen ninguna respuesta oficial, me refiero a la información que permite realizar un control ciudadano o comunitario

Hace dos o tres meses atrás nos reunimos con este señor Borghi y se había comprometido a pasarnos toda la información, los datos, incluso creó una página del SAE donde se iba a volcar toda la información y hasta el día de hoy no se efectivizó. La página del SAE por presiones de los gremios no se hizo, los gremios le exigieron al Municipio que primero la información se la tenían que dar a ellos y no hacerla pública para que todo el mundo tuviera conocimiento.

¿Los gremios estamos hablando de SUTEBA y ATE?

SUTEBA hasta lo que tengo conocimiento, no sé si ATE, pero SUTEBA le había hecho el reclamo al Municipio, no sé si a Borghi en persona, eso tampoco sabría decírtelo, pero este reclamo de que no se publique la información y que se la pase primero a ellos para organizarse mejor.

Pero en el caso de que sea cierto esto se lo pueden mandar a SUTEBA, de hecho, Sonia Beltrán es presidenta del Consejo y antes era delegada gremial, esa información puede ir a donde quiera, lo que no puede es no estar donde se la demanda

Nosotros salimos a cruzar a SUTEBA y les habíamos dicho de por qué no se podían hacer las dos cosas al mismo tiempo, se publicara la información en la página del SAE y se la tiraran a ellos al mismo tiempo porque la comunidad tiene derecho a saber cuándo le van a entregar la bolsa, en que cantidad y demás, ¿Por qué primero tiene que pasar por el gremio para que ellos organicen si no es algo que no tienen que organizar ellos sino el Municipio, en teoría? También este señor había quedado en mandarnos los montos de la plata que pagaban por los bolsones, cuáles eran las empresas, cuánto dinero se gastaba en el SAE y nunca lo mandó y el Consejo Escolar nunca más nos atendió.

AUDIO 2 CORVALAN

¿Qué ocurre con el Comité de Crisis o de Seguimiento?

Después de muchas presiones que hicimos nosotros empezó a funcionar de manera virtual, no nos mandan los enlaces pero desde hace un mes atrás SUTEBA, Consejo Escolar y Municipio de Moreno se presentaron, lo que nosotros llamamos una reunión (de amigos) porque no hay ninguna voz opositora.

El Comité de Crisis de forma virtual ni siquiera les pasa a ustedes el link para que puedan participar ¿eso me decís?

Tal cual, es así, a una compañera María es la que pudo entrar no la dejaban hablar y a Lucía no la querían dejar entrar, a mí ni siquiera me mandaron el link. En esta situación estamos con la información que es prioritaria en estos momentos de crisis de lo que está haciendo el gobierno.