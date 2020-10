0 shares







LA MUNICIPALIDAD MARCA EL MODELO –

En uso de la palabra correcta, hay que empezar a linkear «capitalización» para encontrarse con una mácula de la gestión local. Bajar la apetencia empresarial, y con ello la mordida que encierra ese fruto del deseo, para marcar la presencia del Estado. Como la conectividad es la producción del nuevo mundo, visualizar las imágenes, tener buen servicio en las oficinas y lugares públicos podría ser tomado como «inclusión tecnológica». El Convenio General está armado, fue votado por el HCD, y ahora comienza el tiempo de lo micro con dos empresas SOLUNET y Starnet Works:

Las empresas quieren ampliar, crecer, invertir, la Municipalidad quiere obtener del acuerdo algo que quede para siempre.

ROMINA ALTAMIRANDA / SUBSECRETARIA DE GOBIERNO

La Subsecretaria de Gobierno, la Dra. Romina Altamiranda, lo explica desde el saber empírico y técnico: «Se impulsaron estos dos convenios marcos que en definitiva radican en beneficios para la comunidad, por un lado ampliar el rango de conectividad del partido de Moreno en relación a proyectos y desarrollo para mejorar los servicios de los ciudadanos; por otro lado se instalan herramientas tecnológicas por el cual el municipio realiza el tráfico de datos fundamentalmente de las cámaras de seguridad en diferentes barrios que sería a través de la ampliación de la fibra óptica y la conexión a internet en diferentes puntos de interés municipal. En relación a esto con políticas para capitalizar el Municipio el punto en cuestión y que viene a cambiar esto de la generación de convenios y la contratación de empresas que se venían llevando a cabo es que en este paso este convenio particularmente cada una de las empresas le cede un pelo de la fibra óptica al municipio, es decir que si el día de mañana en la empresa por algún motivo decide retirarse del municipio y dejar de prestar el servicio ese pelo de fibra óptica nos permite continuar teniendo esta conectividad, esta cámara de seguridad, es decir que no se dejaría de prestar el servicio desde el Municipio que en definitiva beneficia al vecino del partido de Moreno

¿Y qué beneficios obtienen las empresas porque todas hacen una inversión y también quieren capitalizarse y ganar?

En el convenio hubo diferentes obligaciones por parte del Municipio, claramente en todo convenio la municipalidad asume una responsabilidad y por el otro lado la empresa postulada también aporta. En relación a la Municipalidad, lo que se estableció primero, tengamos en cuenta que son dos empresas que actualmente no tienen deuda para con el municipio, ellos por un lado amplían la prestación del servicio porque en realidad no deja de ser un beneficio comercial para ellos, poder extender su oferta y poder tener más usuarios que se conecten. Por otro lado, la municipalidad en la cláusula segunda, si mal no recuerdo, lo que acepta es cancelar gravámenes de tasas por un monto determinado que tiene que ver con la inversión que hacen. La empresa lo que obtiene es un beneficio comercial en ampliar los usuarios que pueden llegar a contratarlos y por otro lado el municipio se garantiza que el día de mañana podamos seguir brindándoles los beneficios a la comunidad con las cámaras de seguridad que es fundamental, también por la conectividad de puntos centrales como las plazas, las unidades sanitarias, las dependencias descentralizadas del municipio.

AUDIO 1 ALTAMIRANDA

Es un cambio de modelo político y económico el que ustedes proponen en diálogo con el sector privado que realiza la inversión. ¿Alguna empresa dejó sin conectividad al Municipio?

En ninguno de los convenios celebrados con anterioridad ha existido una empresa que haya cedido un pelo de fibra óptica que nos permita continuar garantizando el servicio desde el municipio, con lo cual esto es algo nuevo en materia de gestión municipal y de política de gestión municipal que trasciende al gobierno de turno con lo cual no podría precisarte en este momento si en algún momento la empresa se retiró y por algún motivo se bajaron las cámaras y demás porque tendría que mencionarte el listado de empresas que han prestado hasta la actualidad. La diferencia fundamental radica que estas empresas si están dejando el pelo de fibra óptica, ceden para ser mas precisa y no tiene que ver con una temporalidad, hay convenios que se han celebrado por tiempos determinados que inclusive están en ejecución, que están en revisión esa ejecución para ver cual fue efectivamente la traza y demás. Lo que sí es importante remarcar en la firma de estos convenios en el impulso y el análisis que se hizo desde el Ejecutivo municipal es que justamente se evaluó y no se pensó desde lo comercial de la empresa sino desde la posibilidad de capitalizar el municipio en una inversión que el municipio no podría hacer porque el tendido de fibra óptica es costoso, más allá de que en este momento no tenga montos determinados porque tiene que ver con una cuestión de la traza, de la cantidad de kilómetros, la posibilidad de esa conectividad en los barrios.

AUDIO 2

ue se extenderá, el municipio hará una evaluación de eso y sentarse a hablar para encaminar realmente para ue sea en pos de la política municipal y del resguardo de los vecinos, la conectividad de las plazas, de las unidades descentralizadas y salitas pero más allá de eso es una proyección, un plan de trabajo y en función de eso se hará toda la evaluación para poder llevar a cabo la firma de esas trazas específicas, es decir en la última reunión que celebramos que el concejo deliberante acompañado esta firma de convenio, lo que se aprobó es un convenio marco, después pasamos a la parte especifica donde es necesario que las empresas presenten un plan de trabajo y se coordine en conjunto con los equipos técnicos del municipio