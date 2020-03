0 shares







8 DE MARZO EN LA CATEDRAL DE MORENO –

Mujeres de base autoconvocadas, militantes y dirigentes de Juntas y a la Izquierda, llegan a las 10 de la mañana hasta el lugar elegido. La lucha reconoce el territorio, los silencios institucionalizados y desglosa el proyecto oficial del Presidente de la Nación referido a la legalización del aborto.

Portan un comunicado y dejan marcas de la acción directa en el domingo 8 de marzo:

Lejos de ser un día de festejo y consumismo, los 8 de marzo reinvindican grandes jornadas de lucha. Como el de las obreras textiles de la fábrica Cotton de Nueva York que lejos de ser escuchadas fueron encerradas y quemadas vivas por tener la «osadía» de pedir mejores condiciones de vida. Pasaron decenas de 8 de marzo, se ganaron derechos, se hicieron revoluciones con nosotras a la cabeza y aún así este sistema nos sigue explotando y desechando cual objetos descartables: Con 68 femicidios en lo que va de 2020 solo en Argentina, 5 fueron en los primeros días de marzo.

En medio de la miseria que genera el sistema patriarcal y capitalista, que para sostenerse no solo ya no puede otorgar una mejor calidad de vida sino que ataca nuestros derechos más básicos, vemos con espanto una exacerbación de la violencia machista que aumenta aceleradamente los femicidios, violaciones y la cantidad de niñas y mujeres embarazadas, obligadas a parir y a maternar.

En Argentina, cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a parir en las instituciones del Estado, vulnerando su derecho LEGAL a la interrupción del embarazo cuando existe violación. Dichas instituciones que deberían acompañar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, son quienes vulneran a las mismas. No se efectiviza el protocolo, no se brindan las herramientas necesarias, sino que, se revictimizan a las niñas. Si cada 3 horas hay una niña pariendo, ¿podemos siquiera imaginar cuántas niñas violadas que no quedan embarazadas hay en esas tres horas?

Moreno, en el oeste del Conurbano bonaerense, no es la excepción. Al ser un municipio empobrecido y abandonado por los sucesivos gobiernos municipales, provinciales y nacionales, gran parte de la población sobrevive en condiciones de precariedad y vulnerabilidad extremas. A pesar de no haber datos oficiales a nivel municipal, debido a nuestro gran trabajo territorial tomamos conocimiento de 10 embarazos en niñas en este último tiempo, en las zonas de Trujui, Villanueva, Bongiovanni y Cuartel V.

A esta situación de abuso y violencia se suman los riesgos obstétricos, la deserción escolar, exposiciones mediáticas, por ende, estigmatización y/o discriminación, violencia institucional, todo lo que implica el contexto para una niña en términos psicológicos y fisiológicos. Además, de la obligación de maternar y abandonar así conductas propias de su infancia como el derecho a estudiar, al ocio y al juego, siendo sometidas a todos los mandatos patriarcales de la institución familiar. Sabemos que el problema de abuso, violación y vulneración de los derechos de lxs niñxs es mucho más profundo y hace al sistema de desigualdad capitalista y patriarcal. Pero podemos luchar contra el embarazo de niñas y terminar con las consecuencias nefastas de los embarazos en la infancia.

En las rejas de la Catedral se cuelga la bandera / consigna con lo que empapeló una parte de nuestra ciudad. Existe un agregado que no responde a la campaña oficial:

Soledad refiere al trabajo que lleva años y que ahora tiene espacio y tiempo. Plaza Mariano Moreno todos los jueves a la tarde: «Nos convoca la problemática de niñas que son forzadas a maternar por el No cumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo».

El Presidente de la Nación enviará el proyecto al Congreso por el aborto legal seguro y gratuito, una iniciativa que rodea a este 8 de marzo, ¿cómo lo reciben?

Nosotras repudiamos el pacto Bergoglio / Papa Francisco – Alberto Fernández por la injerencia que tiene la Iglesia Católica y Evangélica en el nuevo proyecto, que no es que venimos militando desde hace años desde la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Digo que en la propuesta del gobierno aparece la figura del objetor de conciencia, los objetores institucionales y los Mil días (NdR: consiste en garantizar asistencia estatal para las mujeres de bajos recursos, desde el inicio del embarazo hasta los dos años de vida del niño en gestación).

AUDIO 1

María de Juntas y a la Izquierda continúa el análisis del proyecto Papa Francisco – Fernández: «El proyecto es que el tiene media sanción, el de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Estamos en contra de los objetores de conciencia institucionales porque ese punto garantiza las ganancias a la clínicas privadas y deja al descubierto para quien gobierna Alberto Fernández, para la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y los empresarios. Si bien la iniciativa dice que se garantizará la interrupción legal en los hospitales públicos, sabemos muy bien que hoy carecen de medicamentos e insumos básicos. Hoy para acceder a un intervención quirúrgica elemental debemos comprar los insumos, ¿cómo van a garantizar que una mujer pobre pueda interrumpir el embarazo? Este es el doble discurso que siempre usó el PJ y el kirchnerismo.

AUDIO 2

En el comunicado que entregan este 8 de marzo indica que en Moreno fueron diez ñiñas obligadas a maternar, esto es, obligadas a ser madres después de una violación

Sí, son de Trujui, Villanueva, Cuartel V y Bongiovanni. Nosotras tenemos un trabajo territorial y la verdad que el Municipio de Moreno no aplica ni tiene políticas públicas para prevenir y erradicar todo este tipo de situaciones.

¿Dialogan con la Intendenta Mariel Fernández sobre este tema y otros?

La verdad es que nunca nos llamó ni nos mandó un mensaje. Hace mucho tiempo que trabajamos en el distrito. El pasado 19 de febrero hicimos una actividad en la puerta del Hospital y ella pasó al lado nuestro casi sin mirarnos. No tenemos ninguna conexión con la Intendenta. Es mujer pero lamentablemente parece que defiende otros intereses; se jacta de ser la primer Intendenta mujer pero si no defiende nuestros derechos que sea mujer no garantiza absolutamente nada, seguirán muriendo las mujeres pobres y seguirá el machismo.