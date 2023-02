“Niñez del Municipio no me escucha, no entiende, ya no puedo más”

“Es el sistema”, expresión acabada de alcance global que convierte a dramas sociales en expedientes y prácticas deshumanizantes revistidas con el sello de caso resuelto o en proceso de solución.

Una vez más Niñez de Moreno gestión Mariel pero, registrando el párrafo anterior como comprobable, el colapso debe explicarse en hogares o casa de abrigos completos, sin vacantes. Esa instancia emerge como “salida” cuando la revinculación familiar está agotada, es inviable o sostiene la vulneración de los /as niños /as vulnerados /as. Alcanzada ésta debería ponerse en funcionamiento programas, direcciones y secretarías articulando con Niñez.

Mirna asumió la responsabilidad humana y legal de cuidar, proteger y asistir a dos niños de 7 y 13 años de edad, quienes están impedidos de seguir con sus protegintores debido a que están privados de su libertad.

Mirna, madre de tres niños, junto a su pareja que presenta una severa discapacidad, amplía el núcleo familiar. Cumple con el mandamiento de llevarlos a la escuela, de buscar atención médica, clínica, pediátrica, psicológica para ellos, alimentarlos y nutrirlos, una entrega mayúscula sin asistencia del Estado municipal. El esfuerzo le fue alertando de un agotamiento que, como crónica de un colapso anunciado, tiene un instante que puede contarlo. Viajaba en el transporte público y uno de sus hijos biológicos intenta saltar al vacío. El encadenamiento de las tragedias estuvo a segundos de continuar su marcha implacable. Ella respiró, tomó aire y salió a protegerse, a abrigar solicitando al servicio de Niñez de Cuartel V, quien lleva el proceso, junto al Juzgado N° 3 de Familia (General Rodríguez) poner fin a la custodia y cuidado porque NO PUEDE MÁS. Allí comienza un derrotero que la lleva a pensar en “quitarse la vida”. Quebrada y en llantos quiere salir y que el Estado actué por los pibes que ya no puede abrigar:

¿Cuándo comenzaste a tener bajo tu cuidado legal a los niños?

El de 7 años en el mes de agosto cuando él manifiesta que ya no quería estar en donde se encontraba. En septiembre llega su hermano de 13 años. De esa manera me hago de cargo de ellos, junto a mis tres hijos, uno con discapacidad, al igual que mi marido. Los acepté a los nenes porque pensé en mis hijos, es decir, si ellos estuvieran en esa situación desearía que alguien los proteja, darles un hogar en ese entonces.

Y cuál es la situación ahora

Desde el mes de diciembre comienzan los problemas con uno de mis hijos. Realizamos los estudios y le diagnostican una discapacidad y necesita de una terapia tres veces por semana. Además tengo a mi bebé que requiere de estimulación temprana. Sostenía todo hasta uno de mis hijos intentó tirarse del colectivo. En ese momento me quebré y dije “ya no me puedo responsabilizar de los niños”. Yo no tengo obra social y mi bebé necesita de asistencia. Hubo jornadas en las que yo no comí para que pueden hacerlo los niños…

Al momento del abrigo, de asumir la responsabilidad del cuidado, ¿vieron o comprobaron tus condiciones económicas y sociales? Niñez, ¿prometió asistencia y acompañamiento?

Prometieron colaborar con las necesidades de los nenes pero nunca ocurrió, ni siquiera consiguieron un pediatra. El 2 de febrero, luego de pedir a Niñez que encuentren un lugar a los niños y no tener respuesta, mi mamá comenzó a cuidarlos pero en el sistema y expediente sigue estando mi nombre. Le pedí a Niñez que entienda que es una gran responsabilidad tener el abrigo de ellos que ya no están conmigo. Niñez del Municipio no me escucha, no entiende, ya no puedo más

Qué respondieron las autoridades

Que no pueden sacar mi nombre hasta no pasarlos a los niños con otro familiar, y de hecho mi madre los tiene pero tampoco está en condiciones de sostener, además que no recibe ningún tipo de acompañamiento o ayuda aún cuando ella no puede trabajar porque los está atendiendo.

¿Niñez no acercó propuesta?

Sí, que el próximo viernes vayan con otra familia hasta el próximo lunes para ver si de adaptan pero los nenes seguirán estando bajo mi cargo, sigue siendo la responsable de ellos cuando ya están conmigo ni puedo seguir. Me siento una títere, cuando le pido a Niñez algo no escuchan pero deciden algo que va en contra de mi voluntad y posibilidades. No puedo más, pensé en tirarme abajo de un auto y que se termine todo porque no quiero terminar presa siendo la responsable de niños que ya no puedo cuidar y que no están conmigo, pero para Niñez y la justicia ellos siguen siendo mi responsabilidad. Hoy me presenté en el Juzgado de Familia de General Rodríguez y me informaron que desconocen el procedimiento que está haciendo el Servicio Local de Niñez de Cuartel V.